Der US-amerikanische Präsident zeigte bei der abschließenden Zeremonie, bei der Spaniens Mannschaftskapitän Rodri den WM-Pokal überreicht bekam, nur wenig Bereitschaft, das Podest zu verlassen.
Gianni Infantino musste eingreifen: US-Präsident Donald Trump sorgt für unangenehme Szenen bei Spaniens WM-Siegerehrung
Zunächst schienen die Iberer noch darauf zu warten, dass Trump von dannen ziehen würde. Als dies jedoch nicht geschah, stemmte Rodri ungeachtet der Anwesenheit des US-Präsidenten die Trophäe in die Höhe und ließ sich und sein Team gebührend feiern.
Erst FIFA-Präsident Gianni Infantino, welcher dem frisch gebackenen Weltmeister nach der Übergabe der Medaillen das Feld eigentlich bereits überlassen hatte, bewegte Trump dazu, das Siegerpodest zu verlassen. Lachend ging er auf den US-Präsidenten zu und begann sich schließlich gemeinsam mit diesem zu entfernen.
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Thomas Müller über Donald Trump: "Brauchen ihm da nicht noch die Plattform geben"
Leise Kritik am Auftritt Trumps gab es von Thomas Müller. In seiner Funktion als Experte für MagentaTV bemängelte der Ex-Nationalspieler, dass der Moment der Pokal-Übergabe eigentlich allein den Siegern gehöre.
"Ich würde ungern jetzt den amerikanischen Präsidenten in den Mittelpunkt einer Fußball-Weltmeisterschaft rücken. Das macht er selber schon genug. Dementsprechend brauchen wir ihm da nicht noch die Plattform geben", so Müller.
Bereits bei der Klub-WM im vergangenen Jahr hatte Trump mit einem ähnlichen Verhalten bei der Siegerehrung für reichlich Kritik gesorgt. Auch damals hatte er sich bei den Feierlichkeiten des FC Chelsea zunächst nicht von der Bühne wegbewegt.
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Pfiffe gegen Donald Trump bei WM-Finale
Schon während des WM-Finals zwischen Spanien und Argentinien hatte es im MetLife Stadium von East Rutherford Pfiffe gegen den US-Präsidenten gegeben. Im 104. und letzten Spiel des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada war er zum ersten Mal in einem Stadion aufgetaucht. In seiner Loge saß er zwischen Ehefrau Melania und Infantino.
Auch wenn er die Stadien über sechs Wochen gemieden hatte, durch den Skandal um die zurückgenommene Sperre für US-Stürmer Folarin Balogun war Trump lange präsent gewesen. Er hatte Infantino angerufen und um die Annullierung der Roten Karte gebeten. Die Disziplinarkommission des Weltverbands FIFA setzte die Sperre tatsächlich zur Bewährung aus. Es folgte ein Sturm der Entrüstung, Balogun kam im Achtelfinale gegen Belgien zum Einsatz, doch die USA verloren das Spiel deutlich (1:4).
Bereits zwei Tage vor dem WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien hatte Trump im Trump Tower in New York seine Sicht auf die Fußball-WM verbreitet. "Ich dachte, wir seien kein Fußball-Land. Es stellte sich heraus, dass wir eines sind. Ich glaube, das wird so bleiben", sagte Trump und sprach direkt die nächste Bewerbung für das Großereignis aus. "Diese WM war so erfolgreich, dass wir die USA einfach noch einmal auswählen sollten", sagte er: "Dieses Mal lassen wir Mexiko und Kanada außen vor."
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