Gehen zwei andere Weltklubs leer aus? Millionenschwerer Bundesligastar forciert offenbar einen Wechsel zu PSG

Einem Bericht von Foot Mercato zufolge soll der begehrte Offensivspieler von RB Leipzig derzeit einen Wechsel zu Paris Saint-Germain forcieren.

Diomande habe PSG sogar schon grünes Licht dafür gegeben, sich im Sommer dem Champions-League-Sieger anschließen zu wollen. Ein wichtiges Signal für die Franzosen, um die Bemühungen um den Shootingstar der abgelaufenen Bundesligasaison weiter zu intensivieren. Laut Foot Mercato sollen bereits mehrere Treffen zwischen Verantwortlichen der Pariser und den Bossen von RB Leipzig stattgefunden haben, um über einen Transfer zu sprechen.

Dabei könnte ein Stolperstein im Weg stehen. PSG will dem Bericht zufolge keineswegs astronomische Summen für neue Spieler ausgeben, RB befindet sich aufgrund der noch langen Vertragsdauer Diomandes (bis 2030) aber in einer starken Verhandlungsposition. Dem Vernehmen nach würde Leipzig erst bei Angeboten um die 100 Millionen Euro anfangen, über einen Verkauf des Nationalspielers der Elfenbeinküste nach nur einem Jahr im Verein nachzudenken.

"Wir müssen da Richtung Sommer blicken. Den kann man nach einem Jahr natürlich nicht abgeben", betonte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff bereits im Januar bei Sky. "Ich als Aufsichtsratschef würde sagen: Er ist in der nächsten Saison sicherlich bei uns, auch wenn es Gebote über 80 oder 90 Millionen Euro geben sollte", betonte er weiter.