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Tim Ursinus

Gibt es gar keine Verletzung? Kylian Mbappe soll von Real Madrid "die Nase voll" haben

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Mbappe soll sich gar nicht gegen Real Betis verletzt haben. Stattdessen gibt es Spekulationen, dass er genug von Real Madrid hat.

in Spanien macht ein brisanter Verdacht um Kylian Mbappe den Umlauf. Die jüngst erlittene Verletzung soll nur ein Vorwand sein, um Abstand von Real Madrid zu gewinnen. In den Berichten wird darüber spekuliert, dass der Stürmer schlichtweg genug von seinem Dasein bei den Königlichen habe. 

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