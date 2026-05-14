Gemeinsam zurück an die Weltspitze: Carlo Ancelotti und Brasilien verkünden Zukunftsentscheidung

Schon zuletzt hatte Ancelotti die Bereitschaft zu einer Verlängerung seines Engagements beim fünfmaligen WM-Champion signalisiert. In der vergangenen Woche bezeichnete es CBF-Präsident Samir Xaud als "sicher", dass der neue Vertrag zwischen beiden Parteien noch vor WM-Beginn unterzeichnet werden würde. "Die Vertragserneuerung ist Bestandteil unserer Anstrengungen, Brasilien auf dem höchsten Niveau des Weltfußballs zu halten", sagte Xaud nach der finalen Einigung mit Ancelotti.

Die Vertragsverlängerung ist auch ein Vertrauensbeweis für den Coach vor der WM-Endrunde. Am 18. Mai wird Ancelotti in Rio de Janeiro seinen endgültigen WM-Kader nominieren. Bei der WM trifft Brasilien in der Vorrundengruppe C auf Marokko, Schottland und Haiti.

Die brasilianischen Fans warten seit dem Titelgewinn 2002 beim WM-Turnier in Südkorea und Japan durch einen 2:0-Sieg im Endspiel von Yokohama gegen die deutsche Nationalmannschaft auf den sechsten WM-Triumph der Südamerikaner.



