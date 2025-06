Der FC Bayern startet gegen den Auckland City FC in die Klub-WM 2025. Doch aus welchem Land kommt der Auftaktgegner der Münchner?

Der FC Bayern München wurde bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 der Gruppe C zugelost, wo die Gegner Auckland City FC, Benfica Lissabon und Boca Juniors heißen. Zum Auftakt misst sich der deutsche Rekordmeister am Sonntag, den 15. Juni, mit Auckland City. Die Partie geht um 18 Uhr deutscher Zeit in Cincinnati los.

Doch aus welchem Land kommt der Gegner der Bayern? GOAL hat die Antwort.