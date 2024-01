Gewinner und Verlierer von Xavis Rücktritt beim FC Barcelona: von Robert Lewandowski bis Real Madrid

Viele Barça-Spieler dürften bestürzt über die Xavi-Ankündigung sein - doch immerhin hat er Präsident Laporta einen Gefallen getan.

Seit dem Wochenende ist es klar: Die Amtszeit von Trainer Xavi beim FC Barcelona wird früher zu Ende sein, als bei seiner Vorstellung im November 2021 gedacht. Aufgrund der schwachen Resultate stand der Coach in den letzten Wochen schwer unter Druck, doch nun kommt er mit seiner Rücktritts-Ankündigung einem Rausschmiss durch Präsident Joan Laporta zuvor.

Xavi hatte in der vergangenen Saison mit dem ersten spanischen Meistertitel seit vier Jahren geliefert, doch der Schwung aus dem Sommer ist nun schnell verloren gegangen. Barça liegt in der Liga auf dem vierten Platz, ist bereits aus der Copa del Rey ausgeschieden und die Hoffnung, diese Saison noch zu retten, hängt zu einem großen Teil von einem kniffligen Champions-League-Achtelfinale gegen Napoli ab. Für einen Verein, der immer bis zum Ende der Saison um alle Titel kämpfen will, ist das zu wenig.

Sein angekündigter Abgang wurde in der Fußballwelt mit gemischten Reaktionen aufgenommen. Einige seiner Spieler haben ihre Enttäuschung deutlich gemacht, während bei anderen das Schweigen vielsagend war. Auch bei den Gegnern aus LaLiga wird der große Schritt unterschiedlich aufgenommen worden sein. GOAL kürt die Gewinner und Verlierer von Xavis angekündigtem Rücktritt.