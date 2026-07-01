Der BVB plant, sich auf der Außenbahn prominent zu verstärken und hat sich daher laut Informationen der Sport Bild bei der TSG Hoffenheim "nach den Transfer-Konditionen für Bazoumana Toure erkundigt".
Großer Umbruch auf dem Flügel: BVB erkundigt sich offenbar nach Bundesliga-Shootingstar - Situation bei Karim Adeyemi und Jaden Sancho bleibt kompliziert
Toure, der am Dienstag im WM-Sechzehntelfinale mit der Elfenbeinküste gegen Norwegen ausschied (1:2), gehörte in der vergangenen Bundesligasaison zu den Shootingstars der Liga. In 30 Einsätzen erzielte der 20-Jährige fünf Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor.
Der Flügelflitzer soll mit Hoffenheim bereits geklärt haben, dass er den Verein für eine Ablöse in Höhe von 40 Millionen Euro verlassen darf. Ob der BVB in einem Poker die besten Karten hätte, ist allerdings noch sehr offen, da internationale Konkurrenz droht.
Aus England soll auch der FC Liverpool Toure auf dem Zettel haben und dem Linksfuß die Rolle als Nachfolger von Klub-Legende Mohamed Salah, der die Reds nach neun Jahren verlassen wird, zutrauen. In der Pole Position befindet sich nach dem letzten Stand jedoch Atletico Madrid.
Das spanische Top-Team befindet dank des neuen Mehrheitsgesellschafters (Apollo Sports Capital) auf großer Einkaufstour und schnappte sich mit Alejandro Grimaldo am Dienstag bereits einen weiteren Bundesliga-Star. Der torgefährliche Linksverteidiger wechselt für eine Ablösesumme in Höhe von 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen zum elfmaligen spanischen Meister.
- AFP
Bazoumana Toure könnte Karim Adeyemi ersetzen
Toure, der auf beiden Außenbahnen spielen kann, wäre beim BVB wiederum als Nachfolger Karim Adeyemis vorgesehen. Die Zukunft des 24-Jährigen ist derzeit noch immer ungewiss. Die Borussia droht, den Offensivspieler im Sommer 2027 ablösefrei zu verlieren.
Eine Vertragsverlängerung gestaltet sich aktuell kompliziert, da sein Berater Jorge Mendes aus Sicht der Dortmund-Bosse zu hohe Forderungen gestellt haben soll. Laut Sport Bild liegen die Parteien derzeit beim Gehalt und beim Handgeld "millionenweit auseinander". Adeyemi soll aktuell circa 6,5 Millionen Euro jährlich verdienen, fordere aber über zehn Millionen. In den Verhandlungen soll es schon zu "Verstimmungen" gekommen sein.
Daher soll die Adeyemi-Seite einen Abgang in diesem Sommer forcieren. Allerdings erklärte sich bisher auch noch kein anderer Klub bereit, die Vorstellungen von Adeyemi und Mendes zu erfüllen. Zuletzt wurde der ehemalige Salzburger mit einem Wechsel in die Saudi Pro League in Verbindung gebracht.
Adeyemi war in der vergangenen Saison weit davon entfernt, unter der Leitung von Cheftrainer Niko Kovac zum Stammpersonal zu gehören. In der Liga kam er zwar auf 28 Einsätze, doch spielte durchschnittlich nur 42 Minuten pro Parte. Im Kalenderjahr 2026 gelangen ihm in der Bundesliga und der Champions League insgesamt nur vier Treffer.
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Bei Jadon Sancho ist Geduld gefragt
Nicht nur bei Adeyemi werden die Verantwortlichen der Borussia vermutlich einen langen Atem brauchen, auch bei einem konkreten Werben um Jadon Sancho wäre dies der Fall. Nachdem eine erneute Rückholaktion des Engländers zwischenzeitlich an Fahrt aufgenommen hatte, wurden die Gerüchte um eine Verpflichtung des 26-Jährigen zuletzt immer weniger.
Sportdirektor Ole Book habe sich zwar schon mehrere Auftritte des Flügelspielers angeschaut, aber ein Vorstoß blieb bislang aus. Sanchos Vertrag bei Manchester United war Ende Juni ausgelaufen und er wird die Red Devils verlassen.
Der Plan des BVB sieht laut Sport Bild vor, erst gegen Ende der Transferperiode in den Poker einzusteigen. Die Hoffnung lautet, dass Sancho, der derzeit noch auf ein hochdotiertes Angebot hofft, dann als Last-Minute-Schnäppchen zu haben sein könnte. Zuletzt verdiente der Rechtsfuß 15 Millionen Euro pro Jahr.
Seine beste Phase hatte Sancho bei seinem ersten Stint in Dortmund von 2017 bis 2021. Im Anschluss überwies Manchester United 85 Millionen Euro für den Flügelspieler. In England konnte er an seine Bundesligaform allerdings nur selten anknüpfen und kam in 85 Spielen nur auf zwölf Treffer und sechs Assists. Er wurde an den BVB, den FC Chelsea und Aston Villa ausgeliehen. Beim Europa-League-Sieger kam er in 39 Pflichtspielen nur auf einen einzigen Treffer.
Die Rekordtransfers des BVB
Spieler Position Verpflichtet von Jahr Ablöse Ousmane Dembele Angriff Stade Rennes 2016 35,5 Millionen Euro Sebastien Haller Angriff Ajax Amsterdam 2022 31 Millionen Euro Mats Hummels Abwehr FC Bayern 2019 30,5 Millionen Euro Jobe Bellingham Mittelfeld AFC Sunderland 2025 30,5 Millionen Euro Jude Bellingham Mittelfeld Birmingham City 2020 30,15 Millionen Euro