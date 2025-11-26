"Habe es registriert": FC Bayerns Boss Max Eberl antwortet auf Kane-Gerücht

Dass Harry Kane europaweit begehrt ist, wundert Max Eberl nicht. Der Sportvorstand des FC Bayern sieht den englischen Stürmer "in der Form seines Lebens". Eberl ergänzte: "Jetzt drücken wir ihm alle die Daumen, dass er beim Ballon d’Or auch eine Rolle spielt." Kane wurde bei der Mundo Deportivo zuletzt mit dem FC Barcelona in Kontakt gebracht, da dort bereits nach dem Nachfolger für Robert Lewandowski Ausschau gehalten werden solle. Dieses Gerücht lässt den bayerischen Sportboss jedoch kalt: "Ehrlicherweise habe ich es registriert, aber nicht mehr und nicht weniger", sagte er den Journalisten vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel beim FC Arsenal.