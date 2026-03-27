Vor dem Duell mit dem FC Bayern München in der Champions League schwärmt Ex-Profi Toni Kroos vor allem von einem Starspieler Real Madrids. Bei einer Übertragung seiner von ihm gegründeten Hallenfußball-Liga Icon League machte der Weltmeister von 2014 als Co-Kommentator vor allem Federico Valverde als Gefahrenherd der Königlichen aus.
Große Gefahr für den FC Bayern München? Diesen Spieler von Real Madrid findet Toni Kroos aktuell "brutal"
Kroos: "Es ist wirklich brutal, was er im Moment spielt"
Der Uruguayer "fliegt über die Plätze", betonte Kroos: "Es ist wirklich brutal, was er im Moment spielt." Sein ehemaliger Mannschaftskameras sei auch abseits seiner sportlichen Leistungen auf dem Platz ein Führungsspieler in Madrid. "Er ist ein Typ, der nicht nur Qualität, sondern auch Mentalität hat", erklärte er.
Valverde ist aktuell ohne jeden Zweifel einer der formstärksten Spieler Europas, vor allem im Achtelfinale der Königsklasse gegen Manchester City unterstrich er seinen Stellenwert für Real. Beim 3:0-Sieg im Hinspiel erzielte der vielseitige Mittelfeldspieler alle drei Treffer auf teils spektakuläre Art und Weise.
In Abwesenheit Dani Carvajals trägt Valverde inzwischen auch die Kapitänsbinde. Wettbewerbsübergreifend stehen nach 42 Pflichtspielen in dieser Saison satte 20 Torbeteiligungen zu Buche, obwohl er davon eine Vielzahl als nominell Rechtsverteidiger bestritten hat.
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Kroos und Valverde erlebten große Erfolge zusammen
Gemeinsam mit Valverde bestritt Kroos insgesamt 187 Spiele für Real und gewann mit dem 27-Jährigen zwei seiner insgesamt sechs Champions-League-Titel sowie drei spanische Meisterschaften.
Kroos, der in seiner äußerst erfolgreichen Karriere für beide Vereine spielte, gab indes keine Prognose für das heiß erwartete Aufeinandertreffen ab. Klar ist, dass auf die Münchner Defensive eine Mammutaufgabe wartet - die womöglich größte der bisherigen Saison. Neben Valverde befindet sich der wiedergenese Kylian Mbappe ebenfalls in Topform. Zudem kann Trainer Alvaro Arbeloa in der Offensive auf Vinicius Junior oder Arda Güler setzen.
FC Bayern so torgefährlich wie noch nie
Doch auch die Bayern-Offensive strotzt derzeit nur so vor Selbstvertrauen. In der Bundesliga erzielten Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz und Co. nach 27 Spieltagen satte 97 Tore. Der selbst aufgestellte Torrekord aus der Saison 1971/72 wackelt damit gewaltig, als der deutsche Rekordmeister 101-mal erfolgreich war.
Das Hinspiel im legendären Bernabeu steigt bereits in rund zwei Wochen am 7. April. Acht Tage später kommt es in der Münchner Allianz Arena zum Rückspiel. Auf den Gewinner wartet PSG oder der FC Liverpool im Halbfinale.
Leistungsdaten von Fede Valverde für Real Madrid in dieser Saison
- Spiele: 42
- Tore: 8
- Assists: 12