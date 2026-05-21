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Falko Blöding

"Haben einen Weltklassespieler schonmal gewonnen": Julian Nagelsmanns Plan mit einem Mittelfeldstrategen geht voll auf

Weltmeisterschaft
Deutschland
F. Nmecha
J. Nagelsmann

Felix Nmecha hat seine schwere Knieblessur aus dem Frühjahr überwunden. Sehr zur Freude des Bundestrainers.

Bundestrainer Julian Nagelsmann ist froh, dass Felix Nmecha rechtzeitig in Form kommt. Auch wegen des Mittelfeldspielers von Borussia Dortmund habe er seinen Termin für die Nominierung des WM-Kaders nach hinten geschoben.

  • Ursprünglich wollte Nagelsmann sein 26-köpfiges Aufgebot für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko am 12. Mai verkünden. Er verschob den Termin um neun Tage nach hinten und erläuterte nun am Donnerstag nach Verkündung des Kaders nochmal seine Beweggründe.

    Wesentlich sei dabei gewesen, verletzten und angeschlagenen Spielern die Chance zu geben, rechtzeitig noch fit zu werden. Er nannte Gladbachs Stürmer Tim Kleindienst und Felix Nemcha vom BVB als Beispiele. Während Kleindienst nach langer Zwangspause nicht im Nagelsmann-Kader steht, hat es Nmecha nach überstandenem Außenbandriss geschafft. Vor knapp zwei Wochen feierte er als Einwechselspieler sein Comeback für die Borussia gegen Eintracht Frankfurt und beeindruckte Nagelsmann sofort.

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  • Felix NmechaGetty Images

    Nagelsmann über Nmecha: "Haben einen Weltklassespieler schonmal gewonnen"

    Der Coach führte aus: "Felix hat auch in seiner Rehaphase einfach gut gearbeitet und gut trainiert. Er hat seine Muskulatur nochmal aufgebaut, hat eine extreme Stabilität im Knie gewonnen, mehr als eigentlich davor. Und bei seinem 20-Minuten-Einsatz, als ich im Stadion war, war seine erste Aktion nach neun Wochen Verletzung eine Aufdreh-Aktion plus 40-Meter-Tempodribbling. Und da habe ich schon gesagt: Okay, das passt, der ist wieder da!"

    Diesen Eindruck habe Nmecha dann am letzten Bundesligaspieltag bei Dortmunds 2:0 bei Werder Bremen bestätigt: "Im letzten Spiel hat er 90 Minuten geschrubbt. Auch das hat er sehr gut verkraftet." Der 25-Jährige sei "ein Top-Spieler, der alles mitbringt, einer der besten Mittelfeldspieler der Welt zu sein. Er hat so viel Talent, so viel Speed, so viel Dynamik. Er ist gesund, er ist fit und hat keine Probleme und wird uns extrem helfen ein gutes Turnier zu spielen."

    Nagelsmanns Fazit: "Wir haben einen Weltklassespieler schonmal gewonnen. Für ihn war die Verschiebung der Nominierung schonmal das Richtige."

    Nmecha absolvierte seit seinem Debüt im Herbst 2023 bislang sechs A-Länderspiele für Deutschland (ein Tor). Im Zentrum der DFB-Elf kämpft er bei der WM mit Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka (beide FC Bayern), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) und Angelo Stiller (VfB Stuttgart) um einen der beiden Plätze.

  • Deutschlands WM-Kader im Überblick

    PositionSpielerVerein
    TorOliver BaumannTSG Hoffenheim
    TorManuel NeuerFC Bayern München
    TorAlexander NübelVfB Stuttgart
    DefensiveWaldemar AntonBorussia Dortmund
    DefensiveNathaniel BrownEintracht Frankfurt
    DefensivePascal GroßBrighton & Hove Albion
    DefensiveJoshua KimmichFC Bayern München
    DefensiveFelix NmechaBorussia Dortmund
    DefensiveFelix PavlovicFC BayernMünchen
    DefensiveDavid RaumRB Leipzig
    DefensiveAntonio RüdigerReal Madrid
    DefensiveNico SchlotterbeckBorussia Dortmund
    DefensiveAngelo StillerVfB Stuttgart
    DefensiveJonathan TahFC Bayern München
    DefensiveMalick ThiawNewcastle United
    OffensiveNadiem AmiriMainz 05
    OffensiveMaximilian BeierBorussia Dortmund
    OffensiveLeon GoretzkaFC Bayern München
    OffensiveKai HavertzFC Arsenal
    OffensiveLennart KarlFC Bayern München
    OffensiveJamie LewelingVfB Stuttgart
    OffensiveJamal MusialaFC Bayern München
    OffensiveLeroy SaneGalatasaray Istanbul
    OffensiveDeniz UndavVfB Stuttgart
    OffensiveFlorian WirtzFC Liverpool
    OffensiveNick WoltemadeNewcastle United
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