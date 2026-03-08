Bundesliga-Juwel Luka Vuskovic dürfte im Sommer eines der am heißesten gehandelten Eisen auf dem Transfermarkt sein - halb Europa jagt den von Tottenham Hotspur an den Hamburger SV ausgeliehen Innenverteidiger dem Vernehmen nach. Nun hat sich auch sein Berater Pini Zahavi geäußert.
Geht der FC Bayern München leer aus? Berater von Luka Vuskovic kündigt "Neuigkeiten" an
Barcelona in der Pole-Position bei Vuskovic?
"Ich kann dazu zum jetzigen Zeitpunkt nichts sagen. Der Spieler gehört weiterhin zu Hamburg und konzentriert sich voll und ganz auf diesen Verein", erklärte Zahavi und ergänzte: "In genau zwei Monaten, also nach Ablauf seiner Leihfrist und seiner offiziellen Rückkehr zu Tottenham, kann ich Neuigkeiten bekannt geben."
Wie diese aussehen werden, darüber darf nun spekuliert werden. Zuletzt gab es Berichte, wonach der FC Barcelona stark an einer Verpflichtung des 19-Jährigen interessiert sein und sogar schon Gespräche mit der Spielerseite geführt haben soll.
Vuskovic äußert sich zu Bayern-Interesse
Vuskovic spielt beim HSV eine äußerst starke Saison, war auf Anhieb absolut gesetzt und ist einer der besten Innenverteidiger der laufenden Bundesliga-Saison. Zudem stellt er immer wieder seine Torgefahr unter Beweis: Fünf Treffer sind ihm in 24 Einsätzen für den HSV bereits gelungen.
Aufgrund seiner Leistungen sollen deshalb einige große Klubs ein Auge auf den Kroaten geworfen haben. Unter anderem werden die Bayern gehandelt, zu möglichen Avancen des deutschen Rekordmeisters sagte Vuskovic jüngst der kroatischen Newsplattform Tportal: "Ja, das habe ich gehört. Ich weiß nicht, was passieren wird, aber darüber werden wir im Sommer sprechen."
- Getty Images Sport
Vuskovic würde gerne mit seinem Bruder beim HSV spielen
Zum aktuellen Stand kehrt Vuskovic nach der Saison zu Tottenham Hotspur zurück, von wo aus er noch bis zum Saisonende an den HSV verliehen ist. In London steht er noch bis 2030 unter Vertrag, gleichzeitig ist auch ein Verbleib in der Hansestadt nicht gänzlich ausgeschlossen.
Geht es nach dem 19-Jährigen, würde er dort nämlich noch gerne mit seinem älteren Bruder Mario zusammenspielen, der derzeit noch aufgrund eines Dopingvergehens gesperrt ist. "Was mich angeht, hätte ich eigentlich kein Problem, wenn ich weiter für den HSV spielen würde. Mario wird im Herbst wieder spielen können, dann hätte ich die Chance, mit ihm zu spielen, was momentan mein größter Wunsch ist."
HSV-Direktor Claus Costa wiederum betonte, dass die letzte Entscheidung bei Tottenham liege: "Vertraglich gibt es keine Chance, dass er bleibt. Es ist eine reine Leihe und wir haben keine Handhabe, dass wir Luka aus längerer Sicht an den HSV binden können. Natürlich gibt es diese romantische Idee, dass Luka mit seinem Bruder Mario einmal zusammenspielt."
Luka Vuskovic: Seine Leistungsdaten beim HSV
- Bundesliga: 22 Spiele, 5 Tore
- DFB-Pokal: 2 Spiele, 0 Tore