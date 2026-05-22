Gespräche sollen schon laufen: Wird der FC Bayern Min-Jae Kim für eine große Ablösesumme los?

Demnach hätten erste Gespräche bereits stattgefunden, als Ablösesumme schweben dem deutschen Rekordmeister rund 25 Millionen Euro für die Dienste des Südkoreaners vor.

Kim stand bereits in der Saison 2021/22 bei Fenerbahce unter Vertrag, wo er sich guten Leistungen zu überzeugen wusste und im Anschluss für 19 Millionen Euro zur SSC Neapel wechselte. Bei einem Transfer zurück in die Türkei müsste der 29-Jährige allerdings deutliche Abstriche beim Thema Gehalt machen.

Die Bayern würden Kim bei einem Wechselwunsch wohl keine Steine in den Weg legen, schließlich war der Südkoreaner in der zurückliegenden Saison hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah lediglich die Nummer drei in der Hackordnung in der Innenverteidigung. Mit Josip Stanisic und Hiroki Ito hätten die Münchner außerdem weiteres namhaftes Personal in der Hinterhand. Allerdings darf auch Ito angeblich den Klub nach zwei von Verletzungen geprägte Jahre schon wieder für 20 Millionen Euro verlassen.