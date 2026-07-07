"Genau diese Leute brauchen wir jetzt!" Uli Hoeneß macht sich für Weltmeister von 2014 beim DFB stark

Mertesacker hatte bei den Gunners acht Jahre lang die Nachwuchsakademie geleitet und weiterentwickelt, ehe er diesen Posten nun freiwillig aufgab. Aktuell fungiert er beim ZDF als Experte bei den TV-Übertragungen der Weltmeisterschaft. Mertesacker selbst hatte bereits seine Verfügbarkeit signalisiert, sollte der DFB auf ihn zukommen.

"Irgendwann mal beim DFB zu arbeiten und dem deutschen Fußball, dem ich so viel zu verdanken habe, etwas zurückzugeben, reizt mich. Dafür stehe ich natürlich zur Verfügung", sagte der 41-Jährige. Dass dies eher früher als später geschehen soll, betonte nun auch Hoeneß.