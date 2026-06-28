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Winners losers World Cup group stage GFXGOAL
Mark Doyle

Übersetzt von

Gewinner und Verlierer der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026: Vom Märchen der Kapverden über Lionel Messis Glanzleistungen bis hin zu Marcelo Bielsas Zusammenbruch und der katastrophalen Chancenverwertung der Türkei

Winners & losers
Weltmeisterschaft
L. Messi
Brasilien
England
Spanien
Deutschland
Frankreich
USA
Mexiko
Kanada
Kylian Mbappé
Ousmane Dembélé
L. Yamal
C. Ronaldo
Portugal
Kap Verde
Iran
Türkei
Tunesien
FEATURES
Analysis

Die Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 endete am Samstag dramatisch: Österreich erzielte in der 96. Minute den Ausgleich gegen Algerien und zog damit in die K.o.-Runde ein. Gleichzeitig schied der Iran aus, der als einer der besten Gruppendritten weiterkommen sollte. In einem weiteren Spiel kam Lionel Messi von der Bank und verhalf Argentinien mit einem 3:1-Sieg über Jordanien dazu, seine 100 Prozent Siegesserie aufrechtzuerhalten. Damit baute die Nummer 10 seine Torbilanz bei Weltmeisterschaften auf 19 Treffer aus.

Messis großer Rivale Cristiano Ronaldo konnte Portugal jedoch nicht dabei helfen, Kolumbien vom ersten Platz in Gruppe K zu verdrängen, da die "Selecao" in Miami gegen die "Los Cafeteros" nur ein 0:0-Unentschieden erreichte. In einem weiteren Spiel gelang es der DR Kongo, einen Rückstand aufzuholen und Usbekistan zu besiegen, wodurch sie sich ebenso wie Kroatien einen Platz im Achtelfinale sicherte – Kroatien benötigte dazu einen Siegtreffer in der 83. Minute gegen Ghana, um den Einzug in die nächste Runde zu sichern.

Doch wer waren die größten Gewinner und Verlierer der größten Gruppenphase in der Geschichte der Weltmeisterschaft? GOAL fasst es im Folgenden zusammen...

  • Czechia v Mexico: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    SIEGER: Die Co-Moderatoren

    Für die Co-Gastgeber der Weltmeisterschaft läuft es bisher gut. Die USA, Mexiko und Kanada hatten zwar leichte Gruppen, doch jede Mannschaft hat sich schon ein Spiel vor Schluss einen Platz in der K.o.-Runde gesichert.

    Die USMNT und "El Tri" sicherten sich nach zwei Erfolgen zum Auftakt sogar früh den Gruppensieg – für Mexiko ein entscheidender Vorteil, denn das Team bleibt in der Runde der letzten 32 auf heimischem Boden und würde bei einem Sieg gegen Ecuador im Aztekenstadion auch das Achtelfinale dort bestreiten. In dieser mythischen Arena haben die Mexikaner noch nie ein WM-Spiel verloren. Damit hat Mexiko erstmals seit dem Heimturnier 1986 die Chance auf das Viertelfinale.

    Kanada verlor 1:2 gegen die Schweiz in Vancouver und verpasste dadurch ein weiteres Heimspiel. Dennoch ist das Erreichen der K.o.-Runde eine starke Leistung für ein Team, das zuvor noch nie ein Endrundenspiel gewonnen hatte. Jesse Marsch sagt, 40 Millionen Menschen würden behaupten, sie seien beim 6:0 gegen Katar dabei gewesen, das das als "Eishockeyland" bekannte Land begeisterte.

    Für die Runde der letzten 32 müssen die Kanadier nicht weit fahren. In Inglewood wartet Südafrika, eine machbare Aufgabe. Damit besteht eine echte Chance, dass alle drei Gastgeberländer im Achtelfinale stehen, denn die USMNT treffen in Santa Clara auf Bosnien und Herzegowina und gelten dort als klar überlegen.

    • Werbung
  • FBL-WC-2026-MATCH12-SWE-TUNAFP

    VERLIERER: Tunesien

    Sabri Lamouchi wusste, dass Tunesien in einer Gruppe mit Schweden, Japan und den Niederlanden auf starke Gegner treffen würde. Er betonte jedoch, dass er und sein Team sich darauf freuten, "an diesem unglaublichen globalen Ereignis" teilzunehmen. Doch sein Einsatz endete abrupt: Nach der 1:5-Niederlage gegen Schweden entließ der Verband Lamouchi und machte ihn damit zum ersten Trainer in der Geschichte der Weltmeisterschaft, den der Verband schon nach einem Spiel entließ.

    Dennoch kann der frühere Coach von Nottingham Forest etwas Trost darin finden, dass die Probleme der Nationalmannschaft über die Trainerfrage hinausgehen. Die Unfähigkeit von Hervé Renard, die "Adler von Karthago" zu beflügeln – sie verloren auch gegen Japan und die Niederlande deutlich –, löste eine überfällige Debatte über die Arbeitsweise des tunesischen Fußballverbands (TFF) aus.

    Lamouchi hatte erst fünf Monate zuvor Sami Trabelsi ersetzt, der die Mannschaft ohne Gegentor durch die Qualifikation geführt, nach einem Achtelfinal-Aus im Afrika-Cup gegen Mali im Elfmeterschießen jedoch seinen Posten verloren hatte.

  • FBL-WC-2026-MATCH56-ECU-GERAFP

    SIEGER: Sebastian Beccacece

    Sebastian Beccacece betonte sofort, dass Ecuadors dramatischer 2:1-Sieg gegen Deutschland nicht um ihn ging. "Das ist für die Menschen", sagte er. "Die Spieler haben ihnen die Qualifikation [für die Runde der letzten 32] beschert, also sollen sie gemeinsam feiern und es genießen."

    Doch auch Beccacece hatte es verdient, diesen Moment zu genießen – und das tat er: Der Trainer kletterte auf die Tribüne, um seine Familie zu umarmen, sowohl nach dem späten Siegtreffer Ecuadors als auch nach dem Schlusspfiff.

    Es waren starke Szenen, die zeigen, warum man die Weltmeisterschaft verfolgt, und die noch emotionaler wirkten, weil Beccacece wohl entlassen worden wäre, hätte Ecuador in New Jersey nicht für eine große Überraschung gesorgt.

    Der Argentinier hatte Ecuador zwar auf Platz zwei in der südamerikanischen Qualifikation geführt, doch Kritiker zweifelten an seiner defensiven Taktik – vor allem nach vier torlosen Remis in Serie.

    Nach zwei torlosen Partien zu Beginn der WM schien sein Schicksal besiegelt. Das 0:0 gegen Curaçao zählte dabei als besonders schwacher Auftritt. Der 45-Jährige wusste, dass nur ein Sieg über Deutschland "La Tri" im Turnier halten und zugleich seinen Job sichern würde.

    Beccacece verdient daher höchste Anerkennung dafür, dass er einen verdienten Sieg über eine Mannschaft mit einer Serie von elf Siegen herbeigeführt hat – obwohl sein Team bereits nach zwei Spielminuten in Rückstand geraten war.

    "Das ist der größte Sieg für Ecuador bei einer Weltmeisterschaft", sagte der Trainer nach demErfolg gegen den viermaligen Weltmeister, der Ecuador den Platz in der K.o.-Runde sicherte. "Wir haben dafür gearbeitet, wir sind mit dem Traum hierhergekommen, Ecuadors beste WM aller Zeiten zu spielen, und das haben wir nun geschafft.

    Wir haben die Ruhe bewahrt. Wir sind bei unserer Spielidee geblieben. Jetzt machen wir weiter – mit Bescheidenheit und Umsicht." Und mit einem argentinischen Trainer, der plötzlich zum Helden Ecuadors wurde.

  • Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    SIEGER: Iran

    Der Iran ist aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden – ein Zeitpunkt, der den Vereinigten Staaten und der FIFA sehr gelegen kommt. Denn viele Menschen könnten bald vergessen, wie skandalös Amir Ghalenoei und sein Team bei diesem Turnier behandelt wurden.

    Aus keinem anderen Grund als reiner politischer Verfolgung war der Iran, wie Ghalenoei es ausdrückte, "die am stärksten unterdrückte Mannschaft" in der Geschichte der Weltmeisterschaft. Die Organisatoren zwangen das Team, erst kurz vor und unmittelbar nach den ersten beiden Gruppenspielen anzureisen, was verheerende Auswirkungen auf die Vorbereitung hatte. "Für uns ist alles wie eine Katastrophe", sagte Kapitän Mehdi Taremi nach dem 2:2 gegen Neuseeland am ersten Spieltag.

    Trotzdem war der Iran "nur Millimeter davon entfernt", die Runde der letzten 32 zu erreichen, da Schiedsrichter den "Siegtreffer" von Shoja Khalilzadeh in der Nachspielzeit gegen Ägypten wegen minimalsten Abseits aberkannten.

    Ohne diese "schlimmstmöglichen Bedingungen" hätte die iranische Mannschaft – erstmals in der WM-Geschichte von einem Gastgeberland bombardiert – mit hoher Wahrscheinlichkeit die K.o.-Runde erreicht. Nach dem Ausscheiden seiner ungeschlagenen Mannschaft appellierte Ghalenoei an die FIFA, "so etwas nicht noch einmal zuzulassen", und forderte gleichzeitig "Herrn Infantino auf, sich gegen die Vereinigten Staaten zu behaupten". Es gibt keine Anzeichen, dass dies geschieht. Infantino wirkt wie ein Feigling, der in seiner Abschlussrede im nächsten Monat nur sagen wird, dies sei die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten.

    Während die USA und die FIFA so tun werden, als wäre der Iran nie da gewesen, haben Ghalenoeis Spieler nach dem 0:0 gegen Belgien in Los Angeles eine Botschaft hinterlassen. Darin forderten sie, dass "Frieden, Respekt und Freundschaft unter allen Nationen herrschen" mögen. Trotz aller Widrigkeiten haben sie bei der WM 2026 Spuren hinterlassen. "Was diese jungen Menschen geleistet haben", sagte der Trainer, "wird in die Geschichte eingehen."

  • Australia v Türkiye: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VERLIERER: Türkei

    Vor Turnierbeginn herrschte allgemeiner Konsens darüber, dass es drei offensichtliche "Außenseiter" gab: Norwegen, Japan und die Türkei. Die ersten beiden wurden den Erwartungen gerecht; die Türkei hingegen nicht.

    Obwohl die Türkei den Mitausrichter USA besiegte, landete sie auf dem letzten Platz einer Gruppe, von der viele erwarteten, dass sie sie anführen würde – wirklich schockierend war, dass sie bereits nach zwei Spielen ausschied. "Alle sind traurig, alle weinen", sagte Arda Güler, offensiver Mittelfeldspieler bei Real Madrid, nachdem die Mannschaft von Vincenzo Montella auf eine überraschende 0:2-Niederlage gegen das Außenseiterteam Australien eine 0:1-Niederlage gegen das mit zehn Mann spielende Paraguay folgen ließ. "Wir hätten diese Spiele gewinnen müssen. Wir haben uns sehr bemüht, aber es hat nicht geklappt. Wir hätten aber ein paar Tore schießen müssen."

    Das gelang nicht. Stattdessen stellte die Türkei den Rekord für die meisten Torschüsse in zwei Spielen auf, ohne einmal zu treffen.

    "Irgendwie wollte der Ball einfach nicht rein", klagte Montella. "Es ist wirklich hart, sich nach nur zwei Spielen von der Weltmeisterschaft zu verabschieden." Das trifft besonders auf einen jungen Kader zu, der sich seinen "Außenseiter"-Status erarbeitet hatte, weil er guten Fußball zeigte und vor zwei Jahren das EM-Viertelfinale erreichte.

  • Congo DR v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    SIEGER: Afrika

    Vor vier Jahren schrieb Marokko in Katar Geschichte und erreichte das WM-Halbfinale. Dennoch lässt sich sagen, dass das Turnier in diesem Sommer für Afrika schon jetzt ein noch größerer Erfolg ist.

    Der Kontinent schickte zehn Teams nach Nordamerika, und nur eines reist nach der Gruppenphase ab (Tunesien). Das ist historisch, denn zuvor kamen höchstens drei CAF-Teams in die K.o.-Runde.

    "Jetzt kann jede afrikanische Mannschaft große Träume hegen. Bei der letzten Weltmeisterschaft hat Marokko das Halbfinale erreicht, aber was als Nächstes kommt, ist gut für die afrikanischen Mannschaften", sagte Yoane Wissa, nachdem er der DR Kongo mit einem 3:1-Sieg über Usbekistan zum Einzug in die Runde der letzten 32 verholfen hatte. "Wir sehen, dass junge Spieler jetzt noch früher den Durchbruch schaffen, das ist gut, und das zeigt, dass unser Verband große Träume hegen kann."


  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VERLIERER: Marcelo Bielsa

    "Ich bin giftig", sagte Marcelo Bielsa nach der blamablen 1:5-Niederlage Uruguays im Freundschaftsspiel gegen eine B-Mannschaft der USA im vergangenen Dezember. "Wer sich mit mir in Verbindung bringt, ist schlechter dran. Verstehst du mich?" Wer das vorher nicht verstanden hat, versteht es jetzt ganz sicher.

    Uruguays WM-Kampagne war eine Katastrophe: Die "Celeste" schied aus, ohne in Gruppe H auch nur ein Spiel gewonnen zu haben. Die 0:1-Niederlage gegen Spanien am Freitag besiegelte das Schicksal der Südamerikaner, doch Uruguay hätte niemals in eine Lage geraten dürfen, in der das Ergebnis von Guadalajara über die Qualifikation für das Achtelfinale entschied.

    Eine Mannschaft auf Rang 16 der Weltrangliste müsste Saudi-Arabien und Kap Verde klar besiegen. Uruguay spielte jedoch gegen beide Teams nur remis und machte das frühe Aus wahrscheinlich – zumal schon vor dem Turnier klar war, dass hinter den Kulissen vieles nicht stimmte.

    Wie wir schon vor dem ersten Spiel schrieben, ist Bielsa ein Genie mit Schwächen. Er kann seine Spieler zermürben. Darum überrascht es kaum, dass seine Amtszeit im Streit endete.

    "Wenn man mich fragt, wie meine Zeit [bei der Nationalmannschaft] in Erinnerung bleiben wird, dann ist es eine Amtszeit, die nichts hinterlassen hat", räumte der Argentinier ein. "Ich hinterlasse dem uruguayischen Fußball nichts." Das ist zutiefst traurig, aber unbestreitbar wahr.


  • SIEGER: Kap Verde

    In den nächsten Tagen werden viele sagen, dass Kap Verde gezeigt hat, warum die Aufstockung der Weltmeisterschaft auf 48 Teams sinnvoll war. Ignorieren Sie das. Kap Verde hat sich nicht durch die Hintertür geschlichen. Die Mannschaft hat sich aus eigener Kraft qualifiziert und eine Gruppe mit Kamerun angeführt. Und sie hat sich den Platz im Achtelfinale auch nicht als Drittplatzierter "geschnappt". Sie belegte in ihrer Gruppe den zweiten Platz, ohne ein einziges Spiel zu verlieren – eine geradezu bemerkenswerte Leistung für die flächenmäßig kleinste Nation, die sich jemals für eine Endrunde qualifiziert hat.

    "Ehrlich gesagt, das ist Wahnsinn", sagte Mittelfeldspieler Deroy Duarte, nachdem ihn die Jury nach dem 0:0 gegen Saudi-Arabien zum Mann des Spiels gewählt hatte. "Ich fühle mich wie im Traum. Wir sind sehr glücklich. Hoffen wir, dass alle Kapverdier ebenfalls glücklich sind. Ab morgen konzentrieren wir uns auf das nächste Spiel."

    Nächster Gegner ist Argentinien, wodurch der in Dublin geborene Innenverteidiger Roberto Lopes, den die "Blue Sharks" über LinkedIn rekrutierten, die Chance erhält, gegen Lionel Messi anzutreten.

    "Für mich ist er der Größte aller Zeiten", sagte der Innenverteidiger der Shamrock Rovers. "Was für eine Gelegenheit, mich zu testen. Es ist großartig für uns Spieler, gegen einen Gegner dieses Kalibers anzutreten."

    Natürlich glaubt niemand, dass Lopes & Co. den Titelverteidiger überraschen können, doch Bubista und sein Team fürchten sich vor keinem Gegner. "Für uns", sagt der Trainer, "ist nichts unmöglich."


  • dembele(C)Getty Images

    SIEGER: Die Topstars des Fußballs

    Heute wirkt es fast lustig, doch vor der Gruppenphase standen bei einigen Topstars des Turniers noch Fragezeichen. Lionel Messi stand in den beiden Vorbereitungsspielen Argentiniens wegen einer Muskelermüdung im linken Oberschenkel nur 20 Minuten auf dem Platz, erzielte danach aber in seinen ersten beiden Einsätzen fünf Tore und zog damit an Miroslav Klose als bestem Torschützen der WM-Geschichte vorbei.

    Lamine Yamal hatte ebenfalls mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, nachdem er das Ende der Saison 2025/26 bei Barcelona verpasst hatte, doch bei seinem ersten WM-Einsatz erzielte er am zweiten Spieltag das erste Tor beim Kantersieg Spaniens gegen Saudi-Arabien. Kylian Mbappé reiste topfit nach Nordamerika – einige Real-Madrid-Fans hatten den Eindruck, er habe sich für die WM geschont –, doch Didier Deschamps musste erneut den Charakter seines Kapitäns verteidigen, bevor Frankreichs Turnier überhaupt begonnen hatte, nachdem erneut Vorwürfe laut geworden waren, der Stürmer sei kein echter Teamplayer. Mbappé antwortete mit vier Toren in seinen ersten beiden Einsätzen.

    Auch Vinicius Jr. ließ nicht lange auf sich warten, um seine Kritiker zum Schweigen zu bringen. In Brasilien kritisierten viele Beobachter ihn, weil er seine Clubform nicht in die Nationalmannschaft übertragen konnte. Gegen Marokko trat er jedoch in Erscheinung und folgte Jairzinho (1970), Romário (1994) sowie Rivaldo und Ronaldo (beide 2002), indem er in allen drei Gruppenspielen traf.

    Cristiano Ronaldo hat einen Großteil seiner Karriere damit verbracht, Kritiker zu widerlegen. Nach seinem torlosen Spiel gegen die Demokratische Republik Kongo traf er gegen Usbekistan und wurde zum ersten Spieler mit Toren bei sechs Weltmeisterschaften.

    Mohamed Salah führte Ägypten erstmals in die K.o.-Runde, Harry Kane peilt einen weiteren Goldenen Schuh an, Erling Haaland stürmte durch das Turnier, bevor der Trainer ihn auf die Bank setzte, und Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé erzielte gegen Norwegen einen Hattrick. Damit leuchteten alle Topstars in der Gruppenphase und wecken hohe Erwartungen für den weiteren Turnierverlauf.

  • Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VERLIERER: Gianni Infantino

    Es überrascht niemanden, dass FIFA-Präsident Gianni Infantino die Weltmeisterschaft 2026 auf und neben dem Platz vermasselt hat. 

    Wie bereits auf dieser Seite dargelegt, war das 48-Mannschaften-Format, das eine Tabelle für den dritten Platz nötig machte, unfair und lächerlich. Die neuen Trinkpausen zerstörten den Spielfluss, weil sie den Ball stundenlang aus dem Spiel nahmen. Diese Entscheidung sollte die Spieler schützen, diente aber vor allem den Werbeeinnahmen der TV-Rechteinhaber. 

    Es überrascht nicht, dass Fans weltweit Infantinos, die Intelligenz beleidigende Rechtfertigung durchschauten, das Spiel selbst in klimatisierten Arenen oder bei Regen im Namen der "Gleichheit" zu unterbrechen, und sie buhten die Pausen in jedem Spiel aus.

    Das galt nur für die Fans, die überhaupt zu den Spielen kamen. Millionen andere konnten nicht teilnehmen, weil Tickets, Hotels und Transport zu teuer waren oder weil sie die "falsche" Hautfarbe oder Religion hatten. 

    Auch das überrascht kaum, denn trotz aller Bedenken, vor allem von afrikanischen Fußballfans, widmete sich Infantino mehr als ein Jahr den Launen eines rechtsradikalen Politikers. Es war daher unvermeidlich, dass die FIFA die Kontrolle über ein Turnier verlor, das sie eigentlich leiten sollte – was die FIFA auch dadurch zeigte, dass Afrikas bester Schiedsrichter nicht in die Vereinigten Staaten einreisen durfte.

    Infantino versprach, dies werde die "inklusivste" Weltmeisterschaft der Geschichte, doch sie ist bisher die exklusivste – und dafür darf dem FIFA-Präsidenten nie vergeben werden, geschweige denn, dass er wiedergewählt wird.