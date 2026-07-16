Der Engländer hatte sich nach dem Ausscheiden der Three Lions gegen die Albiceleste (1:2) einen schweren Aussetzer erlaubt. Auf TV-Bildern war deutlich zu erkennen, wie Bellingham nach Abpfiff dem jubelnden Barco einen Schlag auf den Hinterkopf verpasste.
Gründe für Attacke gegen Argentiniens Valentin Barco enthüllt! Droht Jude Bellingham nach Schlag im WM-Halbfiale sogar eine Sperre?
Im Anschluss sagte der Mittelfeldspieler von Real Madrid noch ein paar Worte in Richtung des Argentiniers. Barco schubste den ehemaligen Dortmunder weg, ehe Nico Paz und Nicolas Otamendi dazwischen gingen und die beiden Streithähne trennten. Vor allem Bellingham, der noch immer in Richtung Barco schimpfte, musste zurückgehalten werden.
Zunächst war nicht ersichtlich, warum es zum Streit zwischen beiden gekommen war, mittlerweile berichten englischen Medien jedoch, dass sich Barco bereits beim Ausgleichstreffer von Enzo Fernandez daneben benommen hatte. Provokant und abfällig soll er vor der englischen Bank um Trainer Thomas Tuchel gejubelt haben.
Video-Aufnahmen zeigen außerdem, wie Barco beim viel umjubelten Siegtor von Lautaro Martinez zu diesem hin läuft und etwas laut in die ungefähre Richtung von Bellingham rief.
- Getty
Jude Bellingham drohen Konsequenzen nach Schlag gegen Barco
Ungeachtet dessen könnte der Vorfall für Bellingham Folgen haben. Die FIFA kündigte bereits an, dass die Szene untersucht werde - im schlimmsten Fall droht dem 23-Jährigen eine Sperre.
Der Engländer selbst wollte sich nicht zu besagter Szene äußern und brachte nach Abpfiff stattdessen lediglich seine große Enttäuschung über den erneut verpassten Final-Einzug zum Ausdruck.
"Das ist so niederschmetternd. Ich wollte Teil des englischen Kaders sein, der es endlich schafft, der es endlich über die Ziellinie bringt. Es tut mir leid. Je schöner die Reise, desto herzzerreißender ist das Ende", so Bellingham.
Nach dem Führungstreffer durch Anthony Gordon in der 55. Spielminute sah es lange nach der ersten Endspiel-Teilnahme der Three Lions seit dem Titelgewinn 1966 aus. Zwei späte Tore von Fernandez (85.) und Martinez (90.+2.) setzten diesen Hoffnungen jedoch ein jähes Ende.
Aufgrund seiner Wechselpolitik geriet besonders Trainer Thomas Tuchel ins Fadenkreuz der Kritiker.
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Häufig gestellte Fragen
Jude Bellingham ist Mittelfeldspieler – das klingt nüchtern, wird seinem Spiel aber kaum gerecht. Ob als Achter, Zehner oder in einer Box-to-Box-Rolle: Er übernimmt Verantwortung, bringt Tempo, Spielintelligenz und Präsenz auf den Platz. Bei Real Madrid ist er längst mehr als nur ein Teil der Formation – er ist ein Taktgeber.
Er wurde am 29. Juni 2003 in Stourbridge geboren, einem Vorort im Westen Englands, nicht weit von Birmingham. Dort begann auch seine Fußballreise – früh, intensiv, zielgerichtet.
Bei Real Madrid läuft er mit der Rückennummer 5 auf – eine Zahl, die dort Tradition hat, seit Zinedine Zidane sie trug. In der englischen Nationalmannschaft war zuletzt die 10 auf seinem Rücken zu sehen. Zwei Nummern, zwei Rollen – beide mit Symbolkraft.
Er misst 1,86 Meter – ein kräftiger, aber beweglicher Spielertyp. Diese Kombination aus Körper und Technik ist einer seiner größten Vorteile, gerade im internationalen Mittelfeld.
Er bringt rund 75 Kilogramm auf die Waage – ein Gewicht, das zu seiner agilen, aber dennoch robusten Spielweise passt. Er kann einstecken, austeilen – und läuft dabei unermüdlich.
Eine genaue Angabe zur Schuhgröße gibt es nicht. Bekannt ist aber, dass er mit der schnürsenkellosen Elite-Version des Predator 24 aufläuft – in Größe US 8,5 wiegt dieser Schuh exakt 195 Gramm. Nicht viel – aber in seinen Füßen reicht das für große Wirkung.
Sein rechter Fuß ist dominant. Mit ihm kommen die Pässe, Abschlüsse, Tempodribblings – aber auch der linke bleibt nicht untätig. Gerade in engen Räumen zeigt er auch mit dem schwächeren Fuß erstaunliche Kontrolle.
Schon mit sieben Jahren schloss er sich Birmingham City an. Dort durchlief er die komplette Jugend und wurde später zum jüngsten Spieler der Vereinsgeschichte. Sein Debüt mit 16 war nur der erste Schritt – der Rest ist eine Geschichte, die in Madrid fortgeschrieben wird.
Aktuell lebt er natürlich in Spanien, doch in seiner Heimat tut sich ebenfalls etwas: Er baut ein neues Anwesen im Dorf Barnt Green, nicht weit von Birmingham entfernt. Ein Ort mit Wurzeln – vielleicht auch mit Zukunft.
Seit dem Wechsel zu Real Madrid fährt er offiziell einen BMW XM – im Rahmen der Partnerschaft zwischen Verein und Hersteller. Welches Modell er privat bevorzugt, ist offen. In Sachen Auftritt hält er es meist eher zurückhaltend.
Ja – zumindest gut genug, um sich zu verständigen. Während seiner Zeit in Dortmund hat er sich schnell anpassen müssen, weil nicht alle im Team Englisch sprachen. Interviews gab er zwar meist auf Englisch, aber das Verständnis war da. Spanisch spricht er inzwischen fließend.
Es gibt keine Informationen darüber, dass er Kinder hat. Auch in Interviews oder öffentlichen Auftritten wurde dazu nie etwas bekannt.
Berichten zufolge ist er mit dem niederländischen Model Laura Celia Valk liiert. Offiziell bestätigt ist das allerdings nicht – sein Privatleben behandelt er mit der gleichen Ruhe wie seinen Spielaufbau: keine hektischen Bewegungen nach außen.
Sein geschätztes Vermögen liegt bei umgerechnet etwa 44 Millionen Euro. Bei Real Madrid verdient er laut Berichten rund 400.000 Euro pro Woche – dazu kommen Werbedeals und Prämien. Zahlen nennt er selbst selten.
Die Liste wächst: UEFA Supercup, spanischer Supercup, La Liga, Klubweltmeister und die Champions League – allesamt mit Real Madrid. Mit dem BVB gewann er 2021 den DFB-Pokal. Eine beeindruckende Sammlung für einen 22-jährigen. Was noch kommt, ist offen – aber Potenzial für mehr ist da.
Den Ballon d'Or hat er bisher noch nicht erhalten. 2024 belegte er allerdings Platz drei – ein deutliches Zeichen dafür, wie hoch er im internationalen Fußball inzwischen bewertet wird.
Auch hier steht der ganz große Titel noch aus. Bei der Wahl zum The Best FIFA Men's Player 2024 landete er ebenfalls auf Platz drei – inmitten der absoluten Weltstars.
Einen offiziellen Spitznamen hat er selbst nicht – zumindest ist keiner öffentlich bekannt. Er selbst nannte den brasilianischen Spieler Endrick einmal "Bobby" – als Hommage an Bobby Charlton. Dass ihm selbst jemand einen Spitznamen gibt, ist bislang nicht überliefert – sein Name spricht ohnehin für sich.