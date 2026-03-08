Geht der FC Bayern München leer aus? Berater von Luka Vuskovic kündigt "Neuigkeiten" an

Zum aktuellen Stand kehrt Vuskovic nach der Saison zu Tottenham Hotspur zurück, von wo aus er noch bis zum Saisonende an den HSV verliehen ist. In London steht er noch bis 2030 unter Vertrag, gleichzeitig ist auch ein Verbleib in der Hansestadt nicht gänzlich ausgeschlossen.

Geht es nach dem 19-Jährigen, würde er dort nämlich noch gerne mit seinem älteren Bruder Mario zusammenspielen, der derzeit noch aufgrund eines Dopingvergehens gesperrt ist. "Was mich angeht, hätte ich eigentlich kein Problem, wenn ich weiter für den HSV spielen würde. Mario wird im Herbst wieder spielen können, dann hätte ich die Chance, mit ihm zu spielen, was momentan mein größter Wunsch ist."

HSV-Direktor Claus Costa wiederum betonte, dass die letzte Entscheidung bei Tottenham liege: "Vertraglich gibt es keine Chance, dass er bleibt. Es ist eine reine Leihe und wir haben keine Handhabe, dass wir Luka aus längerer Sicht an den HSV binden können. Natürlich gibt es diese romantische Idee, dass Luka mit seinem Bruder Mario einmal zusammenspielt."