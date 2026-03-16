Der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw hat in einer TV-Doku über Mesut Özil verraten, dass er sich mit dem Rücktritt des Weltmeisters von 2014, den dieser nach dem verpatzten WM-Turnier vier Jahre später in Russland verkündet hatte, nicht eingehend beschäftigt habe.
"Habe ich nie gelesen": Ex-DFB-Coach Joachim Löw interessierte sich nicht für Rücktrittserklärung von Mesut Özil
Özil hatte im Vorfeld des Turniers 2018 für Schlagzeilen gesorgt, da er - genau wie auch Ilkay Gündogan - den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan besucht und mit diesem ein Foto gemacht hatte.
Die öffentliche Stimmung in Deutschland wendete sich gegen Özil, der nach dem historischen Vorrunden-Aus Deutschlands in Russland zurücktrat und den DFB-Verantwortlichen Rassismus in seinem dreiteiligen Post in englischer Sprache vorwarf.
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Joachim Löw: "War mir zu lang"
"Die ganze Presseerklärung und die Gründe habe ich nie gelesen. Weil erstens war mir das zu lang und zweitens war ich in dem Moment enttäuscht, weil ich's eigentlich nicht von ihm persönlich gehört habe", sagte Löw nun in der ZDF-Doku "Mesut Özil - zu Gast bei Freunden".
Özil selbst stand für die mehrteilige Dokumentation nicht zur Verfügung und lehnt seit einigen Jahren alle Medienanfragen ab. "Der Mesut lebt jetzt in der Türkei, ist weniger in Deutschland oder äußerst selten", berichtete Löw.
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Özils Statement: "Die Art und Weise, wie er das haben wollte"
Dass die Rücktrittserklärung zu einer Abrechnung mit den DFB-Verantwortlichen wurde, war laut Özils ehemaligem Berater Erkut Sögüt der Wunsch des Spielers: "Für Mesut war von Anfang an klar: Wir müssen uns für nichts entschuldigen. Wir haben nichts Falsches gemacht. Das war die Art und Weise, wie er das haben wollte", sagte er.
2023 beendete Özil seine Fußball-Karriere, nachdem er zuletzt für Istanbul Basaksehir in der Türkei gespielt hatte.
Die Karriere von Mesut Özil:
- 2005 - 2008: FC Schalke 04
- 2008 - 2010: Werder Bremen
- 2010 - 2013: Real Madrid
- 2013 - 2021: Arsenal
- 2021 - 2022: Fenerbahce
- 2022 - 2023: Basaksehir