Dort hieß es noch, Leipzig befinde sich im Poker in der Pole Position, wohingegen sich RB mittlerweile dazu durchgerungen haben soll, die im Vertrag des Angreifers verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 29 Millionen Euro zu ziehen. Der Spieler selbst, so heißt es, sei einem Wechsel zum amtierenden Vize-Meister ebenfalls nicht abgeneigt.

Der BVB würde in diesem Fall leer ausgehen. Bei den Dortmundern gilt Asllani als absoluter Wunschkandidat für das Sturmzentrum, sollte sich Serhou Guirassy dazu entscheiden, den Klub in der laufenden Wechselperiode zu verlassen.

Die Zukunft des guineischen Torjägers, der ebenfalls über eine Ausstiegsklausel - in Höhe von 35 Millionen Euro, allerdings nur für bestimmte Topklubs - verfügen soll, gilt als weiterhin unklar.

Dem Vernehmen nach war der entsprechende Passus in Guirassys Vertrag lediglich bis zum 15. Juli gültig - zum jetzigen Zeitpunkt sieht es also eher nach einem Verbleib aus. Zwar ist ein Verkauf freilich auch nach Ablauf der Klausel noch möglich, allerdings ist es unwahrscheinlich, dass Asllani bis dahin seine Unterschrift noch nicht woanders gesetzt hat.