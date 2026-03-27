Große Gefahr für den FC Bayern München? Diesen Spieler von Real Madrid findet Toni Kroos aktuell "brutal"

Der Uruguayer "fliegt über die Plätze", betonte Kroos: "Es ist wirklich brutal, was er im Moment spielt." Sein ehemaliger Mannschaftskameras sei auch abseits seiner sportlichen Leistungen auf dem Platz ein Führungsspieler in Madrid. "Er ist ein Typ, der nicht nur Qualität, sondern auch Mentalität hat", erklärte er.

Valverde ist aktuell ohne jeden Zweifel einer der formstärksten Spieler Europas, vor allem im Achtelfinale der Königsklasse gegen Manchester City unterstrich er seinen Stellenwert für Real. Beim 3:0-Sieg im Hinspiel erzielte der vielseitige Mittelfeldspieler alle drei Treffer auf teils spektakuläre Art und Weise.

In Abwesenheit Dani Carvajals trägt Valverde inzwischen auch die Kapitänsbinde. Wettbewerbsübergreifend stehen nach 42 Pflichtspielen in dieser Saison satte 20 Torbeteiligungen zu Buche, obwohl er davon eine Vielzahl als nominell Rechtsverteidiger bestritten hat.