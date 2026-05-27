"Habe mich riesig gefreut": Arda Güler bekam nach der Niederlage gegen den FC Bayern von Ex-Trainer Xabi Alonso eine besondere Nachricht

"Nach dem Spiel gegen Bayern München schrieb er mir, dass er sehr stolz auf mich ist", schilderte der türkische Nationalspieler bei TRT Sport. "Ich habe mich riesig über die Nachricht gefreut. Möge Gott ihm den Weg ebnen. Ich glaube, er ist ein wirklich großer Trainer."

Jenes Duell mit den Bayern hatte es auch für Güler persönlich in sich. Nach dem 2:1-Sieg der Münchener im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League lieferte sich die beiden Teams im Rückspiel in München einen heißen Schlagabtausch, den der FC Bayern mit 4:3 für sich entschied.

Güler setzte dabei gleich mehrere Glanzpunkte. Zunächst überrumpelte der ehemalige Fenerbahce-Spieler FCB-Schlussmann Manuel Neuer bereits kurz nach dem Anpfiff und traf aus der Distanz zum frühen Gästeführung. Nach knapp einer halben Stunde ließ er per Freistoß auch den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2 folgen.

In einer hitzigen Schlussphase kassierte Gülers Mannschaftskamerad Eduardo Camavinga einen umstrittenen Platzverweis und Bayern zog schließlich dank eines späten Doppelschlags durch Luis Diaz (88.) und Michael Olise (90.+3) in die Vorschlussrunde ein. Güler brannten nach dem Schlusspfiff die Sicherungen durch und er sah nach einer Rudelbildung sowie Wortgefechten mit den Unparteiischen von Schiedsrichter Slavko Vincic (46, Slowenien) auf dem Weg in die Katakomben noch die Gelb-Rote Karte.