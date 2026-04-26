in Spanien macht ein brisanter Verdacht um Kylian Mbappe den Umlauf. Die jüngst erlittene Verletzung soll nur ein Vorwand sein, um Abstand von Real Madrid zu gewinnen. In den Berichten wird darüber spekuliert, dass der Stürmer schlichtweg genug von seinem Dasein bei den Königlichen habe.
Gibt es gar keine Verletzung? Kylian Mbappe soll von Real Madrid "die Nase voll" haben
Nur ein Vorwand? Mbappe ließ sich mit Knieproblemen auswechseln
Mbappe, der noch einen Vertrag bis 2029 besitzt, hatte sich beim enttäuschenden Remis gegen Real Betis zehn Minuten vor Spielende mit Knieproblemen auswechseln lassen. In seiner Abwesenheit kassierten die Madrilenen kurz vor Schluss noch den Ausgleich, wodurch die Meisterschaft noch weiter in die Ferne gerückt ist. Dem Treffer von Hector Bellerin war ein vermeintliches Foulspiel an Ferland Mendy, das Trainer Alvaro Arbeloa anschließend auf die Palme brachte, und ein Patzer von Antonio Rüdiger vorausgegangen.
Nach Spielende machte sich Ärger bei den Real-Anhängern breit. Das war jedoch vorrangig der Auswechslung des Franzosen geschuldet, mutmaßte Reporter Tomas Roncero beim Radiosender Cadena SER: "Weil sie nicht das Gefühl hätten, dass Mbappe wirklich verletzt vom Platz ging. Man hatte das Gefühl, dass er sich nicht voll ins Zeug legen wollte."
Die in Madrid ansässige Zeitung Marca ging sogar noch einen Schritt weiter und titelte: "Mbappe hat die Nase voll." Dies sei zum einen "seinen regelmäßigen körperlichen Problemen im Vorfeld der Weltmeisterschaft" geschuldet. Erst im März hatte es Gerüchte über eine Fehldiagnose der medizinischen Abteilung gegeben, wonach sogar das falsche Bein von Mbappe untersucht worden war. Zum anderen aber auch den "gewissen Verrücktheiten" hinter den Kulissen. Der 27-Jährige sei zunehmend über bestimmte Teamkollegen verärgert.
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Mbappe sollen gleich mehrere Dinge bei Real stören
Mehrere Auseinandersetzungen mit Jude Bellingham soll es gegeben haben. Auch habe er eine fragwürdige Haltung zu Arbeloa und ihm würde es dem Vernehmen nach missfallen, dass die Mannschaft ihm Vinicius Junior vorziehe. Schon länger wird das Verhältnis zwischen den beiden Superstars als angespannt dargestellt.
Der Brasilianer steht nach Informationen von Sky indes unmittelbar vor einer Verlängerung seines noch bis 2027 laufenden Vertrags. Schon vor mehr als einem Jahr hatte Vinicius öffentlich angekündigt, zeitnah ein neues Arbeitspapier bei dem spanischen Spitzenklub zu unterschreiben. Dazu kam es jedoch bis heute nicht.
Knackpunkte seien das schlechte Verhältnis zu Arbeloa-Vorgänger Xabi Alonso und die hohen Gehaltsforderungen gewesen. Nun soll er sogar Zugeständnisse gemacht haben, dass Mbappe weiterhin Reals Topverdiener bleiben wird. Mitunter hatte es Berichte gegeben, wonach Vinicius künftig unbedingt der absolute Spitzenverdiener im Kader der Königlichen sein wolle.
Hat Mbappe bald einen neuen Trainer bei Real?
Vinicius soll sich unter Arbeloa wieder deutlich mehr wertgeschätzt fühlen. Allerdings scheint dessen Aus nach der höchstwahrscheinlich titellosen Saison schon so gut wie beschlossen zu sein. Wohl auch zur Freude von Mbappe wird im Hintergrund schon nach Nachfolgern gesucht, heißt es.
Als neuer Real-Trainer wurde zuletzt unter anderem Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps gehandelt, der die Equipe Tricolore nach der WM im Sommer verlassen wird und dementsprechend auch Mbappe bestens kennt.