In den Vertragspoker um Bayern Münchens Torjäger Harry Kane kommt rund um das Saisonende offenbar Bewegung. Wie der kicker berichtet, gab es zwischen Verein und Spielerseite bereits konkrete Gespräche über eine Verlängerung von Kanes 2027 auslaufendem Arbeitspapier. Beide Parteien streben grundsätzlich eine Ausweitung der Zusammenarbeit an, heißt es.
Gehaltsverdopplung möglich: FC Bayern muss angeblich Konkurrenz bei Harry Kane fürchten
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Verein und Kane wollen angeblich unterschiedliche Vertragslaufzeiten
Laut kicker wollen Bayerns Bosse Kane bis 2029 binden, der Engländer selbst stelle sich sogar eine Vertragsverlängerung um drei weitere Jahre bis 2030 vor. Fast schon eine Art Rentenvertrag, wäre Kane bei dessen Ablauf doch beinahe 37.
Für einen langfristigen weiteren Verbleib beim FCB spricht, dass sich Kane und Familie in München sehr wohl fühlen und auch die sportliche Entwicklung dem 32-Jährigen zusagt. Mit den Bayern gewinnt er endlich Titel und insbesondere diese Saison hat gezeigt, dass sich auch Kanes großer Traum vom Champions-League-Triumph mit den Bayern erfüllen könnte.
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Harry Kane könnte das Doppelte verdienen
Zum Problem könnten etwaige sehr hohe Gehaltsvorstellungen Kanes für den neuen Vertrag werden. Zumal sich Topklubs aus dem Ausland stets in Lauerstellung befinden sollen und den englischen Nationalspieler mit Mega-Angeboten locken könnten. Laut kicker wäre es für Kane möglich, bei internationalen Spitzenvereinen doppelt so viel zu verdienen wie aktuell beim deutschen Rekordmeister. Dennoch schreibt das Fachmagazin den Bayern im Poker um Kanes Zukunft derzeit die besten Karten zu.
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Harry Kane wird zum dritten Mal in Folge Bundesliga-Torschützenkönig
Der Stürmerstar war 2023 von Tottenham Hotspur an die Säbener Straße gewechselt. Als erster Spieler überhaupt gelang es Kane, in seinen ersten drei Bundesliga-Saisons jeweils Torschützenkönig zu werden. Sein Tor-Konto in dieser Liga-Spielzeit schraubte er mit seinem Dreierpack beim 5:1 gegen den 1. FC Köln am Samstag auf 36 nach oben. Kommenden Samstag will Kane mit den Bayern das nationale Double perfekt machen und im Finale gegen den VfB Stuttgart den DFB-Pokal gewinnen.
Die Zahlen von Harry Kane in der Saison 25/26:
Spiele
50
Einsatzminuten
3960
Tore
58
Assists
7
Häufig gestellte Fragen
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.
Harry Kane wurde am 28. Juli 1993 in Walthamstow, einem Stadtbezirk von London, England geboren.
Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, trägt Harry Kane das Trikot mit der Nummer 9.
Harry Kane ist 1,88 Meter groß.
Harry Kane ist 86 Kilogramm schwer.
Harry Kane hat Schuhgröße 45.
Der starke Fuß von Harry Kane ist rechts.
Angelehnt an seinen vollen Namen wurde Harry Kane während seiner Zeit in England, aufgrund seiner Torgefährlichkeit, gerne als "Hurricane" (dt. Hurrikan) bezeichnet.
Harry Kane begann seine Karriere im Jahr 1999 beim Londoner Verein Ridgeway Rovers. Von dort aus wechselte er 2001 zum FC Arsenal, kehrte aber nur ein Jahr später wieder zurück. 2004 wechselte er, nach einem kurzen Zwischenstopp beim FC Watford in die Jugend von Tottenham Hotspur.
Bei den Spurs durchlief Kane sämtliche Jugendmannschaften bis zur U18, ehe er 2010 erstmals offizieller Teil des Profikaders wurde. Da er sich dort nicht auf Anhieb durchsetzen konnte, folgten Leihgeschäfte zu Leyton Orient (2011), FC Millwall (2012), Norwich City (2012-2013) und Leicester City (2013).
Zur Saison 2013/14 kehrte Kane zu seinem Stammverein zurück und blieb bei Tottenham Horspur bis zum Sommer 2023, ehe er sich für eine Ablösesumme in Höhe von knapp 100 Millionen Euro dem FC Bayern München anschloss.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München wohnt Harry Kane in der Hans-Hammer-Villa in Baierbrunn, rund 15 Kilometer südlich der bayerischen Landeshauptstadt. Zuvor bewohnten das moderne, mehrgeschossige Anwesen bereits Klubikone Mehmet Scholl und Lucas Hernández.
Von seinem Verein, dem FC Bayern München, bekommt Harry Kane wegen der Partnerschaft mit dem deutschen Automobilhersteller Audi einen Audi SQ8 SUV E-Tron als Dienstwagen gestellt. Dieser besitzt einen Listenpreis von etwa 98.000 Euro.
Zuvor besaß er noch einen Bentley Continental GT, diesen stellte Kane allerdings im März 2025 zum Verkauf. Der Grund dafür liegt wohl in der Tatsache, dass der rund 85.000 Euro teure Wagen ein Rechtslenker ist, dies im deutschen Verkehr allerdings auf Dauer etwas umständlich sein kann.
Seit seinem Wechsel zum FC Bayern München hat Harry Kane intensiv daran gearbeitet, Deutsch zu lernen. Dennoch fällt es ihm eigenen Aussagen nach bislang noch schwer, die Sprache zu sprechen. Dennoch arbeitet Kane wöchentlich zweimal mit einem Lehrer, der ihm dabei helfen soll, seine Deutschkenntnisse zu verbessern. Er hofft, irgendwann gut Deutsch sprechen zu können.
Harry Kane ist seit 2019 mit Katie Goodland verheiratet. Seine Ehefrau kennt er bereits seit seiner Jugend.
Harry Kane hat mit seiner Ehefrau Katie Goodland vier gemeinsame Kinder. 2017 wurde ihre erste Tochter Ivy Jane geboren, gefolgt von Vivienne Jane im Jahr 2018. Der erste Sohn Louis Harry kam 2020 zur Welt, das vierte Kind, ein Sohn namens Henry Edward, 2023.
Das Privatvermögen von Harry Kane beläuft sich verschiedenen Informationen zufolge auf etwa 60 Millionen Euro. Bei seinem aktuellen Verein, dem FC Bayern München, verdient er dem Vernehmen nach rund 25 Millionen Euro brutto Gehalt pro Jahr.
Harry Kane gewann in seiner Karriere als Profifußballer lange keinen Titel auf Vereinsebene. Der Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2024/25 brach den Bann allerdings. Zudem wurde er schon mit zahlreichen individuellen Ehrungen ausgezeichnet - unter anderem dem Goldenen Schuh, dem Spieler der Saison sowie dem Torschützenkönig.
Bislang konnte Harry Kane noch kein einziges Mal den Ballon d'Or gewinnen. Sechs Mal wurde er für den Ballond'Or nominiert, dabei schaffte er es zwei Mal als Zehnter in die Top Ten.
Bislang wurde Harry Kane noch kein einziges Mal zum FIFA-Weltfußballer gekürt.