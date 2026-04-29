Gleich zwei Tore von PSG hätten laut Vincent Kompany nicht zählen dürfen: Trainer des FC Bayern München übt Kritik am Schiedsrichter - und wendet sich an die Fans

"Zwei der Tore in der ersten Hälfte sind ein Elfmeter und eine Ecke", sagte Kompany bei CBS Sports, als nach nach einem Mittel gegen weitere Gegentreffer im Rückspiel gefragt wurde: "Der Elfmeter ist kein Elfmeter, meiner Meinung nach. Er (der Ball; Anm. d. Red.) geht vom Körper zur Hand, außer die Regeln sind anders ..." Dabei spielte der 40-Jährige auf den Handelfmeter an, den Schärer PSG kurz vor dem Pausenpfiff zugesprochen und Ousmane Dembele zum zwischenzeitlichen 3:2 verwandelt hatte.

In besagter Szene war eine Hereingabe von rechts von Alphonso Davies Hüfte an dessen Arm geprallt, nach Eingriff des VAR und Sichtung der Bilder am Spielfeldrand zeigte Schärer dennoch auf den Punkt. Die Szene sei "höchst diskutabel" gewesen, legte Kompany in der Mixed Zone nach: "Von den Bildern, die ich gesehen habe, sieht es so aus, als ob der Ball erst gegen den Körper geht und dann an den Arm. Wenn das der Fall ist, dann ist es kein Elfmeter." Auch Joshua Kimmich zweifelte die Entscheidung im Anschluss an und forderte eine Anpassung der Regel.

Schiedsrichterexperte Lutz Wagner von Prime Video hatte Schärer ob des Regelwerks hingegen Recht gegeben. "Der linke Arm geht raus und vergrößert die Abwehrfläche. Aus meiner Sicht ist es durchaus ein strafbares Handspiel, weil die Körperfläche verbreitert wird. Nach diesen Bildern eine korrekte Entscheidung", sagte er.