Großer Umbruch auf dem Flügel: BVB erkundigt sich offenbar nach Bundesliga-Shootingstar - Situation bei Karim Adeyemi und Jaden Sancho bleibt kompliziert

Toure, der am Dienstag im WM-Sechzehntelfinale mit der Elfenbeinküste gegen Norwegen ausschied (1:2), gehörte in der vergangenen Bundesligasaison zu den Shootingstars der Liga. In 30 Einsätzen erzielte der 20-Jährige fünf Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor.

Der Flügelflitzer soll mit Hoffenheim bereits geklärt haben, dass er den Verein für eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro verlassen darf. Ob der BVB in einem Poker die besten Karten hätte, ist allerdings noch sehr offen, da internationale Konkurrenz droht.

Aus England soll auch der FC Liverpool Toure auf dem Zettel haben und dem Linksfuß die Rolle als Nachfolger von Klub-Legende Mohamed Salah, der die Reds nach neun Jahren verlassen wird, zutrauen. In der Pole Position befindet sich nach dem letzten Stand jedoch Atletico Madrid.

Das spanische Top-Team befindet dank des neuen Mehrheitsgesellschafters (Apollo Sports Capital) auf großer Einkaufstour und schnappte sich mit Alejandro Grimaldo am Dienstag bereits einen weiteren Bundesliga-Star. Der torgefährliche Linksverteidiger wechselt für eine Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum elfmaligen spanischen Meister.