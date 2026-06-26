Jose Mourinhno, der im Juli zum zweiten Mal in seiner Karriere Real Madrid übernehmen wird, erwarte von seinen Spielern und Mitarbeitern eine "Sieg um jeden Preis"-Einstellung und stets 100 Prozent Einsatz. Was er darunter versteht, erklärte er Adebayo Akinfenwa vom "Beast Mode On"-Podcast, das wie GOAL und SPOX zu FootballCo gehört, mit zwei Anekdoten.
"Gib mir die Spritze": Jose Mourinhos drastische Maßnahme fruchtet nicht - Spieler wird vom neuen Real-Trainer aussortiert
So sei John Terry, der langjährige Kapitän des FC Chelsea, im Endkampf um die Premier-League-Meisterschaft einmal verletzt gewesen. "Wir wollten die Premier League gewinnen, John steckte in Schwierigkeiten", erzählte Mourinho. Terry habe sich dann auch operieren lassen - "am Abend nach unserem Titelgewinn ging er zur Operation in die Klinik. Aber erst, nachdem wir den Titel gewonnen hatten", sagte Mourinho.
Während der Coach Terry, mit dem Mourinho dreimal die Premier League (2004/2005, 2005/2006 und 2014/2015), hervorhob als einen Spieler, der ihm und seiner Arbeit komplett vertraut habe und sich in den Dienst der Gruppe gestellt habe, hatte Mourinho noch eine Anekdote eines Spielers auf Lager, der sich von der Methode Mourinho nicht so recht überzeugen lassen wollte - obwohl Mou wirklich alle Geschütze auffuhr.
"Ich habe noch ein zweites Beispiel. Es klingt lustig, ist aber eigentlich ernst. Ich war verzweifelt, weil viele Spieler verletzt waren. Ein Spieler hatte einen kleinen Bruch im Mittelfuß. Der Arzt sagte zu ihm: 'Kein Problem, es sind nur Schmerzen, du kannst spielen, es gibt kein Problem.' Der Spieler antwortete: 'Ich kann nicht mit Schmerzen spielen'", setzte Mourinho an. Der Arzt habe darauf erwidert: "'Kein Problem. Wir geben dir eine kleine Betäubungsspritze, dann spielst du und hast keine Schmerzen, keine Folgen. Du wirst problemlos spielen können.' Und der Typ wollte das nicht."
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Jose Mourinho ließ sich schmerzstillende Spritze geben, die für einen Spieler bestimmt war
Also griff der Coach zu einer drastischen Maßnahme: "Ich zog meinen Schuh und meine Socken aus, hielt ihm meinen Fuß vor das Gesicht und sagte zum Arzt: 'Gib mir die Spritze.' Der Arzt spritzte mir das Anästhetikum in den Zeh. Mein Zeh war danach völlig in Ordnung. Dann sagte ich zu dem Spieler: 'Komm schon, das schaffst du auch.' Er antwortete:'Nein, du bist verrückt – du bist verrückt, ich bin nicht verrückt.' Er lehnte die Spritze ab", sagte Mourinho und fragte Akinfenwa: "Und jetzt rate mal, wie viele Spiele der unter mir noch gemacht hat?"
Der Host sagte lachend: "Keins". Und Mourinho, noch ausgelassener lachend: "Fast kein einziges mehr!"
Merke: Jose Mourinho liebt seine Spieler - so lange sie das machen, was er ihnen sagt.
Mourinhos Credo: "Ich sage immer: Ich vollbringe keine Wunder. Aber ich kann die Spieler verbessern, die sich verbessern lassen und die sich verbessern wollen. Bei anderen ist das unmöglich. Da muss man sie so akzeptieren, wie sie sind."
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Jose Mourinho sprach im Rahmen seiner Partnerschaft mit Coca-Cola mit dem "Beast Mode On"-Podcast. Beim "Jose vs. Mourinho"-Projekt des Unternehmens treten zwei KI-Versionen des Trainers gegeneinander an und diskutieren während der gesamten Endrunde täglich Themen rund um die Weltmeisterschaft.