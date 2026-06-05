Haaland, Rodri und einer wie CR7! Irre Wahlversprechen und schmutzige Kampagnen bestimmen den Matchkampf bei Real Madrid

Bei der diesjährigen Wahl geht es allerdings nicht nur um zwei völlig unterschiedliche Generationen und Persönlichkeiten, die um die Stimmen der Mitglieder buhlen, auch die zentralen Punkte bei der zukünftigen Ausrichtung des Klubs könnten bei beiden Kandidaten kaum weiter voneinander entfernt liegen.

So positionierte sich Riquelme bereits deutlich gegen Perez' angestrebtes Vorhaben, Klub-Anteile an Investoren zu verkaufen, um im finanziellen Kräftemessen mit den großen Klubs aus der Premier League sowie Investoren-Vereinen wie Paris Saint-Germain nicht ins Hintertreffen zu geraten. Er setze sich dafür ein, "dass Real Madrid weiterhin zu 100 Prozent seinen Anhängern" gehöre, erklärte der 37-Jährige in einem Statement. Ohnehin sieht sich Riquelme eher als jemand, der die Rechte der sogenannten 'Socios' stärken und nicht immer weiter beschneiden wolle. Die von Perez angedachte Deckelung der Mitglieder bei einer Zahl von 100.000 lehnt er entschieden ab, ebenso die Einführung von speziellen Sonderrechten für alteingesessene Fans.

Deutliche Differenzen weisen die beiden Kandidaten auch in der angestrebten Personalpolitik auf. Hier scheint es gar, als wollten sie sich mit "Geschenken" an die Fans gegenseitig überbieten. Amtsinhaber Perez lockt mit einem Transfer von Liverpools Ibrahima Konate sowie einer weiteren, namentlich nicht genannten Verstärkung für die Defensive und einem ebenfalls mysteriösen Angreifer auf dem Niveau eines Cristiano Ronaldo.

Riquelme dagegen möchte neben Rodri, der schon seit ein paar Jahren auf der internen Wunschliste der Madrilenen stehen soll, auch dessen aktuellen ManCity-Vereinskollegen Erling Haaland ins Estadio Santiago Bernabeu holen.

Zumindest an dieser Front ist Riquelme mit dem schillernden Namen des Norwegers wohl der klare Sieg zuzusprechen, auch wenn sich in dieser Causa noch in der Nacht auf Donnerstag großer Widerstand regte. Erst durch Haalands Vater Alf-Inge und Beraterin Rafaela Pimenta, dann auch noch durch Manchester City selbst, das gleich rechtliche Schritte ankündigte.

Weitreichende Änderungen plant Riquelme auch im Bereich der sportlichen Leitung. Dort sähe der 37-Jährige niemand Geringeren als Vereinslegende Raul Gonzalez Blanco gerne künftig auf dem Posten des Sportdirektors - der ehemalige spanische Nationalstürmer gehört zusammen mit Ex-Keeper Iker Casillas zu den prominentesten Unterstützern Riquelmes.

Perez hingegen würde mit Wirtschafts-Hirn Anas Laghrari an seiner Seite die Position gänzlich unbesetzt lassen und stattdessen Jose Mourinho als eine Art "Teammanager" eine zweite Amtszeit bei den Königlichen bescheren. Dessen Klub Benfica machte am Donnerstag in einer Vereinsmitteilung immerhin den Weg frei und bestätigte dass Perez im Falle eines Wahlsiegs "die feste Absicht habe", 'The Special One' für eine festgeschriebene Ablösesumme von 15 Millionen Euro unter Vertrag zu nehmen.

Riquelme indes hält vom Portugiesen in der aktuellen Situation wenig und kündigte für seinen Wahlsieg einen anderen, "nachhaltigeren" Trainer an, von dem es bereits eine feste Zusage gebe. Einen Coach, wie ihn sich die Anhänger der Blancos angeblich wünschen würden und wie ihn ein Klub in der Größe von Real Madrid auch verdiene. Dem Vernehmen nach gilt der 37-Jährige als großer Fan von Arsenals Mikel Arteta, gleichwohl macht der Name Jürgen Klopp immer wieder die Runde in Bezug auf ein Comeback an der königlichen Seitenlinie.