Gibt es gar keine Verletzung? Kylian Mbappe soll von Real Madrid "die Nase voll" haben

Mbappe, der noch einen Vertrag bis 2029 besitzt, hatte sich beim enttäuschenden Remis gegen Real Betis zehn Minuten vor Spielende mit Knieproblemen auswechseln lassen. In seiner Abwesenheit kassierten die Madrilenen kurz vor Schluss noch den Ausgleich, wodurch die Meisterschaft noch weiter in die Ferne gerückt ist. Dem Treffer von Hector Bellerin war ein vermeintliches Foulspiel an Ferland Mendy, das Trainer Alvaro Arbeloa anschließend auf die Palme brachte, und ein Patzer von Antonio Rüdiger vorausgegangen.

Nach Spielende machte sich Ärger bei den Real-Anhängern breit. Das war jedoch vorrangig der Auswechslung des Franzosen geschuldet, mutmaßte Reporter Tomas Roncero beim Radiosender Cadena SER: "Weil sie nicht das Gefühl hätten, dass Mbappe wirklich verletzt vom Platz ging. Man hatte das Gefühl, dass er sich nicht voll ins Zeug legen wollte."

Die in Madrid ansässige Zeitung Marca ging sogar noch einen Schritt weiter und titelte: "Mbappe hat die Nase voll." Dies sei zum einen "seinen regelmäßigen körperlichen Problemen im Vorfeld der Weltmeisterschaft" geschuldet. Erst im März hatte es Gerüchte über eine Fehldiagnose der medizinischen Abteilung gegeben, wonach sogar das falsche Bein von Mbappe untersucht worden war. Zum anderen aber auch den "gewissen Verrücktheiten" hinter den Kulissen. Der 27-Jährige sei zunehmend über bestimmte Teamkollegen verärgert.