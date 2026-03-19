Geschichte geschrieben! Florian Wirtz gelingt bei Schützenfest des FC Liverpool gegen Galatasaray Istanbul Historisches

"Diese Leistung gibt mir und uns viel Selbstvertrauen", sagte Slot. Doch: "Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, wir hatten schon öfter solche Spiele – vor allem in Europa. Wir müssen versuchen, Konstanz zu finden." Genau daran war der englische Meister zuletzt immer wieder gescheitert.

Er müsse die Leute schon jetzt enttäuschen, sagte Slot: "Diese Leistung lässt sich unmöglich noch einmal wiederholen." Wegen der großen Formschwankungen stand der Niederländer medial und bei den Fans bereits unter Druck. Zuletzt gab es gar Pfiffe und Buh-Rufe. Umso beeindruckender fiel die Antwort aus - auf dem Rasen und den Rängen.