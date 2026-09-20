"Habe während meiner Genesung sehr gelitten": Marc-Andre ter Stegen gibt nach Nominierung fürs DFB-Team emotionales Statement ab

Die Rückkehr ins DFB-Team kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Ter Stegen, der im Sommer leihweise vom FC Barcelona zu Ajax Amsterdam gewechselt ist, um auf regelmäßige Einsatzminuten zu kommen.

Nach Ajax' jüngstem 2:2 gegen Excelsior machte der Torhüter keinen Hehl aus seinen Gefühlen über seine Rückkehr in den Kreis der Nationalmannschaft. Mit Blick auf den Kampf der vergangenen 24 Monate, die von wiederkehrenden Fitnessproblemen und einem Bedeutungsverlust beim FC Barcelona geprägt waren, zeigte er sich zutiefst dankbar für die Chance, Deutschland erneut zu vertreten.