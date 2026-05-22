Nach Informationen des kicker hat Fenerbahce Istanbul seine Fühler nach dem 29-jährigen Innenverteidiger ausgestreckt und würde ihn in der kommenden Transferperiode gerne unter Vertrag nehmen.
Gespräche sollen schon laufen: Wird der FC Bayern Min-Jae Kim für eine große Ablösesumme los?
FC Bayern verlangt wohl 25 Millionen Euro für Kim
Demnach hätten erste Gespräche bereits stattgefunden, als Ablösesumme schweben dem deutschen Rekordmeister rund 25 Millionen Euro für die Dienste des Südkoreaners vor.
Kim stand bereits in der Saison 2021/22 bei Fenerbahce unter Vertrag, wo er sich guten Leistungen zu überzeugen wusste und im Anschluss für 19 Millionen Euro zur SSC Neapel wechselte. Bei einem Transfer zurück in die Türkei müsste der 29-Jährige allerdings deutliche Abstriche beim Thema Gehalt machen.
Die Bayern würden Kim bei einem Wechselwunsch wohl keine Steine in den Weg legen, schließlich war der Südkoreaner in der zurückliegenden Saison hinter Dayot Upamecano und Jonathan Tah lediglich die Nummer drei in der Hackordnung in der Innenverteidigung. Mit Josip Stanisic und Hiroki Ito hätten die Münchner außerdem weiteres namhaftes Personal in der Hinterhand. Allerdings darf auch Ito angeblich den Klub nach zwei von Verletzungen geprägte Jahre schon wieder für 20 Millionen Euro verlassen.
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Kim hat sich mit Reservistenrolle beim FC Bayern arrangiert
Nichtsdestotrotz betonte Kim jüngst, sich wohl in München zu fühlen und mit seiner Rolle grundsätzlich zufrieden zu sein. "Ich dachte immer, dass ständiges Spielen die Lösung sei, aber jetzt bin ich mit meiner Rolle als Herausforderer zufrieden", sagte er dem koreanischen Medium Footballist. "Ich habe noch nie eine lange Phase erlebt, in der ich nicht gespielt habe, daher war es am Anfang etwas schwierig. Aber mit der Zeit habe ich festgestellt, dass es auch eine positive Seite hat", betonte der Südkoreaner.
Kim steht bei Bayern zwar noch bis 2028 unter Vertrag, galt aber schon im vergangenen Sommer- und Wintertransferfenster als Verkaufskandidat. Damals hieß es, der Abwehrmann wolle zunächst bis Sommer abwarten, ob sich seine Situation wieder verbessert. Dies ist bis dato allerdings nicht eingetreten, gesetzt sind weiterhin Tah und Upamecano. An Bayerns Haltung soll sich derweil nichts geändert haben, bei einer entsprechenden Offerte dürfte Kim nach Saisonende wohl gehen.
Juventus Turin, die AC Milan und die türkischen Topklubs Galatasaray und Besiktas sollen bei Kim anklopfen. Juve soll dabei ebenfalls schon Kontakt zu dem südkoreanischen Nationalspieler aufgenommen haben.