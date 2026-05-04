Gute Nachrichten für den FC Arsenal und das DFB-Team! Kai Havertz ist zurück im Kader

Teammanager Mikel Arteta bestätigte das Comeback seines Offensivspielers vor dem Kracher am Dienstag (21.00 Uhr) gegen Atletico Madrid. "Wir brauchen diese Optionen, wir brauchen die Möglichkeit, anders zu spielen - egal ob von Beginn an oder später", betonte der Coach, der neben dem DFB-Star auch wieder auf dessen Teamkollegen Martin Ödegaard zurückgreifen kann.

Havertz, in der jüngeren Vergangenheit immer wieder von Verletzungsproblemen geplagt, war am 25. April beim Sieg in der Premier League gegen Newcastle United mit einer Muskelverletzung ausgewechselt worden, seitdem stand der Offensivspieler nicht mehr für seinen Verein auf dem Platz. Das Hinspiel (1:1) musste der 26-Jährige von der Tribüne aus verfolgen.

Seine Kader-Berufung ist im Hinblick auf die WM auch ein gutes Zeichen für die deutsche Nationalmannschaft.