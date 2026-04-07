Griff der FC Bayern vergeblich ein? Real Madrid könnte im Kracher gegen den FCB einen besonderen Vorteil haben

In diesem Jahr will die Mannschaft von Trainer Alvaro Arbeloa unbedingt den 16. CL-Titel holen. Umso bedeutender wäre das, da die Königsklasse für Real die letzte verbleibende Titelchance in dieser Saison sein könnte.

In der Copa del Rey scheiterte man Mitte Januar sensationell im Achtelfinale an Zweitligist Albacete, in LaLiga hat Real nach der überraschenden 1:2-Niederlage bei Abstiegskandidat RCD Mallorca am vergangenen Samstag acht Spieltage vor Schluss bereits sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer Barcelona.

Vor allem aufgrund seiner erfolgreichen Geschichte im wichtigsten europäischen Vereinswettbewerb werden Real im Viertelfinalkracher zwar gute Chancen zugesprochen, leicht favorisiert sind aufgrund ihrer überragenden Verfassung aber die Bayern. "Es ist für mich das Wichtigste, dass wir den vollen Fokus haben auf das schwierigste Spiel, das du in Europa haben kannst. In meinem Kopf möchte ich einfach, dass wir gewinnen, dass die Mannschaft hier keine Angst hat und zeigt, was wir können", sagte FCB-Trainer Vincent Kompany auf der Pressekonferenz am Montag.

In Madrid will sich Bayern eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel verschaffen, das am Mittwoch kommender Woche in München steigt. Im Halbfinale wartet auf den Gewinner des Duells entweder Titelverteidiger Paris Saint-Germain oder der FC Liverpool und damit in jedem Fall ein weiterer Gigant des europäischen Fußballs.