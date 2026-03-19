Florian Wirtz und Co. drehten lächelnd eine Ehrenrunde über den Rasen an der Anfield Road und applaudierten den euphorischen Fans, Teammanager Arne Slot ballte erleichtert die Faust. Plötzlich war sie wieder da, diese besondere Wucht des FC Liverpool. Beim 4:0 (1:0) über Galatasaray Istanbul hatten die entfesselten Reds nicht nur ihr Viertelfinal-Ticket in der Champions League gelöst, sondern auch eindrucksvoll auf die Zweifel der vergangenen Wochen geantwortet. Oder?
Geschichte geschrieben! Florian Wirtz gelingt bei Schützenfest des FC Liverpool gegen Galatasaray Istanbul Historisches
FC Liverpool: Arne Slot kann durchatmen
"Diese Leistung gibt mir und uns viel Selbstvertrauen", sagte Slot. Doch: "Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, wir hatten schon öfter solche Spiele – vor allem in Europa. Wir müssen versuchen, Konstanz zu finden." Genau daran war der englische Meister zuletzt immer wieder gescheitert.
Er müsse die Leute schon jetzt enttäuschen, sagte Slot: "Diese Leistung lässt sich unmöglich noch einmal wiederholen." Wegen der großen Formschwankungen stand der Niederländer medial und bei den Fans bereits unter Druck. Zuletzt gab es gar Pfiffe und Buh-Rufe. Umso beeindruckender fiel die Antwort aus - auf dem Rasen und den Rängen.
- Getty Images Sport
Florian Wirtz knackt Liverpool-Rekord
"Ich bin den Fans sehr dankbar", sagte der 47-Jährige, die Atmosphäre sei "unglaublich" gewesen. "Nicht nur wir haben von Anfang bis Ende das perfekte Spiel gespielt, auch die Fans haben das perfekte Spiel gespielt", sagte Slot. Am Mittwochabend tigerte selbst er unermüdlich an der Seitenlinie auf und ab. "Der lebhafte Arne Slot lässt seine Liverpool-Maske fallen – Jürgen Klopp wäre stolz", schrieb das Liverpool Echo.
Angetrieben vom unermüdlichen Dominik Szoboszlai und gelenkt vom überzeugenden Nationalspieler Wirtz hatte sein Team die Gäste immer im Griff. Szoboszlai egalisierte nach einer Ecke das 0:1 aus dem Hinspiel (25.). Nach dem Doppelschlag durch Hugo Ekitiké (52.) und Ryan Gravenberch (53.) traf Mohamed Salah infolge einer traumhaften Kombination mit Wirtz sehenswert (62.).
Es war überraschenderweise die einzige Torvorlage des 22-Jährigen. Acht Torschussvorlagen lieferte Wirtz - mehr als jeder andere Liverpool-Spieler in der Königsklasse seit Beginn der Datenerfassung 2003/04.
FC Liverpool schied im Vorjahr gegen PSG aus
Im Viertelfinale wartet nun der Titelverteidiger Paris Saint-Germain (8./14. April). "Ich glaube nicht, dass sie sich freuen, gegen uns zu spielen", sagte Slot. Gegen die Franzosen waren die Reds in der Vorsaison erst nach Elfmeterschießen im Achtelfinale noch ausgeschieden.
Das Ziel für die Königsklasse hatte Wirtz schon vor der Partie formuliert: "Ich will ehrlich sein: Ich glaube, jeder im Team möchte dieses Jahr die Champions League gewinnen." Mit solchen Leistungen ist das möglich - wenn sie konstant gelingen.