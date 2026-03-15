Der FC Bayern muss vorerst auf Keeper Sven Ulreich verzichten. Das teilte der Spitzenreiter der Bundesliga am Sonntag offiziell mit. Damit vergrößern sich die Personalsorgen des FCB vor dem Rückspiel im Achtelfinale der Champions League in der kommenden Woche gegen Atalanta Bergamo.
Große Torwartsorgen beim FC Bayern: Auch Sven Ulreich fehlt gegen Atalanta Bergamo
Ulreich zog sich am Samstag beim 1:1 im Spitzenspiel der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen einen Muskelbündelriss in den Adduktoren des rechten Beins zu. Einen Ausfallzeitraum für den Routinier nannten die Roten nicht, Ulreich werde "vorerst" nicht zur Verfügung stehen.
Die Bayern müssen aktuell bereits auf Manuel Neuer (39, Muskelfaserriss in der Wade) und Jonas Urbig (22, Gehirnerschütterung) verzichten. Bei Letzterem besteht noch die Hoffnung, dass er kurzfristig wieder fit ist und gegen Bergamo am Mittwochabend gegen Bergamo auflaufen kann.
Ulreich hatte am Samstag nach dem Abpfiff bei Sky erklärt: "Ich habe ein bisschen was gespürt. Ich hoffe nichts Schlimmeres, aber das müssen wir schauen." Später ergänzte er, dass er deswegen auch am Ende den Abschlag nicht mehr ausgeführt habe."
Bezüglich eines möglichen Urbig-Einsatzes um Duell mit Atalanta gab er zu Protokoll: "Ich glaube Jonas ist auf einem guten Weg, vielleicht kann er am Mittwoch gegen Bergamo schon wieder spielen. Wir müssen die nächsten Tage einfach mal abwarten."
FC Bayern: Auch Leon Klanac ist verletzt
Nicht eingesetzt werden kann auf jeden Fall der vierte Torhüter Leon Klanac. Die 19 Jahre alte Nummer eins der zweiten Mannschaft fällt bereits seit einiger Zeit wegen einer Oberschenkelverletzung aus.
Immerhin: Für die Champions League hatte der FC Bayern vor Saisonbeginn auch einen fünften und einen sechsten Torhüter nominiert. Zur Verfügung stünden der 19 Jahre alte Jannis Bärtl, Schlussmann Nummer zwei der Regionalliga-Mannschaft, und der 16 Jahre alte Leonard Prescott, Torhüter der U19.