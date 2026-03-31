Bayer Leverkusen hat offenbar die Bemühungen um Supertalent Kennet Eichhorn von Hertha BSC intensiviert. Das berichtet Sky. Demnach seien zwei Klubbosse in der vergangenen Woche nach Berlin geflogen, um mit der Spielerseite intensive Gespräche zu führen.
Gespräche vor Ort: Bundesliga-Klub drückt im Werben um Herthas Mega-Talent Kennet Eichhorn aufs Tempo
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Kennet Eichhorn angeblich für 10 bis 12 Millionen Euro zu haben
Dem Bericht zufolge waren Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes und Profifußball-Direktor Kim Falkenberg am Mittwoch in die Hauptstadt geflogen, um Eichhorn einen Wechsel im Sommer schmackhaft zu machen.
Der 16-Jährige gilt als eines der größten Talente Europas und kann trotz eines laufenden Vertrags die Hertha im Sommer angeblich dank einer Ausstiegsklausel für eine Ablösesumme zwischen 10 und 12 Millionen Euro verlassen. Angesichts des großen Potenzials des Teenagers erscheint dieser Betrag wie ein Schnäppchen - und Bayer will offenbar nun das Team sein, das genau diesen Schnäppchen-Deal macht, indem die Werkself bei den Verhandlungen aufs Tempo drückt.
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Kennet Eichhorn bei nationalen und internationalen Top-Klubs auf dem Wunschzettel
Eichhorn muss aktuell mit einer Knöchelverletzung pausieren und hat in diesem Jahr noch kein Spiel für die Berliner gemacht, doch das hat nicht dafür gesorgt, dass Interessenten abgesprungen sind. Dem Bericht zufolge sind alle Top-Bundesligisten wie der FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ebenfalls am Teenager dran. Der FC Bayern soll ebenfalls schon ein Gespräch mit der Eichhorn-Seite geführt haben.
Auch international ist Eichhorn angeblich sehr begehrt: So wurden in der Vergangenheit bereits der FC Barcelona, Paris Saint-Germain und Manchester United mit ihm in Verbindung gebracht.
Für Leverkusen könnte sprechen, dass sich beim Klub mit Kai Havertz und Florian Wirtz bereits in der jüngeren Vergangenheit zwei Talente zu internationalen Top-Stars und Nationalspielern entwickelt haben, bevor sie jeweils per Mega-Transfer in die Premier League wechselten.
Die Saison 25/26 von Kennet Eichhorn bei der Hertha:
- Spiele: 15
- Einsatzminuten: 1046
- Tore: 1
- Assists: 0