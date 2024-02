Grasshopper Club Zürich vs. FC Luzern heute live: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und STREAM?

Heute findet das Spiel Grasshopper Club Zürich vs. FC Luzern statt. Doch wer zeigt / überträgt die Super League im TV und LIVE STREAM?

In der Super League 2023/24 steht der 25. Spieltag auf dem Programm. Hierbei geht am Samstag das Spiel Grasshopper Club Zürich vs. FC Luzern über die Bühne. Die Begegnung findet im Stadion Letzigrund statt. Der GCZ und die Innerschweizer halten bei 28 und 34 Punkten.

Für den Grasshopper Club Zürich kommt das Heimspiel gegen den FC Luzern eine Woche nach einem 2:1 gegen den FC Basel. Damit kehrte die Mannschaft von Bruno Berner nach drei Partien auf die Siegerstraße zurück. Nach einem 2:1 im Derby gegen den FC Zürich war der Januar mit einem 0:0 in Lugano geendet. Dann hatte der GCZ gegen den FC Winterthur sowie beim FC Zürich mit 0:1 verloren.

Der FC Luzern fuhr zuletzt zwei Niederlagen ein. Hierbei unterlag die Elf von Mario Frick in Winterthur (1:2) sowie am Sonntag gegen den FC Zürich (0:1). Zuvor hatten die Innerschweizer drei Siege gegen Lausanne-Sport (2:1), bei Stade-Lausanne-Ouchy (3:0) und gegen den FC St. Gallen (1:0) eingefädelt. In den bisherigen zwei Saisonduellen in der Super League 2023/24 verloren die Grasshoppers gegen den FC Luzern zuhause mit 0:1 und auswärts mit 0:2.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Spiels Grasshopper Club Zürich vs. FC Luzern in der Super League.