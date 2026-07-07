Wie Hoeneß der Bild bestätigte, wünsche er sich einen Posten für Per Mertesacker beim Verband. "Alles, was Per Mertesacker im Fernsehen sagt, hat Hand und Fuß. Er ist nie beleidigend und trotzdem kritisch. Wenn man acht Jahre lang bei Arsenal war, muss man etwas können – und genau das ist es, was wir jetzt brauchen", sagte der Bayern-Patron.
"Genau diese Leute brauchen wir jetzt!" Uli Hoeneß macht sich für Weltmeister von 2014 beim DFB stark
Mertesacker signalisiert Verfügbarkeit für DFB-Posten: "Etwas zurückgeben"
Mertesacker hatte bei den Gunners acht Jahre lang die Nachwuchsakademie geleitet und weiterentwickelt, ehe er diesen Posten nun freiwillig aufgab. Aktuell fungiert er beim ZDF als Experte bei den TV-Übertragungen der Weltmeisterschaft. Mertesacker selbst hatte bereits seine Verfügbarkeit signalisiert, sollte der DFB auf ihn zukommen.
"Irgendwann mal beim DFB zu arbeiten und dem deutschen Fußball, dem ich so viel zu verdanken habe, etwas zurückzugeben, reizt mich. Dafür stehe ich natürlich zur Verfügung", sagte der 41-Jährige. Dass dies eher früher als später geschehen soll, betonte nun auch Hoeneß.
- AFP
Uli Hoeneß: Mertesacker? "Genau diese Leute brauchen wir jetzt"
"Er hat als ehemaliger Profi große internationale Erfahrung. Er hat immer gezeigt, wie gut er mit Menschen umgehen kann. Und: Er würde es niemals des Geldes wegen machen, sondern weil es ihn reizt, mit seiner Leidenschaft etwas aufzubauen und voranzubringen. Genau diese Leute, die sich selbst hochgedient haben und bereit sind, hart zu arbeiten, brauchen wir jetzt", schwärmte der 74-Jährige geradezu.
Mertesacker könnte beim DFB zum Jahresende auf Andreas Rettig als Geschäftsführer Sport folgen. Rettig war im Rahmen seiner Anstellung für die Bereiche Nationalmannschaften und Akademie zuständig und wird seinen Posten zum Jahresende räumen. Mertesacker bringt aufgrund seiner Erfahrung bei Arsenal genau in diesem Bereich große Kompetenzen mit.
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Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".