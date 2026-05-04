"Gemacht für große Momente": Ungewöhnliche Besonderheit bei neuem Heimtrikot des FC Bayern München

Eine Besonderheit kommt noch hinzu: Um den Erfolg der diesjährigen Meisterschaft "besonders zu würdigen", gibt es erstmals "den legendären Kakadu" als sogenanntes Brustbadge - "ein Symbol mit besonderer Bedeutung" für die Mannschaft, wie es hieß.

Während der offiziellen Meisterfeierlichkeiten der vergangenen Saison am 10. Mai 2025 hatte Trainer Vincent Kompany plötzlich zur Belustigung seiner Spieler einen weißen Porzellan-Kakadu auf das Podest gestellt.

Später stellte sich heraus, dass die Bayern den Vogel in der Vorwoche aus dem Nobelrestaurant Käfer mitgenommen hatten. Dort waren die Münchner quasi am Tresen durch ein 2:2 von Verfolger Bayer Leverkusen beim SC Freiburg Meister geworden und hatten diesen Meilenstein gemeinsam im Restaurant gefeiert, Irgendjemand hatte das Ding mitgenommen, der entführte Vogel wurde zum Talisman der Bayern. Käfer-Chef Michael Käfer schenkte der Mannschaft das gut 1000 Euro teure Ding, selbst bei der Klub-WM war es dabei.

Die Double-Gewinnerinnen der Bayern präsentieren das neue Heimtrikot am 9. Mai im letzten Bundesliga-Heimspiel der Saison am Münchner Campus gegen Eintracht Frankfurt. Nach dem Abpfiff wird Kapitänin Glodis Viggosdottir und ihren Kolleginnen die Meisterschale übergeben.



