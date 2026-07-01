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Julian NagelsmannGetty Images
Daniel Buse

"Große Bereitschaft" beim Top-Kandidaten: Bundestrainer Julian Nagelsmann soll nach WM-Aus angeblich "zügig" abgelöst werden

Weltmeisterschaft
Deutschland
J. Nagelsmann
Jürgen Klopp

Der Auftritt gegen Paraguay dürfte der letzte für Julian Nagelsmann auf der DFB-Bank gewesen sein. Sein Nachfolger soll feststehen.

Nach dem blamablen WM-Aus im Sechzehntelfinale sieht es nun offenbar danach aus, als sollte Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann schnell entlassen und durch Jürgen Klopp ersetzt werden. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach soll die Ablösung des 38-Jährigen "zügig" beschlossen werden. Dafür verantwortlich sind DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Vizepräsident Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Rudi Völler und Geschäftsführer Andreas Rettig. Das Quartett wolle aber vor einer Entscheidung noch einmal ein Gespräch mit dem Bundestrainer suchen, in dem Nagelsmann die Ursachen des Scheiterns aus seiner Sicht darstellen solle. 

Am Montag war das DFB-Team durch eine 3:4-Niederlage im Elfmeterschießen an Paraguay gescheitert. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Für das DFB-Team war es die dritte WM in Folge, in der das Achtelfinale nicht erreicht wurde. 

  • Jürgen KloppGetty Images

    Nagelsmann-Nachfolge? "Alles spricht für Jürgen Klopp"

    Bereits kurz nach dem deutschen WM-Aus war von vielen Experten die Ablösung Nagelsmanns gefordert worden. Als Nachfolger wurde einhellig Jürgen Klopp vorgeschlagen, der beim Turnier in Nordamerika für Magenta TV im Einsatz war und schon vor dem ersten deutschen Spiel mit spitzen Kommentaren in Richtung Nagelsmann aufgefallen war. 

    Der 59-Jährige soll dem Bericht zufolge nun tatsächlich neuer Bundestrainer werden. "Alles spricht für Jürgen Klopp", schreibt die Zeitung und berichtet von einer "großen Bereitschaft", die Klopp gezeigt habe, den Job nun zu übernehmen, "sollte Fußball-Deutschland ihn dringend brauchen". Aktuell arbeitet der Ex-Trainer von Borussia Dortmund und vom FC Liverpool seit Anfang 2025 als "Head of Global Soccer" bei Red Bull. 

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  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Julian Nagelsmann erntet Kritik für Umgang mit Deniz Undav und Oliver Baumann

    Julian Nagelsmann war bereits vor Turnierbeginn für seine Kommunikation in die Kritik geraten. So hatte er für Deniz Undav nur die Jokerrolle vorgesehen und dies bereits Monate vor dem Turnier mitgeteilt. Auf der Torhüterposition vertraute er zunächst Hoffenheims Oliver Baumann, doch hinter dem Rücken des Keepers bemühte er sich dann um ein Comeback von Bayern Münchens Manuel Neuer, von dem Baumann erst nach dem letzten Bundesliga-Spieltag erfuhr. Beim WM-Turnier stand dann Neuer zwischen den Pfosten und konnte nicht glänzen.

    Nach einem überzeugenden 7:1 zum Auftakt gegen Curacao tat sich das DFB-Team gegen die Elfenbeinküste schwer, bevor ein später Undav-Doppelpack noch das Spiel zum 2:1-Sieg drehte. Im unbedeutenden dritten Gruppenauftritt gab es nach einer schwachen Partie ein 1:2   gegen Ecuador. Und im Sechzehntelfinale gelang es Deutschland nicht, trotz viel Ballbesitz gute Chancen herauszuspielen, sodass es am Ende das Aus nach Elfmeterschießen gab. 

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".