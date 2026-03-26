Guardiola-Hammer bei Manchester City? Ehemaliger Weggefährte beim FC Bayern glaubt an Abschied

Beim jüngsten 2:0-Erfolg im Finale des League Cups gegen den FC Arsenal habe sich der 58-Jährige für Guardiola zwar "sehr gefreut", für ihn stünde aber fest, dass der City-Trainer zu seinem eigenen Wohl nach dem Ende der laufenden Saison zurücktreten sollte.

Sammer und Guardiola kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern. Der ehemalige deutsche Nationalspieler war zwischen 2012 und 2016 als Sportvorstand für den deutschen Rekordmeister tätig, während der Spanier zwischen 2013 und 2016 als Chefcoach für die Münchner an der Seitenlinie stand. "Wir haben drei Jahre wunderbar zusammengearbeitet", lobte Sammer die Art des 55-Jährigen.

Guardiola besitzt bei Manchester City noch einen bis 2027 gültigen Vertrag, in den vergangenen Wochen und Monaten kursierten jedoch immer wieder Gerüchte, der Katalane könnte schon ein Jahr früher als geplant abtreten und nach zehn Jahren bei den Skyblues das Feld jemand anderem überlassen.