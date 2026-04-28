Der FC Bayern München will bezüglich einer Vertragsverlängerung mit Harry Kane offenbar schnellstmöglich Nägel mit Köpfen machen. Wie Sky berichtet, soll das neue Arbeitspapier des Engländers noch vor dem Start der Weltmeisterschaft am 11. Juni unter Dach und Fach gebracht werden.
Geht jetzt alles ganz schnell? So plant der FC Bayern München mit Harry Kane
FC Bayern: Positive Signale von der Kane-Seite
Demnach habe der deutsche Rekordmeister positive Signale vom Stürmer und dessen Familie, Bruder Charlie und Vater Pat vertreten ihn, erhalten. Dass die Bayern gerne weiter mit Kane zusammenarbeiten wollen, ist kein Geheimnis. Das stellte auch der frühere Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nochmal in aller Deutlichkeit klar.
"Es ist ja bekannt, dass er eine Ausstiegsklausel hatte. Die hat er nicht gezogen und damit signalisiert, dass er auf jeden Fall in München bleibt. Und jetzt werden die zuständigen Verantwortlichen im operativen Bereich -so ist das besprochen - irgendwann nach der Saison Gespräche mit ihm führen", erklärte Rummenigge in einem am Montag erschienenen Interview mit t-online und betonte: "Mit dem klaren Ziel, seinen Vertrag zu verlängern."
Am Rande der Reise des FC Bayern nach Paris zum Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen PSG äußerte sich auch Sportvorstand Max Eberl zu den Plänen mit Kane. "Kalle hat es gesagt, aber das ist die Stimme des Vereins. Das ist mit Harry so besprochen. Vor der WM setzen wir uns hin und versuchen, etwas zusammen zu konstruieren", sagte er.
- AFP
Harry Kane ein "wichtiger Coup" für den FC Bayern
Kane war im Sommer 2023 für kolportierte 100 Millionen Euro von Tottenhan Hotspur nach München gewechselt und erzielte seither 138 Tore in 141 Spielen. Doch der Kapitän der englischen Nationalmannschaft ist inzwischen weitaus mehr als ein klassischer Torjäger für die Bayern. Unter Trainer Vincent Kompany habe der 32-Jährige nochmal "eine Transformation" zum "spielenden Stürmer" vollzogen, erklärte Rummenigge und hob nochmal die Wichtigkeit von Kane für das Spiel des FCB hervor. Die Verpflichtung sei ein "wichtiger Coup" gewesen.
Kanes derzeitiger Vertrag ist noch bis 2027 datiert. Kommt es also zunächst zu keiner Einigung, könnte er ab Januar mit anderen Vereinen über einen ablösefreien Wechsel verhandeln. Kane selbst stellte in der jüngeren Vergangenheit mehrfach klar, dass er sich in München sehr wohlfühle.
Damit scheint auch vorerst eine mögliche Rückkehr in die Premier League vom Tisch zu sein, über die immer wieder spekuliert worden war. Allen voran mit der Begründung, dass Kane noch den Torrekord von Alan Shearer brechen könnte.
Harry Kane: Rückkehr in die Premier League?
Die Stürmerlegende führt die Bestenliste auf der Insel mit 260 Treffern an, Kane hat aufgrund seiner herausragenden Ausbeute bei Ex-Klub Tottenham nur 47 weniger auf dem Konto. Ende vergangenen Jahres war es unter anderem auch Shearer höchstpersönlich, der von einem Comeback Kanes sprach.
"Da ich Harry kenne, weiß ich, dass er meinen Rekord will", sagte er. Gleichzeitig räumte der 55-Jährige ein: "Ich weiß aber nicht, wie seine Situation ist und ob er in Deutschland bleibt oder nicht. Aber ja, lasst ihn noch zwei oder drei Jahre dort!"
Kane hingegen hatte sich noch kurz vorher abermals zu den Bayern bekannt und von einer interessanten Wendung berichtet. "Wenn du mich gefragt hättest, als ich zu Bayern ging, hätte ich sicher gesagt, dass ich irgendwann zurückkehre. Jetzt, nach zwei Jahren, hat sich das ein bisschen geändert. Aber ich würde nicht sagen, dass ich niemals zurückkomme. Jetzt bin ich voll und ganz bei Bayern."
Leistungsdaten und Statistiken von Harry Kane in dieser Saison
Spiele 45 Tore 53 Assists 6 Einsatzminuten 3.555
Häufig gestellte Fragen
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.
Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.
Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.
Harry Kane ist 1,88 Meter groß.
Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.
Harry Kane hat Schuhgröße 45.
Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.
Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.
Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.
Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).
Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.
Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.
Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.
Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.
Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.
Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf etwa 60 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.
Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.
Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballond'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.
Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.