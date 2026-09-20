„Das bedeutet mir sehr viel“, erklärte Ter Stegen, als er auf seine Nominierung in Jürgen Klopps erstem DFB-Kader angesprochen wurde. „Ich habe während meiner Genesung sehr gelitten. Ich versuche immer, mein Bestes zu geben, die beste Version von mir selbst zu zeigen, und ich bin glücklich, zurück zu sein. Für jedes Kind, das Fußball spielt, ist es ein Traum, für sein Land zu spielen. Nach den vergangenen zwei Jahren, in denen ich nicht immer spielen konnte, gilt das umso mehr. Auch die Art und Weise, wie ich in Deutschland behandelt werde, bedeutet mir sehr viel.“
"Habe während meiner Genesung sehr gelitten": Marc-Andre ter Stegen gibt nach Nominierung fürs DFB-Team emotionales Statement ab
Der neue Bundestrainer Jürgen Klopp hat bestätigt, dass ter Stegen die unumstrittene Nummer eins im Tor der Nationalmannschaft sein wird. Für ter Stegen, der einen Großteil seiner Karriere im Schatten von Manuel Neuer verbracht hat und bei der WM 2026 Stammkeeper hätte sein sollen, bis er das Turnier verletztungsbredingt verpasste, ist die Ernennung eine hart erarbeitete Bestätigung seines Status unter den besten Torhütern der Welt.
Die Rückkehr ins DFB-Team kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Ter Stegen, der im Sommer leihweise vom FC Barcelona zu Ajax Amsterdam gewechselt ist, um auf regelmäßige Einsatzminuten zu kommen.
Nach Ajax' jüngstem 2:2 gegen Excelsior machte der Torhüter keinen Hehl aus seinen Gefühlen über seine Rückkehr in den Kreis der Nationalmannschaft. Mit Blick auf den Kampf der vergangenen 24 Monate, die von wiederkehrenden Fitnessproblemen und einem Bedeutungsverlust beim FC Barcelona geprägt waren, zeigte er sich zutiefst dankbar für die Chance, Deutschland erneut zu vertreten.
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Gegen wen spielt Deutschland in der Nations League?
Die kommende Länderspielpause wird der erste echte Test für diese neue Ära des deutschen Fußballs. Klopp hat seine große Gruppe so zusammengestellt, dass er die verfügbare Kadertiefe bewerten kann, doch ter Stegen bleibt der zentrale Punkt der defensiven „Achse“, die der Trainer etablieren will. Mit Spielen gegen die Niederlande, Griechenland und Serbien vor der Brust wird der von Ajax ausgeliehene Spieler sofort die Bühne haben, um das Vertrauen zu rechtfertigen, das ihm der frühere Liverpool-Trainer entgegengebracht hat, und zu beweisen, dass er der rechtmäßige Erbe von Neuers Thron ist.
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