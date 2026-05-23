Die Fans von Bayern München und vom VfB Stuttgart haben beim DFB-Pokal-Finale am Samstagabend mit heftigen gemeinsamen Protesten gegen den DFB für Aufsehen gesorgt.
"Große Rivalen sind sich einig": Gemeinsame Protestaktion gegen den DFB! Fans von Bayern München und VfB Stuttgart sorgen bei Pokalfinale für Aufsehen
Durchgestrichenes DFB-Logo bei Pokalfinale durch die Ränge gereicht
Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurde ein riesiges durchgestrichenes DFB-Logo vom Fanblock des VfB Stuttgart ausgehend über die Tribünen durchgereicht. Das Banner mit einem Durchmesser von rund 15 Metern schaffte es bis in den Bayern-Block auf der gegenüberliegenden Seite des Berliner Olympiastadions.
Wenig später wurde das Logo auf der Haupttribüne abgefangen und von Ordnern in die Katakomben gebracht. Unterhalb des Emblems stand noch "Kläger, Richter, Henker" geschrieben.
Zudem protestierten die Fanlager der beiden Südrivalen mit mehreren Spruchbändern. "Große Rivalen sind sich einig: F**k dich, DFB", war beispielsweise in der Kurve des FCB zu lesen. "Wir kämpfen gegen alles, wofür Ihr steht", stand auf einem der Spruchbänder, die vom Fanlager der Stuttgarter in Richtung des Deutschen Fußballbundes gezeigt wurden.
Zudem gab es minutenlang "Scheiß DFB"-Sprechchöre von den Rängen. Dabei stimmten die Fans von Bayern und dem VfB teilweise Wechselgesänge an und machten auch hier gemeinsame Sache.
- AFP
Ticketpreise für das DFB-Pokalfinale sorgen für großen Ärger
Grund für die Proteste waren unter anderem die horrenden Ticketpreise, die der DFB für das Pokalfinale in der Hauptstadt ausgelobt hat. "Mit 45 € (Fankategorie), 80 € (Kategorie 3), 150 € (Kategorie 2) und 195 € (Kategorie 1) ruft der DFB für die Eintrittskarten zum Pokalfinale einmal mehr Mondpreise auf. Betrachtet man den Stadionplan wird deutlich, dass unverhältnismäßig große Teile des Stadions in die teuren Kategorien 1 und 2 klassifiziert wurden", hieß es im Vorfeld der Partie in einer Mitteilung von Club Nr. 12, der Vereinigung der aktiven Fan-Szene des FC Bayern.
In der günstigsten Kategorie, deren Tickets 45 Euro kosteten, seien nach Ansicht der Fan-Szene des deutschen Rekordmeisters zu wenige Eintrittskarten angeboten worden. "Während der DFB sonst bei nahezu jeder anderen Veranstaltung für Schüler, Studenten und einige weitere Ermäßigungen anbietet, will er beim zur Prestige-Veranstaltung stilisierten Pokalfinale maximal Kasse machen und vergisst jegliche gesellschaftliche Verantwortung", so Club Nr. 12 weiter.
In den Blocks beider Vereine wurde derweil unmittelbar nach der Protestaktion Pyrotechnik abgebrannt. Der dadurch entstehende Nebel sorgte dafür, dass das Pokalfinale nach rund einer Stunde wegen der sehr schlechten Sichtverhältnisse kurzzeitig unterbrochen werden musste.
Die nächsten Termine des FC Bayern München
Termin
Spiel
Wettbewerb
25. Juli
SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern
Testspiel
4. August
Jeju SK FC - FC Bayern
Testspiel
7. August
FC Bayern - Aston Villa
Testspiel
15. August
FC Bayern - RB Leipzig
Testspiel
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.