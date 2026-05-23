"Große Rivalen sind sich einig": Gemeinsame Protestaktion gegen den DFB! Fans von Bayern München und VfB Stuttgart sorgen bei Pokalfinale für Aufsehen

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde ein riesiges durchgestrichenes DFB-Logo vom Fanblock des VfB Stuttgart ausgehend über die Tribünen durchgereicht. Das Banner mit einem Durchmesser von rund 15 Metern schaffte es bis in den Bayern-Block auf der gegenüberliegenden Seite des Berliner Olympiastadions.

Wenig später wurde das Logo auf der Haupttribüne abgefangen und von Ordnern in die Katakomben gebracht. Unterhalb des Emblems stand noch "Kläger, Richter, Henker" geschrieben.

Zudem protestierten die Fanlager der beiden Südrivalen mit mehreren Spruchbändern. "Große Rivalen sind sich einig: F**k dich, DFB", war beispielsweise in der Kurve des FCB zu lesen. "Wir kämpfen gegen alles, wofür Ihr steht", stand auf einem der Spruchbänder, die vom Fanlager der Stuttgarter in Richtung des Deutschen Fußballbundes gezeigt wurden.

Zudem gab es minutenlang "Scheiß DFB"-Sprechchöre von den Rängen. Dabei stimmten die Fans von Bayern und dem VfB teilweise Wechselgesänge an und machten auch hier gemeinsame Sache.