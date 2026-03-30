Ibrahim Hassan, Teammanager der ägyptischen Nationalmannschaft, rät Mohamed Salah nach dessen Abschied vom FC Liverpool im Sommer von einem Wechsel in die MLS ab. In dem Zuge behauptet der 59 Jahre alte Ex-Profi, dass auch der FC Bayern an dem Rechtsaußen interessiert sei.
"Habe gehört, dass es Angebote von Paris Saint-Germain und Bayern München gibt": Wechselhammer um Liverpools Mohamed Salah?
Bei OnSports sagte Hassan über Salahs Zukunft: "Mir persönlich wäre es am liebsten, er bliebe in Europa. Ich habe gehört, dass es Angebote von Paris Saint-Germain, Bayern München und Vereinen aus der italienischen Liga gibt."
Tatsächlich gab es in den vergangenen Jahren lose Spekulationen um Salah und PSG sowie die Bayern. Konkret wurden diese allerdings nicht. Zumal die beiden Spitzenklubs aus Frankreich und Deutschland auf Salahs Position mittlerweile gut besetzt sind und der Angreifer mit seinen 33 Jahren und seinem horrenden Gehalt nicht wirklich in das Beuteschema der genannten Vereine passt.
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Auch Roma-Gerücht um Mohamed Salah
Salah verkündete in der vergangenen Woche seinen Abschied aus Liverpool. Er verlässt den englischen Meister nach neun erfolgreichen Spielzeiten ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages. Wohin es den 113-fachen ägyptischen Nationalspieler zieht, ist offen.
In der Tat kursiert es das Gerücht, dass er in die Serie A zurückkehren könnte. Dort spielte Salah für die Fiorentina und die Roma. Die schrieb am Wochenende, es gebe Gedankenspiele um eine Rückkehr zur AS Rom, wenngleich Salahs hohes Gehalt ein großer Stolperstein sei.
Ebenfalls spekuliert wird über Transfers in die Saudi Pro League und die Major League Soccer. MLS-Commissioner Don Garber bekundete jedenfalls bereits öffentlich Interesse.
Für Hassan, einst selbst 125-facher Nationalspieler Ägyptens und zwölfmal nationaler Meister, wäre aber ein Engagement in der nordamerikanischen Profi-Liga ein denkbar schlechter Schritt Richtung sportliche Bedeutungslosigkeit: "Er wäre dort weit weg vom Rampenlicht. Niemand würde sich mehr an Salah erinnern, als ich das im Moment mit Lionel Messi tue. Und bei ihm versuche ich nicht einmal mehr, seine Spiele zu schauen."
Insgesamt lieferte Salah in bislang 435 Spielen 255 Treffer und 112 Assist im Trikot der Reds. Er ist damit Dritter in Liverpools ewiger Torjägerliste. Für Platz zwei (Roger Hunt, 280 Tore) und eins (Ian Rush, 339 Tore) dürfte es nicht mehr reichen.
Salah wird am 24. Mai am letzten Spieltag der Premier-League-Saison seinen Abschied in Anfield feiern.
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Mohamed Salahs Torbilanz:
El Mokawloon: 12 Tore
FC Basel: 20 Tore
FC Chelsea: 2 Tore
AC Florenz: 9 Tore
AS Rom: 34 Tore
FC Liverpool: 255 Tore
Ägypten: 61 Tore
Häufig gestellte Fragen
Salah ist zuhause auf dem rechten Flügel – klassisch als Rechtsaußen. Von dort zieht er mit seinem linken Fuß nach innen, sucht Tempo, Platz und dann den Abschluss. Manchmal wird er auch zentral eingesetzt, aber ehrlich: Seine Paraderolle bleibt ganz klar der rechte Flügel.
Am 15. Juni 1992, in Nagrig – ein kleines Dorf in der ägyptischen Provinz al-Gharbiyya. Mitten im Nildelta, nördlich von Kairo. Dort wuchs er auf, dort sind seine Wurzeln. Bis heute kehrt er regelmäßig zurück.
Seit seinem Wechsel zum FC Liverpool läuft er mit der 11 auf. Eine Zahl, die ihn inzwischen durch seine erfolgreichsten Jahre begleitet – im Verein genauso wie im Nationalteam.
Etwa 1,75 Meter. Offizielle Angaben variieren minimal, aber die meisten Quellen bestätigen diesen Wert. Kompakt, drahtig – genau die Mischung, die zu seinem Spielstil passt.
Rund 70 Kilogramm. Exakte Daten gibt es selten, aber sein muskulöser, trotzdem schlanker Körperbau spricht dafür. Man sieht: kaum ein überflüssiges Gramm.
Das bleibt sein Geheimnis. Vermutet wird irgendwo zwischen 40 und 42 EU – passend zu seiner Größe. Öffentlich hat er das nie preisgegeben.
Ganz klar der linke. Mit ihm kommen die Tore, die Distanzschüsse, die Dribblings nach innen. Aber: Mit rechts hat er schon etliche Assists geliefert – unterschätzen sollte man ihn da nicht.
Los ging es bei Ittihad Basyoun und Othmason Tanta – kleine Clubs in seiner Region. Der große Schritt folgte mit dem Wechsel zu Al-Mokawloon, wo er auch sein Profi-Debüt gab. Von dort nahm seine Karriere Fahrt auf.
Sein Hauptwohnsitz liegt in der Nähe von Liverpool – ein großzügiges Anwesen. Zusätzlich besitzt er Häuser in Ägypten, unter anderem in Kairo. Und immer wieder zieht es ihn zurück in sein Heimatdorf Nagrig.
Seine Garage ist vielfältig. Bentley Continental GT, Bentley Bentayga – klassischer Luxus. Aber auch ein Toyota Camry steht darin. Ein Zeichen, dass er Bodenhaftung behalten will.
Nein. Hinweise auf Deutschkenntnisse gibt es keine. In Interviews hört man ihn ausschließlich auf Englisch oder Arabisch.
Zwei Töchter: Makka, geboren 2014, und Kayan, geboren 2020. Ab und zu teilt er Fotos oder Auftritte mit ihnen – ansonsten hält er das Familienleben bewusst privat.
Salah ist seit vielen Jahren mit Magi Sadeq verheiratet, seiner Jugendliebe aus Nagrig. Sie kennt ihn seit der Schulzeit. Öffentlich zeigt sie sich selten, steht aber verlässlich an seiner Seite.
Sein Vermögen wird auf rund 85 Millionen Euro geschätzt. Allein rund 350.000 Pfund pro Woche kassiert er in Liverpool. Dazu kommen lukrative Sponsorenverträge mit Adidas, Pepsi, Vodafone oder Audi. Gerade im arabischen Raum ist er längst mehr als nur ein Fußballer – dort gilt er als echte Werbe-Ikone mit enormer Strahlkraft.
Einige. Zwei Meisterschaften mit Basel, Champions-League-Sieg mit Liverpool, dazu Premier League, FA Cup, League Cup und Klub-WM. Mit Ägypten stand er zweimal im Finale des Afrika-Cups, aber der Titel fehlt ihm dort noch.
Bisher gar nicht. 2022 war er nah dran, schaffte es aber nicht in die Top 3. Trotzdem gilt er seit Jahren als einer der konstantesten Weltstars.
Noch nie. Mehrfach nominiert, aber die Auszeichnung blieb aus. Viele sehen ihn dennoch als einen der prägendsten Spieler seiner Generation.
Ja, gleich mehrere. International nennt man ihn "The Egyptian King". In seiner Heimat hört man oft einfach "Mo Salah" oder auch "Das Geschenk Gottes". Allesamt Ausdrücke von Stolz und Respekt.