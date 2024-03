Der Ehrgeiz von Joshua Kimmich sorgte zuletzt für viel Kritik - nun für Lob von Ex-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann.

Julian Nagelsmann hält große Stücke auf Joshua Kimmich - auch in dessen neuer Rolle als Rechtsverteidiger. "Josh ist ein sehr wichtiger Spieler für uns, weil er viel von dem verkörpert, was man manchmal bei jungen Spielern der neuen Generation, die neu zu den Profis kommen, ein bisschen vermisst ", sagte der Bundestrainer vor dem Länderspiel-Klassiker gegen die Niederlande in Frankfurt (20.45 Uhr/RTL).