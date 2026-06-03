Geht jetzt alles ganz schnell? Wunschspieler will nach Gespräch mit Vincent Kompany offenbar zum FC Bayern München wechseln - Ablösepoker beginnt

Laut Romano habe sich auch Trainer Vincent Kompany in den Poker eingemischt und Saibari von einem Wechsel überzeugt. Dieser habe seinen Wunsch, nach München zu wechseln, bereits bei den Verantwortlichen hinterlegt. Nun liegt eine Verpflichtung des Offensivspielers in den Händen der beiden Vereine. Die Verhandlungen über die Ablöse seien schon im Gange, heißt es.

Die Bayern sollen sogar schon ein erstes Angebot abgegeben haben. Die Rede ist von 48 Millionen Euro Ablöse inklusive Bonuszahlungen. Eine Summe, die Eindhoven laut der niederländischen Zeitung Algemeen Dagblad aber nicht zufriedenstellen würde. Stattdessen ziele PSV auf eine Rekordvereinbarung ab. Angeblich liege die Forderung bei mindestens 60 Millionen Euro, was bei Erfüllen den bisherigen Rekordverkauf (Hirving Lozano, für 50 Millionen Euro zur SSC Neapel in der Saison 2019/20) um zehn Millionen Euro überträfe. Verkaufsdruck gibt es in jedem Fall nicht. Saibaris Vertrag ist noch bis 2029 datiert.

Viel Geld also für die Münchner, die vor zwei Jahren noch 53 Millionen Euro für Michael Olise und im vergangenen Sommer 70 Millionen Euro für Luis Diaz bezahlt hatten. Saibaris Agent Ali Dursun weile deshalb seit Dienstag in Eindhoven und versuche, die beiden Klubs anzunähern.