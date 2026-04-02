"Gut für mich": PSG-Trainer Luis Enrique macht sich über sein geleaktes Mega-Gehalt lustig

Dem Bericht zufolge ist der Spanier bei PSG - wenig überraschend - der bestbezahlte Coach der Ligue 1. Er bekommt aktuell knapp eine Million Euro pro Monat und damit fast das Dreifache von Paulo Fonseca (Lyon, 350.000 Euro) und das Vierfache von Habib Beye (Marseille, 230.000 Euro) auf den nächsten Plätzen.

Der Vertrag von Luis Enrique läuft noch bis 2027, doch er soll nach dem Willen der Klub-Führung dem Bericht zufolge schon eine Verlängerung unterschreiben - die ihm dann 20 statt 12 Millionen Euro pro Jahr einbringt. Mit den Parisern gewann er in der vergangenen Saison erstmals in der Klub-Geschichte die Champions League. Im Finale überrollte PSG in München Inter Mailand mit 5:0.