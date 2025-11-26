Dass Harry Kane europaweit begehrt ist, wundert Max Eberl nicht. Der Sportvorstand des FC Bayern sieht den englischen Stürmer "in der Form seines Lebens". Eberl ergänzte: "Jetzt drücken wir ihm alle die Daumen, dass er beim Ballon d’Or auch eine Rolle spielt." Kane wurde bei der Mundo Deportivo zuletzt mit dem FC Barcelona in Kontakt gebracht, da dort bereits nach dem Nachfolger für Robert Lewandowski Ausschau gehalten werden solle. Dieses Gerücht lässt den bayerischen Sportboss jedoch kalt: "Ehrlicherweise habe ich es registriert, aber nicht mehr und nicht weniger", sagte er den Journalisten vor dem Abflug zum Champions-League-Spiel beim FC Arsenal.
"Habe es registriert": FC Bayerns Boss Max Eberl antwortet auf Kane-Gerücht
Eberl über Kane-Verhandlungen: "Wir haben einen klaren Fahrplan"
Das Duell mit den Gunners ist für viele das Aufeinandertreffen der aktuell beiden besten Mannschaften der Welt. Dementsprechend sei diese heiße Saisonphase auch nicht der richtige Zeitpunkt, um über die Zukunft des 32-Jährigen zu verhandeln. "Wir haben mit Harry einen klaren Fahrplan, dass wir gesagt haben, Anfang des Jahres setzen wir uns hin", erklärte Eberl.
FC Bayerns Harry Kane: "Niemand hat sich bei mir gemeldet"
Bis 2027 läuft der Vertrag des Torjägers noch und auch der englische Nationalmannschaftskapitän gibt sich im Hinblick auf seine Vertragssituation gelassen: "Ich habe mit niemanden Kontakt gehabt, niemand hat sich bei mir gemeldet. Ich fühle mich in der aktuellen Situation sehr wohl, auch wenn wir mit Bayern auch noch nicht über meine Situation gesprochen haben."
Erneut überragende Zahlen von Harry Kane
Bei den Münchnern definiert Kane die Rolle des Mittelstürmers gerade neu. In hervorragender Abstimmung mit seinen Kollegen wie Michael Olise, Luis Diaz oder Serge Gnabry lässt sich der Vollstrecker immer wieder tief fallen und bereitet so Angriffe oft selbst vor. Auch defensive Hilfe wird bei Kane großgeschrieben, weshalb der Stürmer für Eberl als Weltfußballer durchaus infrage komme. Er gebe sich "quasi als spielender Goalgetter, der sich auch nicht zu schade ist, in der Defensive seinen Einsatz zu bringen."
Die Saison 25/26 von Harry Kane beim FC Bayern:
- Spiele: 23
- Spielminuten: 1831
- Tore: 27
- Vorlagen: 4