Wie Fabrizio Romano berichtet, sei es - anders als jüngst berichtet - die klare Priorität von Palhinha, fest zu Tottenham Hotspur zu wechseln. Die Spurs sollen eine Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro besitzen. Nur wenn der Deal aus irgendwelchen Gründen noch scheitert, könne sich Sporting Lissabon noch Chancen ausrechnen, seinen ehemaligen Spieler im Sommer zurückholen zu können.
Gute Transfer-Nachrichten für den FC Bayern: Leihspieler hat wohl gewinnbringende Priorität
Palhinha zu Sporting? FC Bayern entgeht wohl bitterem Szenario
Allen voran die portugiesische Tageszeitung A Bola hatte jüngst berichtet, dass Palhinha lieber zu Sporting zurückkehren wolle, als sich fest den Spurs anzuschließen und sogar einen Wechsel forciere, um wieder näher bei seiner Familie in Portugal zu sein. Um einen Deal zu ermöglichen, soll Palhinha sogar bereit gewesen sein, sein derzeitiges Gehalt auf das absolute Minimum zu senken.
Für die Bayern ist es eine gute Nachricht, dass Palhinha nun offenbar doch die Spurs als künftigen Arbeitgeber favorisiert. Denn anders als die Spurs, die schlicht die Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro für den Spieler ziehen können, hätte man sich mit Sporting abermals Verhandlungen liefern müssen. Im Raum stand dem Vernehmen nach eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht. Fraglich, ob dies den Bayern eine mit Blick auf die einst getätigten Ausgaben für Palhinha annehmbare Ablöse eingebracht hätte.
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Palhinha beim FC Bayern unglücklich - und bei den Spurs der Held
Für Palhinha hatten die Bayern schließlich im Sommer 2024 50 Millionen Euro an den FC Fulham überwiesen. Ein Invest, das sich unterm Strich überhaupt nicht auszahlte. Schließlich war mit Thomas Tuchel der große Befürworter des portugiesischen Mittelfeldspielers schon nicht mehr als Trainer angestellt. Nachfolger Vincent Kompany bemühte sich zwar, einen Platz für Palhinha in seinem System zu finden, allerdings wurde der heute 30-Jährige in seiner verkorksten Debüt-Saison bei den Bayern auch immer wieder von langwierigen Verletzungen zurückgeworfen.
Letztlich etablierte sich der schon aussortierte Leon Goretzka in Abwesenheit des ebenfalls immer wieder verletzten Aleksandar Pavlovic als Stammspieler in Bayerns Mittelfeldzentrum neben Joshua Kimmich. Palhinha verschlug es daher nach nur einer Saison auf Leihbasis zu Tottenham, wo er eine entscheidende Rolle im Kampf gegen den Abstieg spielte. In 45 Spielen kam er in allen Wettbewerben auf sieben Tore und drei Vorlagen. Besonders wertvoll war sein Siegtreffer am letzten Spieltag gegen den FC Everton, der den Spurs unterm Strich den Klassenerhalt bescherte.
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FC Bayern hat mit Palhinha-Millionen wohl Großes auf dem Transfermarkt vor
Die Palhinha-Millionen kann der deutsche Rekordmeister indes gut gebrauchen. Der kicker hatte jüngst berichtet, dass der FCB über den Verkauf seiner aktuell verliehenen Spieler (neben Palhinha sind das unter anderem Alexander Nübel, Sacha Boey und Bryan Zaragoza) mindestens zunächst 40 Millionen Euro einnehmen müsse, um sein eigenes Transferbudget auf 100 Millionen Euro steigern zu können.
Im Fokus bei Transfers stehen beim FC Bayern laut kicker zwei Baustellen: Einerseits will sich der FC Bayern demnach mit einem Linksverteidiger verstärken. Der eigentlich dort gesetzte Alphonso Davies gilt nicht mehr als unumstritten. Das Vertrauen in die Fitness des Kanadiers soll aufgrund von dessen häufigen Verletzungsproblemen in Folge seines im vergangenen Jahr erlittenen Kreuzbandrisses nicht mehr allzu groß sein.
Als Alternative wurde Bayern zuletzt unter anderem mit dem deutschen WM-Fahrer Nathaniel Brown in Verbindung gebracht.The Athletic berichtete zuletzt über ein gesteigertes Interesse des FCB, auch der FC Arsenal soll an Brown dran sein. Laut Sport1 sollen sich FCB-Verantwortliche bereits mit Vertretern des 22-Jährigen von Eintracht Frankfurt getroffen haben, für den die SGE dem Vernehmen nach mindestens 60 Millionen Euro Ablöse verlangen würde.
Neben einem Linksverteidiger soll zudem ein polyvalenter Offensivspieler kommen, der auf dem linken Flügel und im Zentrum agieren kann. Diesbezüglich kursierten zuletzt zahlreiche Namen durch die Säbener Straße - besonders seit dem Wechsel von FCB-Wunschspieler Anthony Gordon zum FC Barcelona brodelt die Gerüchteküche gewaltig.
Die tz brachte Junior Kroupi vom AFC Bournemouth mit den Bayern in Verbindung. Kostenpunkt bis zu 80 Millionen Euro. Fabrizio Romano zufolge sei Ismael Saibari von der PSV Eindhoven der neue Wunschspieler der Bayern für die Offensive. Laut Romano finden bereits Gespräche zwischen Bayern und Saibari statt, die nach der Gordon-Absage Fahrt aufgenommen hätten. Der Marokkaner sei "heiß darauf, diesen Sommer zu Bayern zu wechseln", heißt es.