"Habe mich nach einem sehr schwierigen Jahr erneut verletzt": Spanien droht WM-Aus von Offensivstar

Der 23-Jährige von Atletico Club hatte sich beim abschließenden Gruppenspiel der Spanier gegen Uruguay (1:0) nach einem Foulspiel von Nicolas de la Cruz offenbar schwerer verletzt. Deutlich sichtbar humpelte Williams auf seinem rechten Bein.

"Heute ist einer der schlimmsten Tage meines Lebens. Ich habe mich nach einem sehr schwierigen Jahr erneut verletzt", schrieb er anschließend auf seinem Instagram-Account.

Seinem Gegenspieler warf er vor, "aus Frustration, Unzufriedenheit und Traurigkeit" gehandelt zu haben. Das Foul hätte "vermieden werden können, da die Aktion völlig unnötig war. Aber auch das wird mich nicht aufhalten", so Williams.