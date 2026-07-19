Wie aus einem Bericht der Bild hervorgeht, steht der Stürmer der TSG Hoffenheim unmittelbar vor einem Transfer zu Dortmunds Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig. Dass die Sachsen grundsätzlich Interesse am 23-jährigen Asllani zeigen, ist bereits seit vergangener Woche bekannt.
Geht der BVB leer aus? Angeblicher Wunschspieler von Borussia Dortmund unterschreibt wohl bei anderem Verein
Dort hieß es noch, Leipzig befinde sich im Poker in der Pole Position, wohingegen sich RB mittlerweile dazu durchgerungen haben soll, die im Vertrag des Angreifers verankerte Ausstiegsklausel in Höhe von 29 Millionen Euro zu ziehen. Der Spieler selbst, so heißt es, sei einem Wechsel zum amtierenden Vize-Meister ebenfalls nicht abgeneigt.
Der BVB würde in diesem Fall leer ausgehen. Bei den Dortmundern gilt Asllani als absoluter Wunschkandidat für das Sturmzentrum, sollte sich Serhou Guirassy dazu entscheiden, den Klub in der laufenden Wechselperiode zu verlassen.
Die Zukunft des guineischen Torjägers, der ebenfalls über eine Ausstiegsklausel - in Höhe von 35 Millionen Euro, allerdings nur für bestimmte Topklubs - verfügen soll, gilt als weiterhin unklar.
Dem Vernehmen nach war der entsprechende Passus in Guirassys Vertrag lediglich bis zum 15. Juli gültig - zum jetzigen Zeitpunkt sieht es also eher nach einem Verbleib aus. Zwar ist ein Verkauf freilich auch nach Ablauf der Klausel noch möglich, allerdings ist es unwahrscheinlich, dass Asllani bis dahin seine Unterschrift noch nicht woanders gesetzt hat.
- Getty Images
Auch Barcelona und der BVB an Fisnik Asllani interessiert
Kosovarische Quellen hatten in den vergangenen Wochen immer wieder davon berichtet, dass ein Transfer des Stürmers zu Borussia Dortmund unmittelbar bevorstehe. Der Journalist Arlind Sadiku sprach Ende Juni etwa davon, dass sämtliche Details des Wechsels bereits in trockenen Tüchern seien.
Die katalanische Zeitung Sport wiederum schrieb, dass eine Einigung zwischen Asllani und dem BVB deshalb nicht erzielt wurde, weil nach wie vor der FC Barcelona im Poker mitmische.
Asllani spielte sich in der abgelaufenen Saison nachhaltig ins Rampenlicht. Mit elf Toren und zehn Torvorlagen in 35 Pflichtspielen wies der 23-Jährige seine Qualitäten nach und avancierte zu einem der gefragtesten Angreifer der Liga.
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Häufig gestellte Fragen
Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet.
Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.
Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.
Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion.
Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.
Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).
Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).
Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.
Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.
Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.
Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft.