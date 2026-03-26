"Mein Bauchgefühl sagt mir, dass etwas nicht stimmt, wenn ich in sein Gesicht schaue. Ich würde ihm raten, durchzuschnaufen", meinte Sammer bei 'Sammer und Basile - der Hagedorn-Talk', angesprochen auf den spanischen Erfolgstrainer.
Guardiola-Hammer bei Manchester City? Ehemaliger Weggefährte beim FC Bayern glaubt an Abschied
Beim jüngsten 2:0-Erfolg im Finale des League Cups gegen den FC Arsenal habe sich der 58-Jährige für Guardiola zwar "sehr gefreut", für ihn stünde aber fest, dass der City-Trainer zu seinem eigenen Wohl nach dem Ende der laufenden Saison zurücktreten sollte.
Sammer und Guardiola kennen sich aus gemeinsamen Zeiten beim FC Bayern. Der ehemalige deutsche Nationalspieler war zwischen 2012 und 2016 als Sportvorstand für den deutschen Rekordmeister tätig, während der Spanier zwischen 2013 und 2016 als Chefcoach für die Münchner an der Seitenlinie stand. "Wir haben drei Jahre wunderbar zusammengearbeitet", lobte Sammer die Art des 55-Jährigen.
Guardiola besitzt bei Manchester City noch einen bis 2027 gültigen Vertrag, in den vergangenen Wochen und Monaten kursierten jedoch immer wieder Gerüchte, der Katalane könnte schon ein Jahr früher als geplant abtreten und nach zehn Jahren bei den Skyblues das Feld jemand anderem überlassen.
- AFP
Manchester City scheitert im CL-Achtelfinale an Real Madrid
Als Nachfolger werden sein ehemaliger Assistent Enzo Maresca (46) und Xabi Alonso (44) gehandelt. Beide sind nach Entlassungen bei Chelsea beziehungsweise Real Madrid Anfang des Jahres aktuell ohne Job. Zumindest Alonso soll aber eher mit einem möglichen Engagement bei seinem Ex-Klub Liverpool liebäugeln und "bereit" sein, sollte Arne Slot nach der Saison seinen Hut nehmen müssen.
Sportlich läuft es wie bei den Reds auch für ManCity in dieser Spielzeit eher durchwachsen. In der Liga beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Arsenal neun Zähler, auch wenn man noch ein Spiel mehr als der Konkurrent in der Hinterhand hat. In der Champions League war derweil nach zwei enttäuschenden Auftritten gegen Real Madrid bereits im Achtelfinale Schluss.
Neben dem Sieg im League Cup bleibt der FA Cup die letzte noch verbliebene Titelchance. Dort bekommen es die Skyblues am 4. April in der Runde der letzten acht Mannschaften mit Liverpool zu tun.
Pep Guardiola: Seine Statistik bei Manchester City
Spiele
Siege
Unentschieden
Niederlagen
Punkte pro Spiel
582
415
75
92
2,27
Häufig gestellte Fragen
Pep Guardiola kam am 18. Januar 1971 zur Welt – in Santpedor, einem kleinen Ort in Katalonien. Nicht gerade ein Weltfußballzentrum, aber genau dort nahm alles seinen Anfang. Seit 2007 trägt sogar der örtliche Sportplatz seinen Namen. Das sagt einiges.
Ja, und zwar als Stratege auf dem Platz. Pep war kein Dribbler, kein Sprinter – er war das Gehirn im Mittelfeld. Als defensiver Spielmacher lenkte er das Spiel, las Situationen wie ein Schachmeister. Genau das hat ihn später auch als Trainer geprägt.
Sein Herzensklub war der FC Barcelona. Dort wurde er Teil des legendären "Dream Teams" unter Johan Cruyff. Später ging's noch nach Italien (Brescia, Roma), dann Katar und Mexiko – nicht die größten Stationen, aber alle hatten Einfluss auf seine Sicht aufs Spiel.
Die Liste ist lang – richtig lang. Zweimal das Triple (Barcelona & City), drei Champions-League-Titel, sechs Premier-League-Meisterschaften, unzählige nationale Pokale. Was ihn besonders macht: Er gewinnt nicht nur – er prägt das Spiel seiner Teams komplett um.
Dreimal. 2009 und 2011 mit Barca, dann 2023 mit Manchester City. Letzterer war vielleicht der wichtigste – nach zwölf Jahren Warten, viel Kritik und dem Etikett "kann's nur mit Messi". Da hat er einfach geantwortet: mit Pokal.
Wo soll man anfangen? Messi, Xavi, Iniesta. Dann Robben, Lewandowski, Lahm. Und in den letzten Jahren: De Bruyne, Haaland, Gündogan. Es ist eine Mischung aus Weltstars und Spielern, die unter ihm den nächsten Schritt gemacht haben. Genau das ist sein Ding.
Sein Vermögen liegt laut Schätzungen bei rund 80 Millionen Euro. Und sein Gehalt bei City? Zwischen 20 und 23 Millionen pro Jahr – plus Boni. Genauer weiß man’s natürlich nicht, aber eins ist klar: Pep gehört zu den absoluten Topverdienern im Fußballgeschäft.
Drei. Maria, Marius und Valentina. Sie wurden 2001, 2003 und 2008 geboren. Man sieht sie immer wieder bei Events an seiner Seite – ob bei Preisverleihungen oder Sportveranstaltungen. Die Familie hält sich sonst eher aus der Öffentlichkeit raus.
Cristina Serra ist seine Frau – sie kennen sich schon seit seiner Jugendzeit, haben 2014 geheiratet. Es gab zuletzt Spekulationen rund um eine Trennung, aber aktuelle gemeinsame Auftritte lassen das eher unwahrscheinlich erscheinen. Bestätigt ist davon jedenfalls nichts.
Dreimal, laut IFFHS: 2009, 2011 und 2023. In allen drei Jahren hat er mit seinem Klub die Champions League gewonnen – zwei Mal mit Barcelona, einmal mit City. Es sind genau diese Jahre, die auch seinen Ruf als Jahrhunderttrainer untermauern.
"Pep" – das ist keine Erfindung, sondern einfach die katalanische Kurzform von "Josep". So nennt ihn jeder: Medien, Spieler, Fans. Und obwohl’s ganz simpel klingt, ist der Name längst zu einer Art Marke geworden – man weiß sofort, wer gemeint ist.