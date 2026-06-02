Gehen die angeblich ebenfalls an Yan Diomande interessierten FC Liverpool und Bayern München leer aus?
Gehen zwei andere Weltklubs leer aus? Millionenschwerer Bundesligastar forciert offenbar einen Wechsel zu PSG
Hat Yan Diomande PSG schon grünes Licht gegeben?
Einem Bericht von Foot Mercato zufolge soll der begehrte Offensivspieler von RB Leipzig derzeit einen Wechsel zu Paris Saint-Germain forcieren.
Diomande habe PSG sogar schon grünes Licht dafür gegeben, sich im Sommer dem Champions-League-Sieger anschließen zu wollen. Ein wichtiges Signal für die Franzosen, um die Bemühungen um den Shootingstar der abgelaufenen Bundesligasaison weiter zu intensivieren. Laut Foot Mercato sollen bereits mehrere Treffen zwischen Verantwortlichen der Pariser und den Bossen von RB Leipzig stattgefunden haben, um über einen Transfer zu sprechen.
Dabei könnte ein Stolperstein im Weg stehen. PSG will dem Bericht zufolge keineswegs astronomische Summen für neue Spieler ausgeben, RB befindet sich aufgrund der noch langen Vertragsdauer Diomandes (bis 2030) aber in einer starken Verhandlungsposition. Dem Vernehmen nach würde Leipzig erst bei Angeboten um die 100 Millionen Euro anfangen, über einen Verkauf des Nationalspielers der Elfenbeinküste nach nur einem Jahr im Verein nachzudenken.
"Wir müssen da Richtung Sommer blicken. Den kann man nach einem Jahr natürlich nicht abgeben", betonte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bereits im Januar bei Sky. "Ich als Aufsichtsratschef würde sagen: Er ist in der nächsten Saison sicherlich bei uns, auch wenn es Gebote über 80 oder 90 Millionen Euro geben sollte", betonte er weiter.
- Getty Images
Nimmt Yan Diomande bei PSG den Kaderplatz von Bradley Barcola ein?
Zudem hatte Diomande selbst Mitte Mai im Interview mit dem kicker auf die Frage, ob er auch nächste Saison noch für Leipzig spielen werde, mit einem klaren "Ja" geantwortet. Mit dem Interesse anderer Vereine beschäftige er sich momentan nicht: "Ich bin in Leipzig und spiele gerne hier."
Die gelungene Qualifikation zur Champions League als Tabellendritter der abgelaufenen Bundesliga-Saison ist für RB ein Pluspunkt. Hätten die Sachsen die Königsklasse verpasst, wäre ein Wechsel für Diomande schon aus rein sportlicher Sicht reizvoller geworden. Zudem wäre Leipzig dann ohne Geld aus der Champions League stärker auf Einnahmen aus Spielerverkäufen im Sommer angewiesen gewesen.
Ob PSG in seinem Kader noch größeren Bedarf für eine Diomande-Verpflichtung sieht, hängt auch von der Personalie Bradley Barcola ab. Der Flügelspieler, aufgrund der hochkarätigen Konkurrenz nicht unangefochten gesetzt, wird immer wieder mit einem Abschied aus Paris in Verbindung gebracht. Auch der FC Bayern soll Barcola auf dem Zettel haben.
Diomande wäre für PSG im Falle eines Barcola-Verkaufs ein passender Ersatz für dessen Kaderplatz. Allerdings müsste sich der 19-Jährige zunächst wahrscheinlich hinter dem für die wichtigsten Spiele derzeit gesetzten Offensivtrio aus Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue und Ousmane Dembele anstellen.
Yan Diomande betonte eigentlich: "Ich möchte bei Liverpool spielen"
Über ein angebliches Interesse der Bayern an Diomande wird seit Monaten spekuliert. In das beim FCB mit Priorität gesuchte Profil eines Offensivspielers passt der Ivorer allerdings nicht allzu gut, da der deutsche Meister wohl eher nach einem Akteur Ausschau hält, der sowohl auf den Flügeln spielen als auch Backup für Harry Kane im Sturmzentrum sein kann. Anthony Gordon, der sich letztlich für einen Wechsel von Newcastle United zum FC Barcelona entschieden hat, hätte ins Profil gepasst. Diomande hingegen ist ein klassischer Flügelspieler und hat noch nicht nachgewiesen, dass er auch auf der Neun auf höchstem Level einen Mehrwert haben könnte.
Konkreter als Bayern war in den vergangenen Monaten der FC Liverpool mit Diomande in Verbindung gebracht worden. Der Youngster selbst heizte hier die Gerüchte an, als er im Januar in einem TikTok-Video sagte: "Ich möchte bei Liverpool spielen. Ich bin ein großer Fan von Liverpool. Mein Vater träumt davon, mich einmal in Anfield spielen zu sehen. Das ist auch mein Traum - und den möchte ich verwirklichen."
Bei den Reds ist Diomande offenbar der absolute Wunschspieler für die Nachfolge von Mohamed Salah, der die Anfield Road bekanntlich mit Saisonende verlassen hat. Im April hatte Sky Sport von konkreten Gesprächen zwischen Liverpool und Diomandes Berateragentur berichtet. Jüngst wurde zudem auch Real Madrid Interesse an dem Leipziger Superdribbler nachgesagt, auch der FC Chelsea soll anklopfen.
- Getty
Yan Diomande: Über die USA und Leganes zum Bundesligastar
Diomande war Anfang 2025 aus einer Akademie in den USA zu CD Leganes gewechselt und nach nur zehn Einsätzen für den damaligen spanischen Erstligisten, der am Saisonende aus LaLiga abstieg, legte Leipzig im Sommer vergangenen Jahres 20 Millionen Euro Ablöse für Diomande auf den Tisch.
Die Investition sollte sich voll auszahlen. Schon nach einigen Wochen erarbeitete sich Diomande einen Stammplatz im Team von Trainer Ole Werner und wurde unverzichtbar, war einer der besten Offensivspieler der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Mit zwölf Toren und neun Assists in 33 Liga-Einsätzen hatte er großen Anteil daran, dass sich Leipzig nach einem Jahr ohne internationalen Fußball wieder für die Champions League qualifizieren konnte.
Aktuell bereitet sich Diomande mit der Elfenbeinküste auf die WM in den USA, Mexiko und Kanada vor, ist einer der großen Hoffnungsträger der Afrikaner. Im zweiten Gruppenspiel trifft die Elfenbeinküste am 20. Juni auf Deutschland, eine Woche zuvor startet die WM für Diomande und Co. mit dem enorm wichtigen Auftaktspiel gegen Ecuador. Dritter Vorrundengegner ist Curacao.
Yan Diomande: Seine Zahlen für RB Leipzig
Spiele
36
Tore
13
Assists
10