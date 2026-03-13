Erst am Donnerstag hieß es, Präsidentschaftskandidat Victor Font und sein Team vom FC Barcelona hätten Kontakt zu Manchester City aufgenommen, um über einen Transfer von Erling Haaland zu verhandeln. Jetzt hat darauf die Beraterin des Stürmers reagiert. Auch Barca-Boss Joan Laporta äußerte sich.
"Große Bewunderung für Barcelona": Beraterin von Erling Haaland nimmt Stellung zu brisantem Transfergerücht
Gegenüber El Chringuito sagte Rafaela Pimenta: "Wir haben großen Respekt und Bewunderung für Barcelona, aber es gab keinerlei Kontakt - weder mit Erling Haaland noch mit der Vereinsführung von Barcelona - hinsichtlich potenzieller Transfers."
Die 53-Jährige führte aus: "Der Spieler hat seinen Vertrag vor einigen Monaten verlängert. Er ist sehr glücklich bei Manchester City, es läuft hervorragend für ihn, und wir haben wirklich nichts über einen Transfer zu besprechen, solange alles so gut bei Manchester City läuft."
- Getty Images Sport
Haaland zu Barca? Font bleibt bei seiner Version
Trotz dieses Dementis blieb während der finalen Präsidentschaftsdebatte zwischen ihm und dem aktuellen Amtsinhaber Laporta bei seiner Version und teilte mit: "Wir verhandeln über eine Kaufoption für Erling Haaland, falls er Manchester City verlassen will."
Darauf reagierte Laporta umgehend und sagte: "Die Beraterin des Spielers hat bereits dementiert, was Herr Font behauptet hat. Diese Lüge, die Herr Font erfunden hat, wurde bereits widerlegt. Das ist nach hinten losgegangen, Sie haben kein Gespür für Ihre Lächerlichkeit. Sie haben bereits dementiert, was Sie sagen."
Wer tritt die mögliche Lewandowski-Nachfolge an?
Haaland ist noch bis 2034 an City gebunden und dürfte für interessierte Klubs daher nicht gerade billig zu haben sein. Zu allem Überfluss steckt Barcelona in einer schweren finanziellen Schieflage, ist also eigentlich nicht imstande, große Transfersummen zu stemmen.
Angesichts des am Ende der Saison auslaufenden Vertrags von Robert Lewandowski ist Barca händeringend auf der Suche nach einem neuen Stürmer. Jüngsten Medienberichten zufolge ist Atletico Madrids Julian Alvarez Topkandidat auf die Nachfolge des Polen, jedoch müssten die Katalanen wohl auch beim Argentinier einen dreistelligen Millionenbetrag auf den Tisch legen.
Zudem ist es noch nicht in Stein gemeißelt, dass Lewandowski den Klub nach der Saison tatsächlich verlässt. Er selbst habe noch keine finale Entscheidung über seine Zukunft getroffen, erklärte der Pole jüngst: "Ich weiß es nicht. Weil ich es spüren muss. Im Moment kann ich Ihnen nichts sagen, weil ich mir noch nicht einmal zu 50 Prozent sicher bin, welchen Weg ich einschlagen möchte. Das ist noch nicht der richtige Moment."
- (C)Getty Images
Erling Haaland: Statistiken in der Saison 2025/26
- Spiele: 40
- Tore: 29
- Vorlagen: 7