"Grüße aus Belgien, Mister President": Belgien-Stars spotten nach WM-Sieg gegen die USA über Donald Trump

Zuvor hatte es ein Telefonat zwischen Trump mit FIFA-Boss Gianni Infantino gegeben, wobei Medien und Experten dem US-Präsidenten und dem FIFA-Präsidenten vorwarfen, in die eigentlich unabhängige Entscheidung der Disziplinarkommission eingegriffen zu haben.

Balogun durfte trotz eines Einspruchs des belgischen Fußballverbands spielen, Trainer Mauricio Pochettino beorderte seinen besten Stürmer des Turniers (3 Tore) in die Startelf. Das Aus konnte der Stürmer der AS Monaco letztlich jedoch nicht verhindern. Mit 1:4 mussten sich die US-Boys den Roten Teufeln geschlagen geben - und im Anschluss auch jede Menge Häme ertragen.

So postete der offizielle X-Account der belgischen Nationalmannschaft nach dem späten Tor von Romelu Lukaku ein Bild des jubelnden Angreifers und schrieb dazu: "Overturn this (zu deutsch: "Hebt das auf") - eine offensichtliche Anspielung auf die einkassierte Balogun-Sperre.