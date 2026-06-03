Geht jetzt alles ganz schnell? Der FC Bayern München drückt im Werben um Ismael Saibari von der PSV Eindhoven offenbar aufs Gaspedal. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, darunter auch Transferexperte Fabrizio Romano, hat sich der deutsche Rekordmeister mit dem Marokkaner auf die Wechselmodalitäten mündlich geeinigt.
Geht jetzt alles ganz schnell? Wunschspieler will nach Gespräch mit Vincent Kompany offenbar zum FC Bayern München wechseln - Ablösepoker beginnt
Saibari: Wechselwunsch nach Gespräch mit Kompany hinterlegt?
Laut Romano habe sich auch Trainer Vincent Kompany in den Poker eingemischt und Saibari von einem Wechsel überzeugt. Dieser habe seinen Wunsch, nach München zu wechseln, bereits bei den Verantwortlichen hinterlegt. Nun liegt eine Verpflichtung des Offensivspielers in den Händen der beiden Vereine. Die Verhandlungen über die Ablöse seien schon im Gange, heißt es.
Die Bayern sollen sogar schon ein erstes Angebot abgegeben haben. Die Rede ist von 48 Millionen Euro Ablöse inklusive Bonuszahlungen. Eine Summe, die Eindhoven laut der niederländischen Zeitung Algemeen Dagblad aber nicht zufriedenstellen würde. Stattdessen ziele PSV auf eine Rekordvereinbarung ab. Angeblich liege die Forderung bei mindestens 60 Millionen Euro, was bei Erfüllen den bisherigen Rekordverkauf (Hirving Lozano, für 50 Millionen Euro zur SSC Neapel in der Saison 2019/20) um zehn Millionen Euro überträfe. Verkaufsdruck gibt es in jedem Fall nicht. Saibaris Vertrag ist noch bis 2029 datiert.
Viel Geld also für die Münchner, die vor zwei Jahren noch 53 Millionen Euro für Michael Olise und im vergangenen Sommer 70 Millionen Euro für Luis Diaz bezahlt hatten. Saibaris Agent Ali Dursun weile deshalb seit Dienstag in Eindhoven und versuche, die beiden Klubs anzunähern.
- getty
Ablöseforderung ein Problem? Saibari überzeugt bei der PSV und für Marokko
Saibari gilt als 1B-Lösung der Bayern, um die ausgemachte Baustelle in der Offensive mit einem variabel einsetzbaren Angreifer zu schließen. Nach der Absage von Wunschspieler Anthony Gordon, der für bis zu 80 Millionen Euro von Newcastle United zum FC Barcelona wechselt, nahm die Personalie am Dienstag so richtig Fahrt auf. Der 25-Jährige kann sowohl auf den Flügeln, im Sturmzentrum als auch auf der Zehn agieren. Konkurrenz soll es von Galatasaray Istanbul und PSG geben, die durch die nun erzielte Einigung mit der Spielerseite aktuell wohl das Nachsehen haben dürften.
Allerdings hat der Doublesieger finanzielle Grenzen. Nach Informationen des kicker müssen die Bayern zunächst 40 Millionen Euro aus Spielerverkäufen einnehmen, um dann mehr als 100 Millionen Euro in neue Stars investieren zu können. Veräußert werden sollen die zuletzt verliehenen Alexander Nübel, Sacha Boey, Bryan Zaragoza und Joao Palhinha. Letztgenannter könnte ein Großteil der Summe schon allein einbringen. Entgegen jüngster Berichte, er würde mit einer Rückkehr zu Sporting Lissabon liebäugeln und an die Portugiesen möglicherweise erneut nur verliehen werden, soll der Mittelfeldspieler einem Romano-Bericht zufolge einen Verbleib bei Tottenham Hotspur favorisieren. Die Kaufoption in Höhe von 30 Millionen Euro ist allerdings Ende Mai abgelaufen.
Saibari erzielte in der vergangenen Spielzeit 19 Treffer und neun Assists in 39 Pflichtspielen für die PSV. Die meisten davon absolvierte er im offensiven Mittelfeld. Am Dienstag traf er außerdem doppelt für WM-Teilnehmer Marokko im Testspiel gegen Madagaskar (4:0).
Statistiken von Ismael Saibaris für die PSV Eindhoven
Spiele 142 Tore 42 Assists 29 Titel 3x Niederländischer Meister, 2x Niederländischer Pokalsieger