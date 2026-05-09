"Gewisse Sachen sind für ihn nicht normal": Ein BVB-Star hat es Toni Kroos besonders angetan

Für Kroos ist Süle eine Ausnahmeerscheinung in einer zunehmend glattgebügelten Fußballwelt. "Der Niki ist ein absoluter Top-Typ. Er ist anders als die meisten Fußball-Profis von heute", betonte der Weltmeister von 2014.

Süle sei nie der Typ gewesen, der sich für das Image verstellt habe. Im Gegenteil: "Er hat sein Herz auf der Zunge getragen und keinen Hehl daraus gemacht, dass gewisse Sachen, die im Profileben normal sind, für ihn eben nicht normal sind und er in gewissen Lebensweisen der Niklas bleiben wollte, der er immer war und nach seinem Gusto lebt - und trotzdem Fußball-Profi ist."