Real Madrid setzt im Hinspiel des Viertelfinalkrachers in der Champions League gegen den FC Bayern München wohl auf einen speziellen Bonus.
Griff der FC Bayern vergeblich ein? Real Madrid könnte im Kracher gegen den FCB einen besonderen Vorteil haben
Real Madrid schließt gegen den FC Bayern das Dach im Bernabeu
Die Königlichen haben von der UEFA die Erlaubnis eingeholt, das Dach des Estadio Santiago Bernabeu während der Partie am Dienstagabend (21 Uhr im Liveticker) zu schließen. Davon erhofft sich Real eine zusätzlich angeheizte Atmosphäre, da die Anfeuerungen der heimischen Fans aufgrund der Dach-Abdeckung im weiten Rund noch lauter sein werden als ohnehin schon. Die Kulisse, die die 84.000 Zuschauer in dem legendären Stadion erzeugen, soll so für die Gäste aus München noch furchteinflößender werden.
Spanischen Medienberichten zufolge soll Bayern sogar bei der UEFA angefragt haben, die Schließung des Daches zu verhindern und stattdessen mit offenem Dach zu spielen. Gegenüber Sport1 dementierte der FCB eine etwaige Anfrage allerdings. Diese hätte wohl ohnehin wenig Aussicht auf Erfolg gehabt, da die UEFA die Entscheidung, mit offenem oder geschlossenem Dach zu spielen, für gewöhnlich den Heimvereinen überlässt. Zudem ist in Madrid am Dienstagabend mit Regen zu rechnen.
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Auch bei geschlossenem Dach: Bayerns Drama in Madrid im Jahr 2024
Auch beim bis dato letzten Münchener Gastspiel in der spanischen Hauptstadt Anfang Mai 2024 hatte sich Real übrigens dazu entschieden, das Stadiondach zu schließen. Ein Foto von jenem Spiel posteten die Blancos am Montagabend bei X.
Seinerzeit brachte Real das geschlossene Dach Glück. Im Rückspiel des Champions-League-Halbfinals der Saison 2023/24 feierten die Madrilenen auf dramatische Art und Weise den Einzug ins Finale der Königsklasse. Nach einem 2:2 im Hinspiel sah es zunächst nach einem bayrischen Weiterkommen aus, als Alphonso Davies den FCB in der 68. Minute in Führung brachte. Diese hielt bis kurz vor Schluss, ehe Joselu in der 88. Minute der Ausgleich gelang.
Statt einer Verlängerung war Bayerns Final-Traum dann noch vor Ende der regulären Spielzeit geplatzt, denn in der ersten Minute der Nachspielzeit war wiederum Joselu zur Stelle. Der Stürmer, der im folgenden Sommer zu Al-Gharafa nach Katar wechselte, traf zum 2:1-Sieg für die Gastgeber und schoss Real damit ins Finale. Dort behielten die Spanier bekanntlich mit 2:0 gegen Borussia Dortmund die Oberhand und gewannen zum insgesamt 15. Mal den Henkelpott.
"Keine Angst": FC Bayern München ist leichter Favorit im Duell mit Real Madrid
In diesem Jahr will die Mannschaft von Trainer Alvaro Arbeloa unbedingt den 16. CL-Titel holen. Umso bedeutender wäre das, da die Königsklasse für Real die letzte verbleibende Titelchance in dieser Saison sein könnte.
In der Copa del Rey scheiterte man Mitte Januar sensationell im Achtelfinale an Zweitligist Albacete, in LaLiga hat Real nach der überraschenden 1:2-Niederlage bei Abstiegskandidat RCD Mallorca am vergangenen Samstag acht Spieltage vor Schluss bereits sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Barcelona.
Vor allem aufgrund seiner erfolgreichen Geschichte im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb werden Real im Viertelfinalkracher zwar gute Chancen zugesprochen, leicht favorisiert sind aufgrund ihrer überragenden Verfassung aber die Bayern. "Es ist für mich das Wichtigste, dass wir den vollen Fokus haben auf das schwierigste Spiel, das du in Europa haben kannst. In meinem Kopf möchte ich einfach, dass wir gewinnen, dass die Mannschaft hier keine Angst hat und zeigt, was wir können", sagte FCB-Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz am Montag.
In Madrid will sich Bayern eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel verschaffen, das am Mittwoch kommender Woche in München steigt. Im Halbfinale wartet auf den Gewinner des Duells entweder Titelverteidiger Paris Saint-Germain oder der FC Liverpool und damit in jedem Fall ein weiterer Gigant des europäischen Fußballs.
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FC Bayern München vs. Real Madrid: Die letzten 5 Duelle
- 18. April 2017: Real Madrid vs. FC Bayern 4:2 n.V. (Champions-League-Viertelfinale, Rückspiel)
- 25. April 2018: FC Bayern vs. Real Madrid 1:2 (Champions-League-Halbfinale, Hinspiel)
- 1. Mai 2018: Real Madrid vs. FC Bayern 2:2 (Champions-League-Halbfinale, Rückspiel)
- 30. April 2024: FC Bayern vs. Real Madrid 2:2 (Champions-League-Halbfinale, Hinspiel)
- 8. Mai 2024: Real Madrid vs. FC Bayern 2:1 (Champions-League-Halbfinale, Rückspiel)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.