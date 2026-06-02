Gute Transfer-Nachrichten für den FC Bayern: Leihspieler hat wohl gewinnbringende Priorität

Die Palhinha-Millionen kann der deutsche Rekordmeister indes gut gebrauchen. Der kicker hatte jüngst berichtet, dass der FCB über den Verkauf seiner aktuell verliehenen Spieler (neben Palhinha sind das unter anderem Alexander Nübel, Sacha Boey und Bryan Zaragoza) mindestens zunächst 40 Millionen Euro einnehmen müsse, um sein eigenes Transferbudget auf 100 Millionen Euro steigern zu können.

Im Fokus bei Transfers stehen beim FC Bayern laut kicker zwei Baustellen: Einerseits will sich der FC Bayern demnach mit einem Linksverteidiger verstärken. Der eigentlich dort gesetzte Alphonso Davies gilt nicht mehr als unumstritten. Das Vertrauen in die Fitness des Kanadiers soll aufgrund von dessen häufigen Verletzungsproblemen in Folge seines im vergangenen Jahr erlittenen Kreuzbandrisses nicht mehr allzu groß sein.

Als Alternative wurde Bayern zuletzt unter anderem mit dem deutschen WM-Fahrer Nathaniel Brown in Verbindung gebracht.The Athletic berichtete zuletzt über ein gesteigertes Interesse des FCB, auch der FC Arsenal soll an Brown dran sein. Laut Sport1 sollen sich FCB-Verantwortliche bereits mit Vertretern des 22-Jährigen von Eintracht Frankfurt getroffen haben, für den die SGE dem Vernehmen nach mindestens 60 Millionen Euro Ablöse verlangen würde.

Neben einem Linksverteidiger soll zudem ein polyvalenter Offensivspieler kommen, der auf dem linken Flügel und im Zentrum agieren kann. Diesbezüglich kursierten zuletzt zahlreiche Namen durch die Säbener Straße - besonders seit dem Wechsel von FCB-Wunschspieler Anthony Gordon zum FC Barcelona brodelt die Gerüchteküche gewaltig.

Die tz brachte Junior Kroupi vom AFC Bournemouth mit den Bayern in Verbindung. Kostenpunkt bis zu 80 Millionen Euro. Fabrizio Romano zufolge sei Ismael Saibari von der PSV Eindhoven der neue Wunschspieler der Bayern für die Offensive. Laut Romano finden bereits Gespräche zwischen Bayern und Saibari statt, die nach der Gordon-Absage Fahrt aufgenommen hätten. Der Marokkaner sei "heiß darauf, diesen Sommer zu Bayern zu wechseln", heißt es.