Gute Nachrichten für den FC Bayern! Torwart meldet sich wohl für Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo fit

Neben Urbig konnte auch Neuer am Montag große Teile der Übungen schon wieder absolvieren, ein Einsatz gegen Bergamo ist jedoch äußerst unwahrscheinlich. Der ehemalige Nationalkeeper hatte sich Anfang Februar beim 4:1 gegen Gladbach erneut einen Faserriss in der linken Wade zugezogen - beim Comeback drei Wochen nach der gleichen Verletzung an der selben Stelle. Die Münchner wollen diesbezüglich deshalb wohl kein Risiko eingehen und den 39-Jährigen weiter schonen.

Für das CL-Spiel am Mittwochabend besitzen die Bayern ohnehin eine äußerst komfortable Ausgangslage. Nach dem 6:1 im Hinspiel steht man bereits mit anderthalb Beinen in der Runde der letzten acht Mannschaften. Dort würde dann entweder das vor eine Woche siegreiche Real Madrid oder alternativ Manchester City warten.