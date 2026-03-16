Gute Nachrichten für den FC Bayern! Torwart meldet sich wohl für Champions-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo fit
Demnach "sieht es gut aus", dass er für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen die Italiener am Mittwoch wieder einsatzbereit sei.
Urbig hatte sich vergangene Woche im Hinspiel bei einem Kopf-Zusammenprall eine Gehirnerschütterung zugezogen. Da auch der etatmäßige Stammtorhüter Manuel Neuer (Faserriss in der linken Wade) und die Nummer drei Sven Ulreich (Muskelbündelriss) verletzt ausfallen, wurde sogar über einen Einsatz des erst 16-jährigen Leonard Prescott spekuliert.
Am Montagmittag konnte Urbig allerdings bereits wieder das Mannschaftstraining der Bayern mitmachen und einen wichtigen Schritt in Richtung Comeback feiern. Sollte es keinen unerwarteten Rückschlag geben, wird der 22-Jährige gegen Atalanta zwischen den Pfosten stehen.
- Getty Images
Bayern besitzt gegen Atalanta komfortable Ausgangslage
Neben Urbig konnte auch Neuer am Montag große Teile der Übungen schon wieder absolvieren, ein Einsatz gegen Bergamo ist jedoch äußerst unwahrscheinlich. Der ehemalige Nationalkeeper hatte sich Anfang Februar beim 4:1 gegen Gladbach erneut einen Faserriss in der linken Wade zugezogen - beim Comeback drei Wochen nach der gleichen Verletzung an der selben Stelle. Die Münchner wollen diesbezüglich deshalb wohl kein Risiko eingehen und den 39-Jährigen weiter schonen.
Für das CL-Spiel am Mittwochabend besitzen die Bayern ohnehin eine äußerst komfortable Ausgangslage. Nach dem 6:1 im Hinspiel steht man bereits mit anderthalb Beinen in der Runde der letzten acht Mannschaften. Dort würde dann entweder das vor eine Woche siegreiche Real Madrid oder alternativ Manchester City warten.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Mittwoch, 18. März: FC Bayern - Atalanta (Champions League)
- Samstag, 21. März: FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga)
- Samstag, 4. April: SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.