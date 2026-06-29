Der amtierende Europameister bangt vor dem K.o.-Spiel in der Runde der letzten 32 Mannschaften gegen Österreich um einen Einsatz von Offensivspieler Nico Williams.
"Habe mich nach einem sehr schwierigen Jahr erneut verletzt": Spanien droht WM-Aus von Offensivstar
Der 23-Jährige von Atletico Club hatte sich beim abschließenden Gruppenspiel der Spanier gegen Uruguay (1:0) nach einem Foulspiel von Nicolas de la Cruz offenbar schwerer verletzt. Deutlich sichtbar humpelte Williams auf seinem rechten Bein.
"Heute ist einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ich habe mich nach einem sehr schwierigen Jahr erneut verletzt", schrieb er anschließend auf seinem Instagram-Account.
Seinem Gegenspieler warf er vor, "aus Frustration, Unzufriedenheit und Traurigkeit" gehandelt zu haben. Das Foul hätte "vermieden werden können, da die Aktion völlig unnötig war. Aber auch das wird mich nicht aufhalten", so Williams.
Williams gegen Österreich fit? "Müssen die Testergebnisse abwarten"
Wie schwer die Verletzung genau ist und ob der 23-Jährige gegen Österreich auf dem Platz stehen kann, teilte der spanische Verband nicht mit. Williams war bereits in der zurückliegende Saison monatelang aufgrund von Leisten- und Oberschenkelbeschwerden ausgefallen und erst kurz vor Turnierbeginn rechtzeitig fit geworden.
Nationalcoach Luis de la Fuente gab sich trotz des Verletzungsschocks positiv bezüglich einer schnellen Genesung seines Schützlings: "Er verspürt leichte Beschwerden, das könnte an einer Überlastung liegen. Wir müssen die Testergebnisse abwarten", sagte de la Fuente nach dem Uruguay-Spiel.
Für die Iberer würde durch einen Williams-Ausfall das Personal auf den offensiven Außen immer knapper werden. Barca-Star Lamine Yamal ist nach seiner Verletzungsrückkehr noch nicht bei 100 Prozent, darüber hinaus verletzte sich gegen Uruguay auch Yeremy Pino schwer. "Wenn wir ohne Flügelspieler spielen müssen, werden wir das tun, an der Grundidee wird sich nichts ändern", erklärte de la Fuente.