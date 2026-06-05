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Christian Guinin

Haaland, Rodri und einer wie CR7! Irre Wahlversprechen und schmutzige Kampagnen bestimmen den Matchkampf bei Real Madrid

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Im Präsidentschaftswahlkampf bei Real Madrid wird der Ton zwischen Amtsträger Florentino Perez und Herausforderer Enrique Riquelme immer rauer. Beide übertreffen sich mit aberwitzigen Transfer-Versprechen im Falle eines Wahlsiegs, selbst vor unlauteren Mitteln wird offensichtlich kein Halt gemacht.

Der Wechsel von Luis Figo zu Real Madrid im Sommer 2000 zu Real Madrid ist bis heute eine der spektakulärsten Transfer-Sagen der Fußball-Geschichte. Als damals ein gewisser Florentino Perez sich für das Amt des Präsidenten bei den Königlichen bewarb und laut mit dem Versprechen warb, im Falle eines Wahlerfolges den portugiesischen Superstar vom verhassten Rivalen FC Barcelona loszueisen, rieben sich nicht wenige verwundert die Augen.

Als Außenseiter war "Nobody" Perez, ein damals 53 Jahre alter Ex-Politiker und Bauunternehmer, der schon bei den Präsidentschaftswahlen 1994 an Ramon Mendoza gescheitert war, gegen den bei Fans eigentlich sehr beliebten, mittlerweile verstorbenen, Ex-Präsidenten Lorenzo Sanz ins Rennen gegangen. Selbst nach seiner aufsehenerregenden Transfer-Ankündigung rechneten nur wenige Experten damit, dass er tatsächlich ins Amt gewählt werden würde - inklusive der Figo-Seite.

  • Luis Figo verhilft Florentino Perez zum Wahlsieg

    Figo leugnete die Sache während der damaligen Europameisterschaft beinahe schon panisch, verwies auf den laufenden Vertrag bei den Katalanen und versprach zu bleiben - wohl in der Hoffnung, dass sich bei den Wahlen in Madrid ohnehin der Favorit, Lorenzo Sanz, durchsetzen und das im Vorhinein getroffenen Abkommen mit Perez hinfällig werden würde.

    Die damals rund 80.000 Mitglieder der Blancos sollten dem einen Strich durch die Rechnung machen. Geködert von Perez' Versprechungen wählten sie den Bauunternehmer mit einer Mehrheit von etwas mehr als 3.000 Stimmen zu ihrem Präsidenten. Figo kam nach Madrid und wurde in Barcelona zur Persona non grata, doch Perez dürfte dies im Nachhinein herzlich egal gewesen sein. Durch sein cleveres Manöver hatte er bekommen, was er wollte - das Präsidentenamt beim wohl schillerndsten Klub des Weltfußballs.

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  • Enrique RiquelmeGetty Images

    Perez erhofft sich durch Wiederwahl gestärkte Position bei Real Madrid

    Mehr als 25 Jahre sind seitdem vergangenen und Perez ist, abgesehen von einer kurzen Unterbrechung in den Jahren von 2006 bis 2009, noch immer der mächtigste Mann bei den Königlichen. Ähnlich wie im Jahr 2000 stehen in Madrid erneut Präsidentschaftswahlen vor der Tür und erneut rücken dabei personelle Versprechungen der einzelnen Kandidaten in den Vordergrund.

    Auslöser der vorgezogenen Wahlen war eine außergewöhnliche wie denkwürdige Pressekonferenz des noch amtierenden Präsidenten, in welcher er zur Generalschelte gegen seine unzähligen Kritiker, unliebsame Journalisten, Schiedsrichter und natürlich den FC Barcelona ausholte. Er selbst kündigte an, vor Neuwahlen keine Furcht zu haben und sich dem Mitglieder-Votum stellen zu wollen, in dem Wissen, noch immer der richtige Mann für den Job zu sein.

    In sportlich schwierigen Zeiten will Perez allem Anschein nach durch eine gestärkte Position, die er sich von seiner Wiederwahl offensichtlich erhofft, manch prekären Einschnitt durchziehen. Womöglich hat der Patron, nachdem er die Kriterien für eine Kandidatur (mindestens 20-jährige Mitgliedschaft sowie 10 bis 15 Prozent des Umsatzes Real Madrids an Eigenkapital) über Jahre erschwerte, nicht damit gerechnet, dass er in Enrique Riquelme nun einen Gegner hat, dem ernsthafte Chancen zugerechnet werden, der neue starke Mann bei den Madrilenen zu werden.

    Keine 24 Stunden sollten nach der Pressekonferenz vergehen, ehe sich der Herausforderer aus der Deckung traute. In einem offenen Brief, den die spanischen Medien veröffentlichten, bot Riquelme Perez zunächst einen Dialog an, betitelte sich selbst als potenziellen Kandidaten auf den vakanten Posten und plädierte dafür, dem Wahlprozess die nötige Zeit einzuräumen.

    Mittlerweile ist die Kandidatur des 37 Jahre alte Spaniers verbrieft, am kommenden Sonntag tritt er offiziell als Gegenpart zu Perez bei den Wahlen an. Einen Namen gemacht hat sich Riquelme als Manager im Energiesektor bei Cox Energy, einer auf Solar-Photovoltaik ausgerichteten Firma mit Projekten und Büros unter anderem in Mexiko, Chile, Panama, Kolumbien und Spanien. Im Madrider Vereinsumfeld ist sein Name längst ein Begriff: Bereits 2021 gab es Gerüchte, dass er Perez in seinem Amt herausfordern wolle, jedoch blieb es bei bloßen Überlegungen.

  • Erling Haaland - Manchester City 2026Getty

    Perez will Konate und Mourinho, Riquelme will Haaland und Rodri

    Bei der diesjährigen Wahl geht es allerdings nicht nur um zwei völlig unterschiedliche Generationen und Persönlichkeiten, die um die Stimmen der Mitglieder buhlen, auch die zentralen Punkte bei der zukünftigen Ausrichtung des Klubs könnten bei beiden Kandidaten kaum weiter voneinander entfernt liegen.

    So positionierte sich Riquelme bereits deutlich gegen Perez' angestrebtes Vorhaben, Klub-Anteile an Investoren zu verkaufen, um im finanziellen Kräftemessen mit den großen Klubs aus der Premier League sowie Investoren-Vereinen wie Paris Saint-Germain nicht ins Hintertreffen zu geraten. Er setze sich dafür ein, "dass Real Madrid weiterhin zu 100 Prozent seinen Anhängern" gehöre, erklärte der 37-Jährige in einem Statement. Ohnehin sieht sich Riquelme eher als jemand, der die Rechte der sogenannten 'Socios' stärken und nicht immer weiter beschneiden wolle. Die von Perez angedachte Deckelung der Mitglieder bei einer Zahl von 100.000 lehnt er entschieden ab, ebenso die Einführung von speziellen Sonderrechten für alteingesessene Fans.

    Deutliche Differenzen weisen die beiden Kandidaten auch in der angestrebten Personalpolitik auf. Hier scheint es gar, als wollten sie sich mit "Geschenken" an die Fans gegenseitig überbieten. Amtsinhaber Perez lockt mit einem Transfer von Liverpools Ibrahima Konate sowie einer weiteren, namentlich nicht genannten Verstärkung für die Defensive und einem ebenfalls mysteriösen Angreifer auf dem Niveau eines Cristiano Ronaldo.

    Riquelme dagegen möchte neben Rodri, der schon seit ein paar Jahren auf der internen Wunschliste der Madrilenen stehen soll, auch dessen aktuellen ManCity-Vereinskollegen Erling Haaland ins Estadio Santiago Bernabeu holen.

    Zumindest an dieser Front ist Riquelme mit dem schillernden Namen des Norwegers wohl der klare Sieg zuzusprechen, auch wenn sich in dieser Causa noch in der Nacht auf Donnerstag großer Widerstand regte. Erst durch Haalands Vater Alf-Inge und Beraterin Rafaela Pimenta, dann auch noch durch Manchester City selbst, das gleich rechtliche Schritte ankündigte.

    Weitreichende Änderungen plant Riquelme auch im Bereich der sportlichen Leitung. Dort sähe der 37-Jährige niemand Geringeren als Vereinslegende Raul Gonzalez Blanco gerne künftig auf dem Posten des Sportdirektors - der ehemalige spanische Nationalstürmer gehört zusammen mit Ex-Keeper Iker Casillas zu den prominentesten Unterstützern Riquelmes.

    Perez hingegen würde mit Wirtschafts-Hirn Anas Laghrari an seiner Seite die Position gänzlich unbesetzt lassen und stattdessen Jose Mourinho als eine Art "Teammanager" eine zweite Amtszeit bei den Königlichen bescheren. Dessen Klub Benfica machte am Donnerstag in einer Vereinsmitteilung immerhin den Weg frei und bestätigte dass Perez im Falle eines Wahlsiegs "die feste Absicht habe", 'The Special One' für eine festgeschriebene Ablösesumme von 15 Millionen Euro unter Vertrag zu nehmen.

    Riquelme indes hält vom Portugiesen in der aktuellen Situation wenig und kündigte für seinen Wahlsieg einen anderen, "nachhaltigeren" Trainer an, von dem es bereits eine feste Zusage gebe. Einen Coach, wie ihn sich die Anhänger der Blancos angeblich wünschen würden und wie ihn ein Klub in der Größe von Real Madrid auch verdiene. Dem Vernehmen nach gilt der 37-Jährige als großer Fan von Arsenals Mikel Arteta, gleichwohl macht der Name Jürgen Klopp immer wieder die Runde in Bezug auf ein Comeback an der königlichen Seitenlinie.

  • Real Madrid PerezGetty Images

    Endet die Ära Perez bei Real Madrid?

    Ob sich die Real-Mitglieder vom großen Namedropping der Kandidaten beeindrucken oder gar beeinflussen lassen, wird die Wahl am Sonntag zeigen. Während sich der 79-jährige Perez auf den mit seinem Konterfei bestückten, überall in Madrid hängenden Plakaten als Bewahrer des Erfolgs inszeniert und die bisherigen Errungenschaften unter seiner Führung in den Vordergrund stellt, propagiert sein Herausforderer eher den Aufbruch in ein neues Zeitalter, den die Königlichen unter ihm vollziehen würden.

    Fakt ist, dass in den vergangenen knapp 20 Jahren niemand so nah dran war, der Ära Perez bei den Blancos ein Ende zu setzen. Das würde auch erklären, warum der amtierende Amtsträger spanischen Medienberichten zufolge eine Social-Media-Kampagne mit Hunderten von Bots ins Leben gerufen haben soll, die in mehr als 29.000 Postings Stimmung gegen Riquelme und gleichzeitig Werbung für Perez machten.

    Der 79-Jährige ist sich offensichtlich nach wie vor nicht zu schade, auf jedes erdenkliche Mittel zurückzugreifen, um seine Wiederwahl zu garantieren. Ähnlich, wie es vor etwas mehr als 25 Jahren schon einmal war.

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".