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Vinicius BelinghamGetty Images
Jonas Rütten

Grund für Spaltung bei Real Madrid enthüllt: Stars mit unglaublicher Respektlosigkeit gegenüber Xabi Alonso

La Liga
Real Madrid
X. Alonso
Vinicius Junior
J. Bellingham
Kylian Mbappé
A. Arbeloa
F. Valverde
E. Camavinga
Aurélien Tchouaméni
José Mourinho

Real Madrid versinkt vor dem Clasico im Chaos. Die Saison wird ohne Titel beendet werden und mittlerweile gehen sich Mitspieler gegenseitig an die Gurgel. Der Grund für die tiefe Spaltung liegt offenbar Monate zurück.

Antonio Rüdiger gegen Alvaro Carreras. Fede Valverde gegen Aurelien Tchouameni. Kylian Mbappe gegen einen Co-Trainer. Und mittlerweile jeder gegen jeden? Die Spaltung in der Mannschaft von Real Madrid hat dramatische Ausmaße angenommen. 

Spanische Medien kommen mit ihren Eklat-Meldungen mittlerweile gar nicht mehr hinterher. Der sogenannte FC Hollywood im München der 1990er Jahre scheint dagegen fast ein Kindergeburtstag gewesen zu sein. Höhepunkt der mittlerweile offensichtlichen und tiefen Risse innerhalb des Teams: Nach einer Auseinandersetzung mit Tchouameni landete Valverde mit einem Schädel-Hirn-Trauma im Krankenhaus. 

Zwar soll es keinerlei Handgreiflichkeiten oder Schläge gegeben haben und der eigentliche Führungsspieler der Königlichen "nur" unglücklich mit dem Kopf auf dem Tisch gelandet sein. Aber nichtsdestotrotz sind etwaige Meldungen ein Armutszeugnis für einen solch großen Verein, sie lassen tief blicken und keinen anderen Schluss mehr zu, dass etwas gewaltig bei den Königlichen schiefgelaufen ist.

  • Real-Stars sollen sich in Xabis Ansprachen schlafend gestellt haben

    Wie die Marca nun unter Berufung auf Insider-Informationen aus der Real-Kabine berichtet, sei der tiefe Spalt zwischen einzelnen Spielern im Team durch die Demission von Ex-Trainer Xabi Alonso begründet. Die Situation bei Real habe sich im Oktober sukzessive verschlechtert, denn damals hätten mehrere Schlüsselspieler, darunter Vinicius Junior und Fede Valverde, ihre Unzufriedenheit über Alonsos Methoden mit intensiven Taktik-Einheiten und Videoanalysen öffentlich immer mehr offen zur Schau gestellt.

    Es habe aber auch ein Lager gegeben, das mit Alonsos Maßnahmen bestens zurechtkam und dessen Ansatz, das System und den Spielstil grundlegend zu verändern, unterstützte. Für sie seien die ständigen Beschwerden gerade von Vinicius nur ein Vorwand gewesen, weil der Status des Brasilianers unter Alonso nicht mehr der gleiche war, wie unter Vorgänger Carlo Ancelotti. 

    Vinicius war zwar auch unter Alonso ein elementarer Bestandteil des Teams, wurde jedoch in 20 von 33 Pflichtspielen unter dem Spanier aus- und sogar viermal nur eingewechselt. Bedeutet: Vinicius machte unter Alonso nur neun Spiele über die volle Distanz und befand sich auch vermehrt in der Vorbereiterrolle (10 Vorlagen). Im Vergleich dazu erzielte Vinicius unter Arbeloa bis dato in zehn Spielen weniger acht Tore mehr und wurde nur dreimal in 23 Spielen ausgewechselt.

    Eine dieser aus Sicht von Vinicius so brüskierenden Auswechslungen von Xabi Alonso führte bekanntermaßen zum vieldiskutierten Eklat beim Clasico Ende Oktober. Laut Marca der Moment, in dem die Saison intern und stimmungstechnisch endgültig kippte. So sollen auch Spieler wie Jude Bellingham oder Eduardo Camavinga der Meinung gewesen sein, dass die Methoden und der Ansatz von Alonso die Leistung vieler Spieler negativ beeinflusse.

    Der Mangel an Respekt vonseiten eines Spielerlagers soll gegenüber Alonso so groß gewesen sein, dass sich einige Spieler in Taktikbesprechungen sogar schlafend gestellt und während Alonsos Vorträgen geredet hätten. Das soll nicht nur bei Alonsos Fürsprechern aus der Mannschaft zu einer tiefen Verärgerung geführt haben, sondern auch zu einem Ausraster des nach wie vor vereinslosen Trainers. "Ich wusste nicht, dass ich hier in einen Kindergarten gekommen bin", soll der fassungslose Alonso irgendwann geschrien haben.

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Übler Spitzname für Alvaro Arbeloa bei Real Madrid

    Wie es von da an mit Real weiterging, ist klar: Nach der Pleite im Supercopa-Finale gegen den FC Barcelona Anfang Januar war für Alonso trotz eines Punkteschnitts von 2,24 und nur drei Punkten Rückstand auf Barca in LaLiga Schluss. Für ihn übernahm Alvaro Arbeloa, bis dahin Trainer von Real Madrid Castilla. 

    Der Trainerwechsel brachte jedoch keinerlei Effekt. Im ersten Spiel unter Arbeloa blamierten sich die Königlichen gegen Zweitligist Albacete bis auf die Knochen und flogen im Pokal-Achtelfinale raus. In der Champions League war im Viertelfinale gegen den FC Bayern Endstation und in der Liga kann es schon am Sontag im Clasico zu einer absoluten Demütigung kommen. Bei noch vier Spielen hat Real mittlerweile einen Rückstand von elf Punkten auf den Erzrivalen aus Katalonien. Bedeutet: Ein Punkt reicht Barca im direkten Duell für den Gewinn der Meisterschaft.

    Es ist mittlerweile ein offenes Geheimnis, dass Arbeloa nach dieser Saison als Trainer abgelöst werden wird. Denn wie der spanische Radiosender Cope berichtet, habe auch Arbeloa sämtlichen Respekt innerhalb der Mannschaft verloren. Nach Angaben des Journalisten Manolo Lama habe Arbeloa unter den spanischen Spielern, die nicht regelmäßig zum Einsatz kommen, mittlerweile einen zweifelhaften Spitznamen: "Cono" nennen sie ihn angeblich. Einen "Kegel" oder "Hütchen". "Schaut euch diesen Hütchen an, wie schlecht er ist, schaut euch diesen Hütchen an, er versteht es einfach nicht", sollen die Spieler auf der Bank hinter Arbeloas Rücken über ihn sagen. 

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    Jose Mourinho vor spektakulärer Rückkehr bei Real Madrid?

    Die Frage ist nun aber mit Blick auf die Demission von Alonso und das bevorstehende Aus von Arbeloa: Wer traut sich zu, diese offensichtlich untereinander zutiefst verfeindete und offenbar völlig respektlose Mannschaft wieder zu befrieden und zu Höchstleistungen zu motivieren?

    Zuletzt kursierte immer wieder der Namen Jose Mourinho durch Madrid. The Athletic hatte berichtet, dass eine Rückkehr der portugiesischen Trainerlegende die Wunschlösung von Präsident Florentino Perez sei. Auch Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart fiel des Öfteren, wenn es um die Arbeloa-Nachfolge ging. 

    Allerdings berichtet Sky nun, dass es tatsächlich auf eine Mourinho-Rückkehr hinauslaufen könnte. Demnach habe es ein Treffen zwischen Real-Verantwortlichen und dem Mourinho-Management Anfang der Woche und auch schon direkten Kontakt zum 63-Jährigen gegeben. Allerdings fordere dieser die "volle Kontrolle" und "großes Mitspracherecht bei Transfers".

Häufig gestellte Fragen

Jose Mario dos Santos Mourinho Felix kam am 26. Januar 1963 in Setubal zur Welt – eine Hafenstadt, eine gute Stunde südlich von Lissabon. Dort roch alles nach Meer, Hafenarbeit und eben auch nach Fußball. Kein Wunder: Sein Vater stand selbst als Torwart zwischen den Pfosten.

Ja, das hat er. Er war Mittelfeldspieler, lief für Rio Ave, Belenenses und GD Sesimbra auf. Aber ehrlich: Er merkte früh, dass es nicht reichen würde. Mit 24 war Schluss – zu wenig Physis für ganz oben. Statt zu hadern, ging er ins Sportstudium. Im Rückblick: die wohl wichtigste Entscheidung seines Lebens.

Seine komplette Laufbahn spielte sich in Portugal ab. Rio Ave – da trainierte sein Vater, also fast ein Familienprojekt. Danach Belenenses in Lissabon und GD Sesimbra, ein kleiner Klub in der Nähe seiner Heimat. Schlagzeilen? Gab es da kaum. Mourinho wurde erst als Trainer ein Name.

Eine beeindruckende Sammlung. Meisterschaften in vier Ländern – Portugal, England, Italien, Spanien. Zwei Champions-League-Pokale. Mehrere Doubles. Und den kompletten UEFA-Satz: Champions League, Europa League, Conference League. Insgesamt 26 große Titel – und jeder erzählt ein Stück seiner Reise.

Genau zweimal. 2004 mit Porto, das Außenseiter-Märchen. 2010 mit Inter Mailand, das legendäre Triple. Zwei Momente, die ihn endgültig zu "Mourinho" machten – einem Trainer, über den man noch Jahrzehnte spricht.

So ziemlich jeden, den man sich in einer All-Star-Elf vorstellen kann: Cristiano Ronaldo, Lampard, Drogba, Terry, Zanetti, Özil, Modric, Hazard. Typisch Mourinho: Er vertraute auf robuste Anführer, die für ihn kämpften. Aber er konnte auch Künstler wie Özil oder Hazard laufen lassen – solange sie sich seiner Idee unterordneten.

Sein Vermögen wird auf rund 120 Millionen US-Dollar geschätzt. Zwei Jahrzehnte auf Top-Niveau, Jobs bei Chelsea, Real, United, Tottenham, Roma, Fenerbahce – und jetzt Benfica. Spitzengehälter, Millionenprämien, dazu Werbedeals. In manchen Jahren lagen seine Verträge weit über 15 Millionen Euro.

Zwei. Tochter Matilde, geboren 1996, und Sohn Jose Mario Jr., geboren 2000. Beide halten sich lieber im Hintergrund. Ab und zu tauchen sie bei Spielen oder Feiern auf – aber nie im Rampenlicht, das überlässt die Familie dem Vater.

Seit 1989 ist er mit Matilde Faria verheiratet, seiner Jugendliebe aus Setubal. Über 30 Jahre Ehe – eine Konstante, während er als Trainer fast jedes große Stadion Europas von innen gesehen hat.

Einmal – 2010. Das Jahr des Inters-Triples. Passend dazu führte die FIFA damals zum ersten Mal diese Auszeichnung ein. Mourinho und ein neuer Titel, fast wie für ihn geschaffen.

"The Special One" – klar, der ist untrennbar mit ihm verbunden. Den Namen gab er sich 2004 selbst, als er bei Chelsea vorgestellt wurde. Später variierte er das, in Istanbul nannte er sich "The Foreign One". Mourinho spielt mit solchen Etiketten – und weiß genau, wie sie wirken.

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