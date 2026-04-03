Wie es mit Mittelfeldstratege Rodri von Manchester City weitergeht, war zuletzt offen. Nun deuten neue Entwicklungen darauf hin, dass Bewegung in die Situation kommt.
Geht er sogar ablösefrei? Transferduell zwischen Manchester City und Real Madrid um Ballon-d'Or-Gewinner erhält neue Nahrung
Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano zufolge haben die Engländer dem Spanier einen neuen Vertrag über das bisherige Ende im Jahr 2027 angeboten. Demnach soll City entschlossen sein, ein Szenario zu vermeiden, in dem der Starspieler in die letzten zwölf Monate seines Vertrags geht - insbesondere angesichts der Verlockungen von Real Madrid.
Die Entscheidung liege nun beim Spieler und seiner Familie. Sollte Rodri eine Verlängerung in Manchester ablehnen, könnte der Klub dennoch eine große Ablösesumme für den Ballon d'Or-Gewinner von 2024 im kommenden Sommer fordern.
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Real Madrid lauert auf einen Transfer im Sommer
Der 29-Jährige ist seit seiner Ankunft im Jahr 2019 das unverzichtbare Herzstück von Pep Guardiolas Mannschaft. Allerdings hat er erst Ende März offen über einen möglichen Transfer nach Madrid gesprochen. Angesprochen auf das in den Gazetten kursierende Interesse der Königlichen erklärte er in einem Interview mit dem spanischen Radiosender Onda Cero: "Man kann den besten Vereinen der Welt nicht so einfach absagen."
Als klare Andeutung für einen Abschied von ManCity wollte Rodri seine Aussage jedoch nicht verstanden wissen. Auch ein Verbleib bei den Skyblues sei durchaus denkbar: "Ich habe noch ein Jahr Vertrag, es wird der Zeitpunkt kommen, an dem wir uns zusammensetzen und reden müssen."
Rodri spielte in der Jugend für Real-Rivale Atletico Madrid
Für Real ist die Verpflichtung eines neuen zentralen Mittelfeldspielers indes eine der Prioritäten für das Sommertransferfenster. Nachdem sich mit Toni Kroos (Karriereende 2024) und Luka Modric (wechselte 2025 zur AC Mailand) in den vergangenen zwei Jahren nacheinander die beiden Akteure verabschiedeten, die Reals Mittelfeld zuvor ein Jahrzehnt lang gemeinsam prägten, verzichteten die Königlichen auf externen Ersatz.
Stattdessen sollten die Abgänge mit den bereits verfügbaren Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga und Dani Ceballos aufgefangen werden. Zuletzt reifte bei Reals Verantwortlichen aber wohl mehr und mehr die Ansicht, dass es doch die Verpflichtung eines neuen großen Namens für das Mittelfeld benötigt.
Dabei galten mitunter auch Vitinha von Paris Saint-Germain und Enzo Fernandez vom FC Chelsea als Wunschspieler. Beide dürften aufgrund ihrer langfristigen Verträge in Paris (Vitinha, 2029) und London (Fernandez, 2032) allerdings kurzfristig kaum zu bekommen sein. Und wenn doch, dann vermutlich für deutlich mehr Geld als beispielsweise Rodri. Zumindest bei Vitinha soll es ein "Gentlemen's Agreement" mit PSG geben, dass er den Klub ab einem Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro verlassen dürfe.
Rodri ist gebürtiger Madrilene und spielte in der Jugend für Reals Stadtrivalen Atletico. Den Sprung zum Profi schaffte er später beim FC Villarreal, kehrte 2018 zu Atletico zurück und zog ein Jahr später für 70 Millionen Euro Ablöse nach Manchester weiter.
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Rodri: Leistungsdaten in dieser Saison
- Einsätze: 28
- Tore: 2
- Assists: 0
- Gelbe Karten: 4
- Gelb-Rote Karten: 1
Häufig gestellte Fragen
Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.
Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.
Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.
In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.
Real Madrid hat insgesamt 103 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.
Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.
Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.
Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.
Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.
Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello.
"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".