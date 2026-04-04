"Gibt immer wieder Gespräche!" Christoph Freund über vermeintliches Interesse des FC Bayern München an Bundesliga-Talent

"Es gibt, glaube ich, immer wieder Gespräche in verschiedenste Richtungen oder dass man im Markt miteinander spricht. Aber dazu gibt es keine konkreten Aussagen von uns. Wir beteiligen uns da auch nicht an Spekulationen oder sonst irgendwas", erklärte Freund auf der Pressekonferenz vor dem FCB-Spiel gegen den SC Freiburg.

Grundsätzlich werde man beim FC Bayern keinerlei "Aussagen oder Wasserstandsmeldungen" zu aktuellen Transfer-Gerüchten abgeben, so der Münchner Sportdirektor weiter. "Also werden wir auch hier nicht machen."