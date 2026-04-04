Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund hat sich zu den Spekulationen um einen angeblichen Kontakt zwischen dem deutschen Rekordmeister und Bayer Leverkusens Stürmer Christian Kofane geäußert.
"Gibt immer wieder Gespräche!" Christoph Freund über vermeintliches Interesse des FC Bayern München an Bundesliga-Talent
FCB will Gerüchte um Kofane nicht kommentieren
"Es gibt, glaube ich, immer wieder Gespräche in verschiedenste Richtungen oder dass man im Markt miteinander spricht. Aber dazu gibt es keine konkreten Aussagen von uns. Wir beteiligen uns da auch nicht an Spekulationen oder sonst irgendwas", erklärte Freund auf der Pressekonferenz vor dem FCB-Spiel gegen den SC Freiburg.
Grundsätzlich werde man beim FC Bayern keinerlei "Aussagen oder Wasserstandsmeldungen" zu aktuellen Transfer-Gerüchten abgeben, so der Münchner Sportdirektor weiter. "Also werden wir auch hier nicht machen."
Kofane-Berater leakt Bayern-Interesse
Zuvor hatte Kofane-Berater Eric Depolo gegenüber dem Portal Daily Arsenal offenbart, dass einige europäische Spitzenklubs an seinem Klienten Interesse hätten - unter anderem auch der FC Bayern. Vor allem Arsenal habe ein Auge auf den 19-Jährigen geworfen.
Der dreifache Nationalspieler Kameruns war zu Saisonbeginn vom spanischen Klub Albacete Balompie nach Leverkusen gewechselt, das rund fünf Millionen Euro investierte und ihn bis 2029 band.
In bislang 39 Pflichtspielen gelangen ihm wettbewerbsübergreifend sieben Treffer und acht Vorlagen. Sein Marktwert ist seitdem stark gestiegen und liegt aktuell bei rund 40 Millionen Euro. Sein Berater bewertet ihn allerdings deutlich höher: "Er ist ein 100-Millionen-Euro-Spieler. Mit Kofane hätte Arsenal für die nächsten zehn Jahre einen Top-Stürmer."
Christian Kofane: Leistungsdaten 2025/26
Spiele: 39
Tore: 7
Assists: 8