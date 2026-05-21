"Haben einen Weltklassespieler schonmal gewonnen": Julian Nagelsmanns Plan mit einem Mittelfeldstrategen geht voll auf

Der Coach führte aus: "Felix hat auch in seiner Rehaphase einfach gut gearbeitet und gut trainiert. Er hat seine Muskulatur nochmal aufgebaut, hat eine extreme Stabilität im Knie gewonnen, mehr als eigentlich davor. Und bei seinem 20-Minuten-Einsatz, als ich im Stadion war, war seine erste Aktion nach neun Wochen Verletzung eine Aufdreh-Aktion plus 40-Meter-Tempodribbling. Und da habe ich schon gesagt: Okay, das passt, der ist wieder da!"

Diesen Eindruck habe Nmecha dann am letzten Bundesligaspieltag bei Dortmunds 2:0 bei Werder Bremen bestätigt: "Im letzten Spiel hat er 90 Minuten geschrubbt. Auch das hat er sehr gut verkraftet." Der 25-Jährige sei "ein Top-Spieler, der alles mitbringt, einer der besten Mittelfeldspieler der Welt zu sein. Er hat so viel Talent, so viel Speed, so viel Dynamik. Er ist gesund, er ist fit und hat keine Probleme und wird uns extrem helfen ein gutes Turnier zu spielen."

Nagelsmanns Fazit: "Wir haben einen Weltklassespieler schonmal gewonnen. Für ihn war die Verschiebung der Nominierung schonmal das Richtige."

Nmecha absolvierte seit seinem Debüt im Herbst 2023 bislang sechs A-Länderspiele für Deutschland (ein Tor). Im Zentrum der DFB-Elf kämpft er bei der WM mit Aleksandar Pavlovic, Leon Goretzka (beide FC Bayern), Pascal Groß (Brighton & Hove Albion) und Angelo Stiller (VfB Stuttgart) um einen der beiden Plätze.