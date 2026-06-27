Gewinn in Millionenhöhe! Offensivspieler des FC Bayern München wechselt in die Premier League

Als Ablöse sind sechs Millionen Euro im Gespräch. "Jonah Kusi-Asare kam mit 16 Jahren zum FC Bayern und ist ein weiteres Beispiel, wie wir internationale Talente auf höchstem Niveau weiterentwickeln. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", sagte Sportvorstand Max Eberl.

Sein Gegenüber, Fulham-Direktor Tony Khan, sagte: "Wir sind überzeugt, dass er ein sehr talentierter junger Spieler mit riesigem Potenzial und einer glänzenden Zukunft ist, und wir freuen uns sehr, dass Jonah nun nach seiner Leihphase endgültig zum Verein wechselt."