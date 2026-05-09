Niklas Süle von Borussia Dortmund zieht mit gerade einmal 30 Jahren den Schlussstrich. Auch Toni Kroos äußert sich zum Karriereende des Innenverteidigers. In seinem Podcast "Einfach mal Luppen" widmete der Ex-Real-Star seinem langjährigen Weggefährten aus der Nationalmannschaft eine Liebeserklärung der besonderen Art und sparte dabei nicht mit ehrlichen Details über Süles unkonventionellen Lebensstil.
"Gewisse Sachen sind für ihn nicht normal": Ein BVB-Star hat es Toni Kroos besonders angetan
Für Kroos ist Süle eine Ausnahmeerscheinung in einer zunehmend glattgebügelten Fußballwelt. "Der Niki ist ein absoluter Top-Typ. Er ist anders als die meisten Fußball-Profis von heute", betonte der Weltmeister von 2014.
Süle sei nie der Typ gewesen, der sich für das Image verstellt habe. Im Gegenteil: "Er hat sein Herz auf der Zunge getragen und keinen Hehl daraus gemacht, dass gewisse Sachen, die im Profileben normal sind, für ihn eben nicht normal sind und er in gewissen Lebensweisen der Niklas bleiben wollte, der er immer war und nach seinem Gusto lebt - und trotzdem Fußball-Profi ist."
Kroos: "Hat wahrscheinlich nicht immer allen gefallen"
Diese Authentizität habe jedoch ihren Preis gehabt. Süle, der aus seiner Vorliebe für Fast Food und zuckerhaltige Getränke nie ein Geheimnis machte, kollidierte regelmäßig mit den harten Anforderungen des modernen Profifußballs. Laut Kroos habe dies "wahrscheinlich nicht immer allen gefallen", doch Süle sei "sich und seiner Lebensweise treu geblieben".
Kroos hinterfragte im Gespräch mit Bruder Felix durchaus kritisch, ob Süles Vorliebe für den Genuss immer "100-prozentig zum Profifußball" gepasst habe. Er mutmaßte sogar, dass die eine oder andere Verletzung in der Karriere des bulligen Verteidigers "wahrscheinlich als Konsequenz" aus dieser Lebensweise aufgetreten sei.
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Süle erreichte Marke von 300 Bundesligaspielen
Ein Vorwurf soll das jedoch nicht sein. Kroos bewundert vielmehr den Mut zur Lücke: "Man muss ihm zugutehalten und deswegen mag ich ihn, dass du bei ihm immer wusstest, was du bekommst. Du bekommst eine ehrliche Meinung. Er war ein Typ und ließ sich nicht verbiegen." Süle habe schlicht "die Konsequenzen in Kauf genommen", dass er "nicht so nach Vorschrift gelebt" und dennoch "eine tolle Karriere gemacht" habe.
Kroos räumte ein, dass Süle mit einer asketischeren Lebensweise "wahrscheinlich noch mehr hätte erreichen können". Doch ein Blick auf die Vita des gebürtigen Frankfurters lässt wenig Raum für Mitleid: Fünf Meisterschaften, zwei DFB-Pokalsiege und der Champions-League-Triumph 2020 stehen in seinen Büchern. Mit nun 300 Bundesligaspielen für die TSG Hoffenheim, den FC Bayern und den BVB sowie 49 Länderspielen tritt er ab.
Kroos: Klubs haben Süles Lebensstil in Kauf genommen
Besonders hob Kroos hervor, dass Süles Qualität die Trainer und Bosse trotz aller Eskapaden immer wieder überzeugt habe. Die Vereine hätten seinen Lebensstil schlicht "in Kauf genommen", weil das Sportliche am Ende meist passte. "
Er hat sehr, sehr häufig und in guter Konstanz gezeigt, dass er ein sehr guter Spieler ist und er sich das sportlich verdient hat", sagte Kroos.
Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.