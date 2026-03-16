"Habe ich nie gelesen": Ex-DFB-Coach Joachim Löw interessierte sich nicht für Rücktrittserklärung von Mesut Özil

Özil hatte im Vorfeld des Turniers 2018 für Schlagzeilen gesorgt, da er - genau wie auch Ilkay Gündogan - den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan besucht und mit diesem ein Foto gemacht hatte.

Die öffentliche Stimmung in Deutschland wendete sich gegen Özil, der nach dem historischen Vorrunden-Aus Deutschlands in Russland zurücktrat und den DFB-Verantwortlichen Rassismus in seinem dreiteiligen Post in englischer Sprache vorwarf.