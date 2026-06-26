"Gib mir die Spritze": Jose Mourinhos drastische Maßnahme fruchtet nicht - Spieler wird vom neuen Real-Trainer aussortiert

So sei John Terry, der langjährige Kapitän des FC Chelsea, im Endkampf um die Premier-League-Meisterschaft einmal verletzt gewesen. "Wir wollten die Premier League gewinnen, John steckte in Schwierigkeiten", erzählte Mourinho. Terry habe sich dann auch operieren lassen - "am Abend nach unserem Titelgewinn ging er zur Operation in die Klinik. Aber erst, nachdem wir den Titel gewonnen hatten", sagte Mourinho.

Während der Coach Terry, mit dem Mourinho dreimal die Premier League (2004/2005, 2005/2006 und 2014/2015), hervorhob als einen Spieler, der ihm und seiner Arbeit komplett vertraut habe und sich in den Dienst der Gruppe gestellt habe, hatte Mourinho noch eine Anekdote eines Spielers auf Lager, der sich von der Methode Mourinho nicht so recht überzeugen lassen wollte - obwohl Mou wirklich alle Geschütze auffuhr.

"Ich habe noch ein zweites Beispiel. Es klingt lustig, ist aber eigentlich ernst. Ich war verzweifelt, weil viele Spieler verletzt waren. Ein Spieler hatte einen kleinen Bruch im Mittelfuß. Der Arzt sagte zu ihm: 'Kein Problem, es sind nur Schmerzen, du kannst spielen, es gibt kein Problem.' Der Spieler antwortete: 'Ich kann nicht mit Schmerzen spielen'", setzte Mourinho an. Der Arzt habe darauf erwidert: "'Kein Problem. Wir geben dir eine kleine Betäubungsspritze, dann spielst du und hast keine Schmerzen, keine Folgen. Du wirst problemlos spielen können.' Und der Typ wollte das nicht."