Luis Enrique, Trainer von Paris Saint-Germain, hat sich über das Leak der Trainergehälter in der französischen Sportzeitung L'Equipe lustig gemacht - und gleichzeitig bestätigt, dass er von den Parisern enorm viel Geld bekommt.
"Gut für mich": PSG-Trainer Luis Enrique macht sich über sein geleaktes Mega-Gehalt lustig
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Luis Enrique mit Abstand der bestbezahlte Ligue-1-Trainer
Dem Bericht zufolge ist der Spanier bei PSG - wenig überraschend - der bestbezahlte Coach der Ligue 1. Er bekommt aktuell knapp eine Million Euro pro Monat und damit fast das Dreifache von Paulo Fonseca (Lyon, 350.000 Euro) und das Vierfache von Habib Beye (Marseille, 230.000 Euro) auf den nächsten Plätzen.
Der Vertrag von Luis Enrique läuft noch bis 2027, doch er soll nach dem Willen der Klub-Führung dem Bericht zufolge schon eine Verlängerung unterschreiben - die ihm dann 20 statt 12 Millionen Euro pro Jahr einbringt. Mit den Parisern gewann er in der vergangenen Saison erstmals in der Klub-Geschichte die Champions League. Im Finale überrollte PSG in München Inter Mailand mit 5:0.
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Luis Enrique: "Bin einer der bestbezahlten Trainer der Welt"
Während der Pressekonferenz vor dem am Freitag anstehenden Liga-Spiel gegen Toulouse äußerte sich Luis Enrique überraschenderweise zu dem Bericht. Er wurde gefragt, ob sein hohes Gehalt Einfluss auf die Mannschaft habe - und zeigte sich verwundert über den Journalisten: "Glauben Sie, dass mein Gehalt für die Spieler ein Thema ist?", fragte er zurück.
"Darüber zu sprechen, ist nicht angebracht. Ja, ich bin einer der bestbezahlten Trainer der Welt - und das ist gut für mich", fügte er hinzu.
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Drei Trainer wären im Gehaltsranking noch vor Luis Enrique
Sollte Luis Enriques Jahresgehalt tatsächlich bei einer Vertragsverlängerung auf 20 Millionen Euro angehoben werden, würde er sich dem Bericht zufolge auf Platz vier der bestbezahlten Coaches weltweit einordnen. Angeführt wird das Ranking demnach von Diego Simeone (Atletico Madrid), der 30 Millionen Euro pro Jahr kassieren soll. Dahinter folgen demnach Simone Inzaghi (25 Millionen Euro, Al-Hilal) und Pep Guardiola (24 Millionen Euro, Manchester City).
Die nächsten Spiele von Paris Saint-Germain:
- 03.04., 20.45 Uhr: PSG - Toulouse
- 08.04., 21 Uhr: PSG - Liverpool
- 14.04., 21 Uhr: Liverpool - PSG
- 19.04., 20.45 Uhr: PSG - Lyon