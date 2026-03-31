Gespräche vor Ort: Bundesliga-Klub drückt im Werben um Herthas Mega-Talent Kennet Eichhorn aufs Tempo

Eichhorn muss aktuell mit einer Knöchelverletzung pausieren und hat in diesem Jahr noch kein Spiel für die Berliner gemacht, doch das hat nicht dafür gesorgt, dass Interessenten abgesprungen sind. Dem Bericht zufolge sind alle Top-Bundesligisten wie der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ebenfalls am Teenager dran. Der FC Bayern soll ebenfalls schon ein Gespräch mit der Eichhorn-Seite geführt haben.

Auch international ist Eichhorn angeblich sehr begehrt: So wurden in der Vergangenheit bereits der FC Barcelona, Paris Saint-Germain und Manchester United mit ihm in Verbindung gebracht.

Für Leverkusen könnte sprechen, dass sich beim Klub mit Kai Havertz und Florian Wirtz bereits in der jüngeren Vergangenheit zwei Talente zu internationalen Top-Stars und Nationalspielern entwickelt haben, bevor sie jeweils per Mega-Transfer in die Premier League wechselten.