Große Gefahr vor Spiel gegen den FC Bayern: Luis Enrique warnt PSG-Stars

PSG reicht nach dem 5:4-Spektakel von Paris ein Remis in der Allianz Arena. "Wir haben immer das Ziel zu gewinnen. Das ist unsere Mentalität. Wir wollen nicht das Ergebnis verteidigen", sagte der Spanier, der ein ähnlich denkwürdiges Spiel wie vor einer Woche für möglich hält: "Ich weiß nicht, ob es anders sein wird. Keine der Mannschaften wird akzeptieren, dass die andere besser ist. Es wird außergewöhnliche Situationen geben."

PSG hatte im vergangenen Jahr in München den Henkelpott (5:0 gegen Inter) gewonnen. Jetzt habe man auf dem Weg ins Finale in Budapest (30. Mai) einen "kleinen Vorteil. Wir sind bereit", so Enrique.

Allerdings muss er auf den verletzten Leistungsträger Achraf Hakimi verzichten. Der soll auf der rechten Abwehrseite durch Warren Zaïre-Emery ersetzt werden. Der 20-Jährige, der ansonsten im Mittelfeld spielt, erwartet ebenso, "dass das wieder so ein verrücktes Spiel werden kann. Wir müssen kühlen Kopf bewahren."