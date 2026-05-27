Real Madrids Mittelfeldspieler Arda Güler hat lobende Worte zu seinem Ex-Trainer Xabi Alonso verloren. Inklusive der Enthüllung, dass ihm der Spanier nach dem Duell mit dem FC Bayern vor einigen Wochen gratulierte.
"Habe mich riesig gefreut": Arda Güler bekam nach der Niederlage gegen den FC Bayern von Ex-Trainer Xabi Alonso eine besondere Nachricht
"Nach dem Spiel gegen Bayern München schrieb er mir, dass er sehr stolz auf mich ist", schilderte der türkische Nationalspieler bei TRT Sport. "Ich habe mich riesig über die Nachricht gefreut. Möge Gott ihm den Weg ebnen. Ich glaube, er ist ein wirklich großer Trainer."
Jenes Duell mit den Bayern hatte es auch für Güler persönlich in sich. Nach dem 2:1-Sieg der Münchener im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League lieferte sich die beiden Teams im Rückspiel in München einen heißen Schlagabtausch, den der FC Bayern mit 4:3 für sich entschied.
Güler setzte dabei gleich mehrere Glanzpunkte. Zunächst überrumpelte der ehemalige Fenerbahce-Spieler FCB-Schlussmann Manuel Neuer bereits kurz nach dem Anpfiff und traf aus der Distanz zum frühen Gästeführung. Nach knapp einer halben Stunde ließ er per Freistoß auch den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:2 folgen.
In einer hitzigen Schlussphase kassierte Gülers Mannschaftskamerad Eduardo Camavinga einen umstrittenen Platzverweis und Bayern zog schließlich dank eines späten Doppelschlags durch Luis Diaz (88.) und Michael Olise (90.+3) in die Vorschlussrunde ein. Güler brannten nach dem Schlusspfiff die Sicherungen durch und er sah nach einer Rudelbildung sowie Wortgefechten mit den Unparteiischen von Schiedsrichter Slavko Vincic (46, Slowenien) auf dem Weg in die Katakomben noch die Gelb-Rote Karte.
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Güler war begeistert von Alonso
Deutlich besser als die Partie in der Allianz Arena blieb Güler die Zusammenarbeit mit Alonso in Erinnerung. "Wir hatten wirklich eine tolle Beziehung. Ich hatte das Gefühl, er hat mir die Schlüssel übergeben. Genau das habe ich gesucht, wirklich."
Der ehemalige Leverkusen-Coach arbeitete bis zu seiner Entlassung im Januar nur rund ein halbes Jahr bei den Königlichen. Viele Stars sollen mit Alonsos Herangehensweise inklusive intensiver Taktikschulungen unzufrieden gewesen sein.
Güler gehörte offenbar nicht dazu: "Wenn er dich in sein Büro bittet und dir taktisch etwas erklärt, ist es schwer, nicht überzeugt zu sein." Und weiter: "Er war jemand, der wahrscheinlich jeden Tag nach dem Aufwachen darüber nachdachte, wie er einen Spieler besser machen kann, wie er mit ihm kommuniziert."
Güler war in der frühen Phase der Saison einer der großen Gewinner bei Real und nahm im Mittelfeld eine Schlüsselrolle ein. "Arda muss dem Ball nahe sein. Je mehr Ballkontakte er hat, desto besser spielen er und das Team", sagte Alonso beispielsweise bereits während der Klub-WM im vergangenen Sommer. Güler bestätigte: "Vor unserem ersten Spiel, als ich in der Startelf stand, sagte er morgens zu mir: 'Ich will, dass du den Ball öfter hast als alle rechts von dir.' Wenn du das hörst, ist Überzeugung nicht mehr schwer."
Güler drückt Alonso bei Chelsea die Daumen: "Hoffe, bei ihm läuft alles gut"
Nach Alonsos Abgang übernahm Alvaro Arbeola (43) Reals Profis, die zweite titellose Saison in Serie vermochte aber auch der ehemalige spanische Nationalspieler nicht zu verhindern. Seinen Posten räumt er nun, aller Voraussicht nach wird Jose Mourinho (63, Benfica) zurückkehren und Güler und Co. trainieren.
Alonso heuerte derweil vor wenigen Tagen beim englischen Erstligisten FC Chelsea an. Güler drückt ihm dort die Daumen: "Ich hoffe, bei ihm läuft alles gut. Natürlich schreiben wir uns weiter Nachrichten."
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Arda Gülers Leistungsdaten bei Real Madrid 2025/26
- Einsätze: 51
- Tore: 6
- Assists: 14
- Gelbe Karten: 2
- Platzverweise: 1