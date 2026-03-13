"Große Bewunderung für Barcelona": Beraterin von Erling Haaland nimmt Stellung zu brisantem Transfergerücht

Haaland ist noch bis 2034 an City gebunden und dürfte für interessierte Klubs daher nicht gerade billig zu haben sein. Zu allem Überfluss steckt Barcelona in einer schweren finanziellen Schieflage, ist also eigentlich nicht imstande, große Transfersummen zu stemmen.

Angesichts des am Ende der Saison auslaufenden Vertrags von Robert Lewandowski ist Barca händeringend auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Jüngsten Medienberichten zufolge ist Atletico Madrids Julian Alvarez Topkandidat auf die Nachfolge des Polen, jedoch müssten die Katalanen wohl auch beim Argentinier einen dreistelligen Millionenbetrag auf den Tisch legen.

Zudem ist es noch nicht in Stein gemeißelt, dass Lewandowski den Klub nach der Saison tatsächlich verlässt. Er selbst habe noch keine finale Entscheidung über seine Zukunft getroffen, erklärte der Pole jüngst: "Ich weiß es nicht. Weil ich es spüren muss. Im Moment kann ich Ihnen nichts sagen, weil ich mir noch nicht einmal zu 50 Prozent sicher bin, welchen Weg ich einschlagen möchte. Das ist noch nicht der richtige Moment."