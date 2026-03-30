"Habe gehört, dass es Angebote von Paris Saint-Germain und Bayern München gibt": Wechselhammer um Liverpools Mohamed Salah?

Salah verkündete in der vergangenen Woche seinen Abschied aus Liverpool. Er verlässt den englischen Meister nach neun erfolgreichen Spielzeiten ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages. Wohin es den 113-fachen ägyptischen Nationalspieler zieht, ist offen.

In der Tat kursiert es das Gerücht, dass er in die Serie A zurückkehren könnte. Dort spielte Salah für die Fiorentina und die Roma. Die schrieb am Wochenende, es gebe Gedankenspiele um eine Rückkehr zur AS Rom, wenngleich Salahs hohes Gehalt ein großer Stolperstein sei.

Ebenfalls spekuliert wird über Transfers in die Saudi Pro League und die Major League Soccer. MLS-Commissioner Don Garber bekundete jedenfalls bereits öffentlich Interesse.

Für Hassan, einst selbst 125-facher Nationalspieler Ägyptens und zwölfmal nationaler Meister, wäre aber ein Engagement in der nordamerikanischen Profi-Liga ein denkbar schlechter Schritt Richtung sportliche Bedeutungslosigkeit: "Er wäre dort weit weg vom Rampenlicht. Niemand würde sich mehr an Salah erinnern, als ich das im Moment mit Lionel Messi tue. Und bei ihm versuche ich nicht einmal mehr, seine Spiele zu schauen."