"Gemacht für große Momente": Ungewöhnliche Besonderheit bei neuem Heimtrikot des FC Bayern München

Große Bühne für den neuen Stoff: Der FC Bayern München feiert in seinem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain eine Trikot-Premiere.
Superstar Harry Kane und Co. werden gegen PSG erstmals im Heimdress der Saison 2026/27 auflaufen.
Die Bayern sehen ihre "Helden" in den neuen Shirts "bereit für eine dieser Nächte, die bleiben", wie es in einer Vereinsmitteilung hieß. Das Dress stehe für alles, "was den Klub ausmacht: Selbstbewusstsein, Strahlkraft und absolute Siegermentalität. In kraftvollem Rot und Weiß verbindet das neue Heimtrikot Tradition mit einem modernen, markanten Auftritt - wie gemacht für große Momente."
Wie von den Fans seit langem vehement gefordert wird der deutsche Rekordmeister bei Heimspielen in der kommenden Saison in einem roten Jersey mit weißem Kragen auflaufen. Die Grundfläche ist in einem helleren und einem dunkleren Rot fein gestreift. Dazu gibt es ganz feine goldene Akzente am Kragen und an den Ärmeln.
In den vergangenen Jahren waren Fans und Vereinsführung aufgrund unterschiedlicher Meinungen zu Trikot-Designs immer wieder aneinander geraten. In der Kritik standen dabei vor allem die Heim-Jerseys, die nach Ansicht der Fan-Gemeinde oftmals zu experimentell und wenig traditionell ausfielen.
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Kakadu findet sich auf neuem Trikot des FC Bayern wieder
Eine Besonderheit kommt noch hinzu: Um den Erfolg der diesjährigen Meisterschaft "besonders zu würdigen", gibt es erstmals "den legendären Kakadu" als sogenanntes Brustbadge - "ein Symbol mit besonderer Bedeutung" für die Mannschaft, wie es hieß.
Während der offiziellen Meisterfeierlichkeiten der vergangenen Saison am 10. Mai 2025 hatte Trainer Vincent Kompany plötzlich zur Belustigung seiner Spieler einen weißen Porzellan-Kakadu auf das Podest gestellt.
Später stellte sich heraus, dass die Bayern den Vogel in der Vorwoche aus dem Nobelrestaurant Käfer mitgenommen hatten. Dort waren die Münchner quasi am Tresen durch ein 2:2 von Verfolger Bayer Leverkusen beim SC Freiburg Meister geworden und hatten diesen Meilenstein gemeinsam im Restaurant gefeiert, Irgendjemand hatte das Ding mitgenommen, der entführte Vogel wurde zum Talisman der Bayern. Käfer-Chef Michael Käfer schenkte der Mannschaft das gut 1000 Euro teure Ding, selbst bei der Klub-WM war es dabei.
Die Double-Gewinnerinnen der Bayern präsentieren das neue Heimtrikot am 9. Mai im letzten Bundesliga-Heimspiel der Saison am Münchner Campus gegen Eintracht Frankfurt. Nach dem Abpfiff wird Kapitänin Glodis Viggosdottir und ihren Kolleginnen die Meisterschale übergeben.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.