Überschattet wurde die Partie von der kontroversen "Begnadigung" von US-Stürmer Folarin Balogun, dessen Sperre aufgrund einer Roten Karte im Spiel zuvor gegen Bosnien & Herzegowina von der FIFA unter großem Protest einkassiert worden war.
"Grüße aus Belgien, Mister President": Belgien-Stars spotten nach WM-Sieg gegen die USA über Donald Trump
Zuvor hatte es ein Telefonat zwischen Trump mit FIFA-Boss Gianni Infantino gegeben, wobei Medien und Experten dem US-Präsidenten und dem FIFA-Präsidenten vorwarfen, in die eigentlich unabhängige Entscheidung der Disziplinarkommission eingegriffen zu haben.
Balogun durfte trotz eines Einspruchs des belgischen Fußballverbands spielen, Trainer Mauricio Pochettino beorderte seinen besten Stürmer des Turniers (3 Tore) in die Startelf. Das Aus konnte der Stürmer der AS Monaco letztlich jedoch nicht verhindern. Mit 1:4 mussten sich die US-Boys den Roten Teufeln geschlagen geben - und im Anschluss auch jede Menge Häme ertragen.
So postete der offizielle X-Account der belgischen Nationalmannschaft nach dem späten Tor von Romelu Lukaku ein Bild des jubelnden Angreifers und schrieb dazu: "Overturn this (zu deutsch: "Hebt das auf") - eine offensichtliche Anspielung auf die einkassierte Balogun-Sperre.
Lukaku führt mit Teamkollegen Tanz an der Eckfahne auf
Schon auf seinem Weg zur Eckfahne hatte Lukaku provokant die Hände an seine Ohren gehalten, so als wollte er das zu diesem Zeitpunkt bereits verstummte Stadion in Seattle noch einmal zusätzlich anstacheln. An der Eckfahne führten er und einige seiner Teamkollegen schließlich ein Tänzchen auf, welches durchaus als Parodie auf den bekannten Tanz von US-Präsident Trump verstanden werden konnte.
"Sehr geehrter Mister President, Grüße aus Belgien. Was wird Donald Trump wohl davon halten? Die Roten Teufel feiern ein Tor, indem sie den berühmten Tanz des US-Präsidenten nachahmen", schrieb die belgische Zeitung Het Laatste Nieuws dazu. Auch Voetbalkrant merkte an: "Die Roten Teufel machen sich über Trump lustig. Nach dem Schlusspfiff kam es auf dem Spielfeld zu einer bemerkenswerten Feier."
- Getty Images Sport
Nach Kanada und Mexiko scheitert auch die USA
Unter freundlicher Mithilfe der schwachen US-Defensive hatten zuvor Charles De Ketelaere (9./33.) und Hans Vanaken (57.) die Belgier in Führung gebracht, für den Co-Gastgeber traf lediglich Malik Tillmann (31.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich.
Mit den USA scheiterte damit nun auch der dritte Gastgeber in der Runde der letzten 16 Mannschaften. Kanada war deutlich an Marokko gescheitert, Mexiko musste sich knapp mit 2:3 England geschlagen geben.
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