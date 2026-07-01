"Große Bereitschaft" beim Top-Kandidaten: Bundestrainer Julian Nagelsmann soll nach WM-Aus angeblich "zügig" abgelöst werden

Nach dem blamablen WM-Aus im Sechzehntelfinale sieht es nun offenbar danach aus, als sollte Deutschlands Bundestrainer Julian Nagelsmann schnell entlassen und durch Jürgen Klopp ersetzt werden. Das berichtet die Bild-Zeitung. Demnach soll die Ablösung des 38-Jährigen "zügig" beschlossen werden. Dafür verantwortlich sind DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Vizepräsident Hans-Joachim Watzke, Sportdirektor Rudi Völler und Geschäftsführer Andreas Rettig. Das Quartett wolle aber vor einer Entscheidung noch einmal ein Gespräch mit dem Bundestrainer suchen, in dem Nagelsmann die Ursachen des Scheiterns aus seiner Sicht darstellen solle.

Am Montag war das DFB-Team durch eine 3:4-Niederlage im Elfmeterschießen an Paraguay gescheitert. Nach 90 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Für das DFB-Team war es die dritte WM in Folge, in der das Achtelfinale nicht erreicht wurde.