Geht jetzt alles ganz schnell? So plant der FC Bayern München mit Harry Kane

Demnach habe der deutsche Rekordmeister positive Signale vom Stürmer und dessen Familie, Bruder Charlie und Vater Pat vertreten ihn, erhalten. Dass die Bayern gerne weiter mit Kane zusammenarbeiten wollen, ist kein Geheimnis. Das stellte auch der frühere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nochmal in aller Deutlichkeit klar.

"Es ist ja bekannt, dass er eine Ausstiegsklausel hatte. Die hat er nicht gezogen und damit signalisiert, dass er auf jeden Fall in München bleibt. Und jetzt werden die zuständigen Verantwortlichen im operativen Bereich -so ist das besprochen - irgendwann nach der Saison Gespräche mit ihm führen", erklärte Rummenigge in einem am Montag erschienenen Interview mit t-online und betonte: "Mit dem klaren Ziel, seinen Vertrag zu verlängern."

Am Rande der Reise des FC Bayern nach Paris zum Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen PSG äußerte sich auch Sportvorstand Max Eberl zu den Plänen mit Kane. "Kalle hat es gesagt, aber das ist die Stimme des Vereins. Das ist mit Harry so besprochen. Vor der WM setzen wir uns hin und versuchen, etwas zusammen zu konstruieren", sagte er.