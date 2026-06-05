Haaland, Rodri und einer wie CR7! Irre Wahlversprechen und schmutzige Kampagnen bestimmen den Matchkampf bei Real Madrid

Mehr als 25 Jahre sind seitdem vergangenen und Perez ist, abgesehen von einer kurzen Unterbrechung in den Jahren von 2006 bis 2009, noch immer der mächtigste Mann bei den Königlichen. Ähnlich wie im Jahr 2000 stehen in Madrid erneut Präsidentschaftswahlen vor der Tür und erneut rücken dabei personelle Versprechungen der einzelnen Kandidaten in den Vordergrund.
Auslöser der vorgezogenen Wahlen war eine außergewöhnliche wie denkwürdige Pressekonferenz des noch amtierenden Präsidenten, in welcher er zur Generalschelte gegen seine unzähligen Kritiker, unliebsame Journalisten, Schiedsrichter und natürlich den FC Barcelona ausholte. Er selbst kündigte an, vor Neuwahlen keine Furcht zu haben und sich dem Mitglieder-Votum stellen zu wollen, in dem Wissen, noch immer der richtige Mann für den Job zu sein.
In sportlich schwierigen Zeiten will Perez allem Anschein nach durch eine gestärkte Position, die er sich von seiner Wiederwahl offensichtlich erhofft, manch prekären Einschnitt durchziehen. Womöglich hat der Patron, nachdem er die Kriterien für eine Kandidatur (mindestens 20-jährige Mitgliedschaft sowie 10 bis 15 Prozent des Umsatzes Real Madrids an Eigenkapital) über Jahre erschwerte, nicht damit gerechnet, dass er in Enrique Riquelme nun einen Gegner hat, dem ernsthafte Chancen zugerechnet werden, der neue starke Mann bei den Madrilenen zu werden.
Keine 24 Stunden sollten nach der Pressekonferenz vergehen, ehe sich der Herausforderer aus der Deckung traute. In einem offenen Brief, den die spanischen Medien veröffentlichten, bot Riquelme Perez zunächst einen Dialog an, betitelte sich selbst als potenziellen Kandidaten auf den vakanten Posten und plädierte dafür, dem Wahlprozess die nötige Zeit einzuräumen.
Mittlerweile ist die Kandidatur des 37 Jahre alte Spaniers verbrieft, am kommenden Sonntag tritt er offiziell als Gegenpart zu Perez bei den Wahlen an. Einen Namen gemacht hat sich Riquelme als Manager im Energiesektor bei Cox Energy, einer auf Solar-Photovoltaik ausgerichteten Firma mit Projekten und Büros unter anderem in Mexiko, Chile, Panama, Kolumbien und Spanien. Im Madrider Vereinsumfeld ist sein Name längst ein Begriff: Bereits 2021 gab es Gerüchte, dass er Perez in seinem Amt herausfordern wolle, jedoch blieb es bei bloßen Überlegungen.