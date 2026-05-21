Bundestrainer Julian Nagelsmann ist froh, dass Felix Nmecha rechtzeitig in Form kommt. Auch wegen des Mittelfeldspielers von Borussia Dortmund habe er seinen Termin für die Nominierung des WM-Kaders nach hinten geschoben.
"Haben einen Weltklassespieler schonmal gewonnen": Julian Nagelsmanns Plan mit einem Mittelfeldstrategen geht voll auf
Ursprünglich wollte Nagelsmann sein 26-köpfiges Aufgebot für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko am 12. Mai verkünden. Er verschob den Termin um neun Tage nach hinten und erläuterte nun am Donnerstag nach Verkündung des Kaders nochmal seine Beweggründe.
Wesentlich sei dabei gewesen, verletzten und angeschlagenen Spielern die Chance zu geben, rechtzeitig noch fit zu werden. Er nannte Gladbachs Stürmer Tim Kleindienst und Felix Nemcha vom BVB als Beispiele. Während Kleindienst nach langer Zwangspause nicht im Nagelsmann-Kader steht, hat es Nmecha nach überstandenem Außenbandriss geschafft. Vor knapp zwei Wochen feierte er als Einwechselspieler sein Comeback für die Borussia gegen Eintracht Frankfurt und beeindruckte Nagelsmann sofort.
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Nagelsmann über Nmecha: "Haben einen Weltklassespieler schonmal gewonnen"
Der Coach führte aus: "Felix hat auch in seiner Rehaphase einfach gut gearbeitet und gut trainiert. Er hat seine Muskulatur nochmal aufgebaut, hat eine extreme Stabilität im Knie gewonnen, mehr als eigentlich davor. Und bei seinem 20-Minuten-Einsatz, als ich im Stadion war, war seine erste Aktion nach neun Wochen Verletzung eine Aufdreh-Aktion plus 40-Meter-Tempodribbling. Und da habe ich schon gesagt: Okay, das passt, der ist wieder da!"
Diesen Eindruck habe Nmecha dann am letzten Bundesligaspieltag bei Dortmunds 2:0 bei Werder Bremen bestätigt: "Im letzten Spiel hat er 90 Minuten geschrubbt. Auch das hat er sehr gut verkraftet." Der 25-Jährige sei "ein Top-Spieler, der alles mitbringt, einer der besten Mittelfeldspieler der Welt zu sein. Er hat so viel Talent, so viel Speed, so viel Dynamik. Er ist gesund, er ist fit und hat keine Probleme und wird uns extrem helfen ein gutes Turnier zu spielen."
Nagelsmanns Fazit: "Wir haben einen Weltklassespieler schonmal gewonnen. Für ihn war die Verschiebung der Nominierung schonmal das Richtige."
Nmecha absolvierte seit seinem Debüt im Herbst 2023 bislang sechs A-Länderspiele für Deutschland (ein Tor). Im Zentrum der DFB-Elf kämpft er bei der WM mit Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka (beide FC Bayern), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) und Angelo Stiller (VfB Stuttgart) um einen der beiden Plätze.
Deutschlands WM-Kader im Überblick
Position Spieler Verein Tor Oliver Baumann TSG Hoffenheim Tor Manuel Neuer FC Bayern München Tor Alexander Nübel VfB Stuttgart Defensive Waldemar Anton Borussia Dortmund Defensive Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt Defensive Pascal Groß Brighton & Hove Albion Defensive Joshua Kimmich FC Bayern München Defensive Felix Nmecha Borussia Dortmund Defensive Felix Pavlovic FC BayernMünchen Defensive David Raum RB Leipzig Defensive Antonio Rüdiger Real Madrid Defensive Nico Schlotterbeck Borussia Dortmund Defensive Angelo Stiller VfB Stuttgart Defensive Jonathan Tah FC Bayern München Defensive Malick Thiaw Newcastle United Offensive Nadiem Amiri Mainz 05 Offensive Maximilian Beier Borussia Dortmund Offensive Leon Goretzka FC Bayern München Offensive Kai Havertz FC Arsenal Offensive Lennart Karl FC Bayern München Offensive Jamie Leweling VfB Stuttgart Offensive Jamal Musiala FC Bayern München Offensive Leroy Sane Galatasaray Istanbul Offensive Deniz Undav VfB Stuttgart Offensive Florian Wirtz FC Liverpool Offensive Nick Woltemade Newcastle United