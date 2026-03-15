Große Torwartsorgen beim FC Bayern: Auch Sven Ulreich fehlt gegen Atalanta Bergamo

Ulreich zog sich am Samstag beim 1:1 im Spitzenspiel der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen einen Muskelbündelriss in den Adduktoren des rechten Beins zu. Einen Ausfallzeitraum für den Routinier nannten die Roten nicht, Ulreich werde "vorerst" nicht zur Verfügung stehen.

Die Bayern müssen aktuell bereits auf Manuel Neuer (39, Muskelfaserriss in der Wade) und Jonas Urbig (22, Gehirnerschütterung) verzichten. Bei Letzterem besteht noch die Hoffnung, dass er kurzfristig wieder fit ist und gegen Bergamo am Mittwochabend gegen Bergamo auflaufen kann.

Ulreich hatte am Samstag nach dem Abpfiff bei Sky erklärt: "Ich habe ein bisschen was gespürt. Ich hoffe nichts Schlimmeres, aber das müssen wir schauen." Später ergänzte er, dass er deswegen auch am Ende den Abschlag nicht mehr ausgeführt habe."

Bezüglich eines möglichen Urbig-Einsatzes um Duell mit Atalanta gab er zu Protokoll: "Ich glaube Jonas ist auf einem guten Weg, vielleicht kann er am Mittwoch gegen Bergamo schon wieder spielen. Wir müssen die nächsten Tage einfach mal abwarten."