Griezman trifft die Latte, Torschütze Alvarez verletzt sich: Atletico erlebt gegen Arsenal eine Achterbahnfahrt

Mit der Klasse und dem Tempo des ersten Halbfinals zwischen Paris Saint-Germain und Bayern München am Dienstag (5:4) konnte die Partie wie erwartet nicht mithalten, die Tore fielen jeweils vom Punkt: Torjäger Viktor Gyökeres (44.) traf zunächst per Foulelfmeter zur Arsenal-Führung, Julian Alvarez (56.) glich für Atletico aus. Im Kampf um das Endspiel in Budapest (30. Mai) ist alles offen. Auch die Madrilenen wollen erstmals den Henkelpott gewinnen. Zuletzt stand das Team von Trainer Diego Simeone 2016 im Endspiel.

Arsenal, das im Saisonendspurt noch nach zwei Titeln greift und Atlético in der Ligaphase mit 4:0 bezwungen hatte, musste auf den angeschlagenen Nationalspieler Havertz verzichten. Der 26-Jährige war am Samstag beim Sieg gegen Newcastle United (1:0) mit augenscheinlichen Schmerzen im Leistenbereich ausgewechselt worden. Ohne Havertz wollte Trainer Mikel Arteta in der spanischen Hauptstadt mit seiner Mannschaft "ein Statement setzen" und "zeigen, wie gut wir sind und wie sehr wir es wollen". Und die Gunners zeigten sich von der aufgeladenen Atmosphäre im Metropolitano zunächst wenig beeindruckt.